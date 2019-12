Cenné tři body vybojovali druholigoví futsalisté Zlína. V 10. kole vyhráli na ploše silného Vyškova 4:2.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Libor Kopl

"Bylo důležité, že jsme si v prvním poločase vypracovali dvoubrankový náskok. Vyškov byl totiž hodně nepříjemným soupeřem. Domácí se potom až do konce snažili vyrovnat. My jsme jim to však nedovolili. V některých momentech jsme ale měli štěstí,“ uznal vedoucí zlínského mužstva Pavel Krajča starší.