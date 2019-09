V hlavním závodu, který startuje v 13.40 hodin u sazovitého koupaliště, jsou vypsány čtyři kategorie mužů a dvě kategorie žen. Desetikilometrový závod, v němž se budou hodnotit dvě mužské a dvě ženské kategorie, odstartuje ve 14 hodin. Prezentace je možná už v sobotu od 18. do 20. hodin, nebo v neděli od 10. do 13. hodin. Startovné je 350 Kč. Vyhlášení výsledků začíná v 16 hodin.

Závody pro děti od 2 do 15 let se pojedou podle věku na tratích od 160 metrů do 1630 metrů od 10.30 hodin.

,,Pro všechny bikery i diváky jsme připravili bohatý a pestrý doprovodný program. Mezi 14. a 15. hodinou bude autogramiáda hokejisty Petra Čajánka. V průběhu odpoledne zazpívá zpěvák známý ze Superstar Jan Bendig. Děti si můžou během celého dne vyzkoušet jízdu na ponících, navštívit workshopy a skákací hrad. Připravili jsme i motokrosové projížďky, taneční vystoupení, vystoupení břišních tanečnic, prohlídku hasičského auta, ukázku krasojízdy na kole a mnoho dalších her a soutěží,“ zve do Sazovic všechny aktivní i pasivní bikery jedna z pořadatelek Martina Doleželová.