A je to tady. Další pokus o sesazení nepsaného krále Jana Kopeckého z trůnu Barum Czech Rally Zlín odstartuje v pátek v 16 hodin na náměstí Míru.

Vstříc nástrahám 755 km dlouhé trasy s 15 rychlostními zkouškami na osmi úsecích v celkové délce 220 km se vydá 127 posádek z 23 států, které budou bojovat nejen o body do českého šampionátu, ale i Mistrovství Evropy v rally (ERC).

„Pokud Honza vyhraje i popáté za sebou, bude si moci odvézt i náš druhý putovní křišťálový pohár,“ potvrdil šéf závodu Miloslav Regner.

„Jestli se mi to opravdu podaří, vážně uvažuji, že jej nechám pořadatelům,“ reagoval sympaticky 37letý tovární pilot Škody Motorsport.

S jedničkou vyrazí vstříc nástrahám lídr evropského šampionátu a zde velmi populární Rus Alexej Lukjaňuk, jenž se představí v Citroënu C3. Dohromady se na startu postaví 34 vozů kategorie R5.

„Samozřejmě chci vyhrát každý závod, ale nejsem v ideální pozici. Nemohu si dovolit riskovat. Honza Kopecký to tady výborně zná, bude těžké ho ve Zlíně porazit. Navíc stále poznáváme nové auto, o to to bude pro mě složitější,“ ví Lukjaňuk.

V jakém pořadí po páteční večerní městské rychlostní zkoušce v centru Zlína (21.15) odstartují do sobotní druhé fáze první etapy, rozhodne páteční dopolední kvalifikační erzeta, respektive shakedown v délce 4,40 km na úseku Pohořelice – Komárov (8-13 hodin).

„Nejrychlejších 15 posádek si dle pořadí bude vybírat svou jezdeckou pozici,“ připomněl již několik sezon známé pravidlo Regner.

Pro příchozí se svým týmem přitom nachystal opět zajímavou a náročnou trať, do jejíž skladby se po roce vrací i Pindula či úsek Kostelan.

„Ten jsem jel tady snad někdy ve svých začátcích, z kraje 21. století. Popravdě zde ale nejde vypustit ani metr erzet,“ uvědomuje si Kopecký.

V sobotu na posádky čekají úseky Březová, Semetín, Halenkovice, Kostelany, v neděli pak Maják, Pindula, Kašava. Vítězná posádka bude známa v neděli po půl čtvrté, aby se v cíli na rampě před zlínskou radnicí představila před 17. hodinou.