MILANOVI ZVONKOVI DÁVALY ZABRAT OBČERSTVOVAČKY

Výborným 5. místem a časem 1:17:11 se prezentoval Milan Zvonek.

,,V týdnu jsem dolaďoval formu dvěma krátkými běhy. V úterý jsem běhal úseky na oválu a ve čtvrtek jsem si zaběhl lehkou desítku. Pátek byl klasický. Ráno jsem se věnoval svojí práci a večer druhé práci ve fitku,“ rozpovídal se v cíli valašskokloboucký vytrvalec.

Do závodu šel s představou určitě zvládnout čas 1:20:00. Zariskoval ale tempo na čas mezi 1:15:00 a 1:16:00.

,,Tento záměr se mi dařilo naplňovat. Zabrat mi však dávaly občerstvovačky. Většinou jsem kelímek zvládal vzít až na potřetí a přitom dalších deset jich ze stolu shodit. Dobrovolníkům na občerstvovačkách se proto omlouvám. Na příštím Festivalovém půlmaratonu se polepším,“ slibuje Zvonek.

Ten se po startu pohyboval na 7. místě. ,,V průběhu druhého okruhu dva soupeři přede mnou začali tuhnout, tak jsem je díky stálému tempu předběhl a posunul se na pátou příčku. S časem i výsledkem jsem spokojený. V aktuální formě je to maximum, co jsem ze sebe dokázal dostat,“ tvrdí reprezentant Valašských Klobouk, který měl i po závodu o zábavu postarané.

,,Se svými třemi dětmi jsem relaxoval v obchodech s hračkami ve Zlatém jablku a hodinu pro dceru Alici hledal jednorožce se zlatým rohem a duhovou hřívou. Nakonec se to povedlo,“ oddechl si Milan Zvonek.

Vytrvalec z Valašska momentálně nemá v plánu žádný další závod.

,,V následujících týdnech budu hlavně dohánět tréninkové manko. Na podzim se však chci zúčastnit alespoň jednoho maratonu,“ uvedl ještě Zvonek.

FILIPOVI VABROUŠKOVI CHYBĚLY VYTRVALOSTNÍ TRÉNINKY

Trochu zklamaný je Filip Vabroušek. Ten patřil k největším favoritům na celkové prvenství. Nakonec skončil v čase 1:21:01 na osmém místě.

,,V letošním roce jsem se v trénincích zaměřoval hlavně na rychlost s cílem uspět na Akademickém mistrovství republiky v běhu na 5000 metrů a na mistrovství republiky do 23 let v běhu na 5000 metrů. Takže vytrvalostní tréninky byly v pozadí a ve Festivalovém půlmaratonu jsem byl zvědavý, jak to dopadne,“ netušil na startu Vabroušek.

Před závodem si dal krátké 2kilometrové rozklusání, jeden kilometr v tempu 3:20 a další kilometrový výklus. V závodu se snažil držet tempo na úrovni osobního půlmaratonského rekordu 1:13:26 z loňského roku.

,,Zhruba do 8 kilometru šlo všechno podle plánu. Běžel jsem osamoceně na třetím místě. Potom se ale projevila absence delších tempových tréninků. Proto jsem přešel do fáze závod hlavně dokončit. Od 8. kilometru jsem totiž cítil, že tempo do cíle neudržím. Tak jsem výrazně zvolnil. Vzhledem k přípravě na kratší tratě se asi nedalo čekat, že v centru Zlína zaběhnu lepší čas,“ odhadl těsně před polovinou závodu svoje možnosti Filip Vabroušek.

Ten se už ale těší na středu 16. září, kdy si zazávodí na zlínském Stadionu mládeže v pětikilometrovém Běhu olympijského dne.

PŘEMYSL ŽALUDEK SE MUSEL VRÁTIT PRO BĚŽECKÉ BOTY

Trochu neznámou bylo, jaký výkon podá Přemysl Žaludek, který kvůli práci v posledních letech omezuje v závodech svoji účast. Nakonec byl třetím nejúspěšnějším regionálním běžcem v letošním Festivalovém půlmaratonu. V absolutním pořadí skončil v čase 1:20:01 sedmý.

,,A to jsem si doma zapomněl běžecké boty. Naštěstí bydlím blízko zlínského náměstí Míru a tak jsem se stačil pro ně vrátit a start jsem stihl,“ podělil se o zajímavý zážitek Žaludek.

