Moravané se v soutěžním zápase představí po skoro dvou měsících.

Naposledy hráli 10. října proti Vítkovicím, v neděli se do Ostravy znovu vrací. Ještě předtím se ale v sobotu doma utkají s předposledním Libercem. V souboji aktuálně nejhorších superligových týmů půjde nejen o důležité body. „Určitě to bude obrovská bitva,“ tuší Vykopal.

„Liberec nám nedá nic zadarmo. My ale máme velkou šanci se po čtyřech prohrách zase zvednout. Výhru nutně potřebujeme, abychom se nakopli,“ ví dobře otrokovický útočník, jenž v úvodních čtyřech duelech nasbíral pět bodů za tři góly a dvě asistence.

Pomoct mužstvu chce i proti Severočechům. „Věřím, že si proti Liberci vezmeme plný počet bodů a v dalších zápasech na to navážeme,“ prohlásil.

Panteři v dlouhé pauze doháněli především tréninkový výpadek. Všichni cítí, že právě na fyzické kondici bylo potřeba zapracovat ze všeho nejvíc. „I když jsme měli individuální tréninky, tak to nevynahradí trénování s týmem. Zkrátka když běháte sám, nemáte takovou motivaci, jako když jste s kluky a můžete se na trati porovnávat,“ říká.

Z herních věcí otrokovičtí florbalisté ladili zejména zakončení. Zlepšit musí hlavně proměňování šancí, dotáhnout do konce brejkové akce.

Jak na tom Panteři doopravdy jsou, ukáže už nejbližší víkend. Restart mužské Superligy je naplánován už na tuto sobotu. „Osobně se na to těším, ale zároveň vnímám, že tam jsou i jistá rizika,“ připouští Vykopal.

I když mu florbal moc chyběl, ve volném čase se mohl věnovat i jiným aktivitám či zájmům, na které běžně v sezoně nemá tolik prostoru.

Kvůli testování na covid-19 odehrají všechna mužstva o víkendu dvě utkání. Pantery kromě Liberce čeká ještě venkovní duel v Ostravě, kam se přesunou hned v neděli dopoledne.

„Náročné to bude hlavně na fyzičku. S cestováním snad nebude problém, Ostrava je kousek,“ říká jednadvacetiletý dravec.

Horší je, že oba duely odehrají bez diváků.

Vykopalovi budou věrní příznivci scházet hlavně při sobotním domácím střetnutí. „Naši fanoušci jsou nejlepší v lize, a když jsou v hledišti, dokážeme vyhrát s kýmkoliv, o čemž jsem se nejednou přesvědčil,“ uvedl. „Jsou naším šestým hráčem, v hale nám budou moc chybět. Ale věřím, že budou sledovat alespoň on-line přenos a fandit nám na dálku,“ přeje si.

Pravidelné testování nepřináší problémy jenom vedení klubu, ale hlavně samotným hráčům. Také někteří Panteři si kvůli pracovním povinnostem nemohou dovolit být deset dnů v karanténě. „Taková informace mě zatím minula. Nevím o nikom, že by kvůli testování nehrál,“ tvrdí. „Ale chápu, když někdo z kluků odmítne nastoupit. Nikdo z nás mu nemůže říct ani slovo. Přece jenom práce je v tuhle divnou dobu důležitější než florbal,“ uvědomuje si.

Ani Vykopalovi se do pravidelného testování moc nechtělo. Po dlouhém zvažování nakonec usoudil, že by mu florbal chyběl, a tak neoblíbený rituál před každým dvojzápasem dobrovolně podstoupí. „Nějak to přetrpím, protože rytmus tréninků a zápasů nebo spoluhráči by mi moc chyběli. Snad se ale život zase brzy vrátí do normálu a budeme fungovat bez omezení,“ přeje si.