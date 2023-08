ROZHOVOR/ Ač byl až třetím nejlepším Čechem, tak mezi regionálními jezdci nenašel přemožitele. Adam Březík na 52. ročníku Barum Czech Rally Zlín přestihl Erika Caise nebo Dominika Stříteského. „Výsledek je určitě dobrý! Předváděli jsme krásné jízdy, rychle jsme se sžili s novým autem," zářil Březík po oficiální čtvrté pozici.

Adam Březík. | Foto: Vandraq Studio

„Dokázali jsme jet s evropskou špičkou, což mě velmi těší. Chtěli jsme se pohybovat v TOP 10, nakonec jsme celkově pátí, v této nadmíru nabité konkurenci musíme být spokojeni. Hodnotím to tak jen kladně,“ užívá si 27letý automobilový závodník cenného výsledku.

Už jste to naznačil, do závodu jste vstoupil s novým vozem z dílen trojnásobného vítěze barumky Romana Kresty. Jaké z něj máte dojmy?

Auto je nové, kompletně jiné, před závodem jsme s ním ujeli sto dvě stě kilometrů. Chtěli jsme s ním co nejlépe pracovat a více se posunout, abychom byli rychlejší v dalších závodech. To se povedlo. Z těchto zkušeností budeme moci těžit.

Šampion Kopecký o výhře, vedru i budoucnosti: Příště asi závodit nebudu

Cítíte, že je tedy hodně rychlé?

Auto je rozhodně rychlé, teď bych měl zrychlit já! (se smíchem)

Řešil jste s vozem během víkendu zapeklité situace?

Poprvé na barumce jsme se obešli bez jakýchkoliv technických problémů, za což patří velký dík. Pár neplánovaných smyků však samozřejmě bylo, což se stává.

Měřili jste se s evropskou špičkou. Povýšila závod na další stupeň?

Ukázala, že kamkoliv přijede, tak se neztratí, dokáže jet rychle všude, patří jim poděkování. Udělala závod, jaký byl.

Barum Rally ovládl poosmé v řadě Kopecký, nejrychlejší ale nebyl!

Letos byly vysoké teploty, které přesahovaly třicet stupňů. Jak jste se s tím popasoval?

V těchto podmínkách to byl asi nejnáročnější závod. Všechny mají ale své pro a proti. Teď bylo horko, příště třeba bude zima a pršet.

A co atmosféra, užil jste si ji znovu?

Každý rok je nepopsatelná, může nám ji závidět celý svět. Je tady velké množství fanoušků, zvlášť na Valašsku. Ne nadarmo se říká, že v každé stodole má někdo závodničku. Tak to zde funguje.

Půjdete v příštím roce už po titulu?

Zkusit to můžeme. (úsměv)

V polovině září vás čeká poslední závod probíhající sezoně v Pačajově. Jaké máte cíle?

Chceme být co nejvýše! Zaslouží si to jak náš tým, tak i partneři, rádi bychom se všem odvděčili za úsilí, které do toho vkládají. Musíme se tak připravit nejlíp, jak jen budeme umět. Nic nesmíme podcenit! Jde ještě o hodně bodů, v šampionátu můžeme být vysoko!