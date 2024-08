„Barunka byla opět krásná, náročná, letos kvůli rozmarům počasí i opravdu těžká. I proto chci předně pogratulovat Dominiku Stříteskému k prvenství, protože ten opravdu letos předvádí skvělé výkony a vítězství na Berounce zaslouží. Ale i jeho spolujezdci Jirku Hovorkovi, což je vlastně můj soused, neboť pochází kousek, asi v šest kilometrů od Kostelce. I pro něj to musí být taky tady sváteční den,“ smál se i přes zisk pouze devátého místa Jan Kopecký.

„A co my? My jsme byli rádi, že jsme jim stačili. Jsem rád, že jsme se v úvodu alespoň s Dominikem tahali o první místo, pak ale bohužel přišel defekt, následná přemíra snahy na mokrých Rajnochovicích ukončila naše ambice, vlastně zatím jsme si to vyřešili sami,“ trpce se pousmál 42letý Kopecký.

„Můj nejbližší program? Už se na mě těší rodina, zajdeme na plzeň a hurá domů.

Za měsíc nás čeká poslední podnik v Pačejově,“ upřesnil bývalý tovární jezdec, který v posledním závěro už nejspíše více než o obhajobu titulu bude s Adame Březíkem bojovat o konečnou druhou příčku. NA tu první ztrácí 53 bodů, přičemž za vítězství bere první posádka 60 bodů.

„Za rok opět na Barumce? Fakt nevím, snad jo. Věřím, že ano, ale musíme se domluvit doma,“ dodal s úsměvem Jan Kopecký.