V závodu pak vytrvalec ze Zlína běžel podle předem připraveného tempa.

,,Poslední kilometr byl však trochu pomalejší. Na půlmaraton jsem totiž nebyl připravený, jak jsem si představoval,“ konstatoval v cíli Přemysl Žaludek.

ANDREJ VIŠNĚVSKÝ BUDE V NEJBLŽŠÍCH TÝDNECH VÍC PLAVAT

Tradičním účastníkem Festivalového půlmaratonu ve Zlíně je Andrej Višněvský. Člen týmu Sri Chinmoy Marathon Team Zlín také letos podal velmi dobrý výkon. V kvalitní konkurenci vybojoval deváté místo.

,,V týdnu jsem se snažil co nejvíc odpočívat. Jenom jsem běhával do práce. Ani v pátek už jsem netrénoval. Jenom jsem si byl vyzvednout startovní číslo a večer jsem trávil doma,“ informuje Andrej Višněvský.

Do závodu šel s představou zvládnout ho v lepším čase než v loňském roce. To znamená zaběhnout čas pod 1:26:17.

,,Start byl tradičně na mě moc rychlý. Proto jsem byl rád, že se ve druhém kole tempo mírně zpomalilo. Do 20. kilometru se mi běželo dobře. Pak mě začaly sužovat zdravotní potíže. Nakonec jsem je překonal a závod zdárně dokončil. A dokonce v čase 1:21:16,“ potěšil výsledek Višněvského, který v neděli relaxoval s rodinou a u knížky.

A jaký má vytrvalec z krajského města další sportovní program?

,,Začnu víc plavat, abych v polovině října netrpěl při zlínské plavecké šestihodinovce. Samozřejmě budu také chodit běhat,“ plánuje Andrej Višněvský.

SILVIE ZVONKOVÁ V SOBOTU RÁNO JEŠTĚ HRÁLA SVATBĚ NA VARHANY

Velmi spokojená ze Zlína odjížděla Silvie Zvonková. Stříbrná příčka za jednou z nejlepších českých maratonkyň Petrou Pastorovou a zejména čas 1:29:21 předčil její očekávání.

,,V porovnání s loňským rokem jsem se ve zlínském Festivalovém půlmaratonu zlepšila o 7 minut a 10 sekund. Navíc jsem si vylepšila osobní půlmaratonský rekord o 2 minuty a 25 sekund. A to mě hodně těší, protože trať ve Zlíně není vůbec jednoduchá. Hlavně osobní rekordy se na ní těžko běhají,“ radovala se Silvie Zvonková.

Po celý průběh závodu se jí běželo dobře. Od startu byla pořád na druhé příčce. Dopředu ji hnali úžasní diváci, fandila jí rodina a spousta kamarádů. Pastorová byla podle předpokladů suverénní. Ovšem ani k Zvonkové se nikdo nepřibližoval.

,,V závěru mi ještě pomohl vodič, což mě nakoplo. Ovšem až kolem 15. kilometru mě došlo, že bych mohla dosáhnout na výborný čas. Radost mám i z výkonu manžela Milana,“ užívala si pobyt v krajském městě vytrvalkyně z Valašských Klobouk.

Vyplatilo se jí, že v týdnu víc odpočívala.

,,Dala jsem si jenom jeden rychlostní trénink. Byla jsem ve fitku a v pátek jsem absolvovala lehký výklus. A abych se rozptýlila, tak jsem v sobotu ráno v kostele ve Valašských Kloboukách ještě zahrála svatbě na varhany,“ prozradila Zvonková.

Do závodu šla s respektem. ,,Naštěstí všechno klaplo. Po třetím porodu jsem zpět a ještě silnější, než dřív. Škoda ale, že kvůli koronaviru nebylo slavnostní vyhlášení. Snad bude příští rok,“ doufá běžkyně z Valašska.

A jak 34letá matka tří dětí po náročném závodu relaxovala.

,,Na odpočinek nebyl čas. Naše děti vůbec nechápou, že jsme i s Milanem unavení,“ postěžovala si s nadsázkou Silvie Zvonková.

PRO ADÉLU STAVINOHOVOU BYLA VELKÝM ZÁŽITKEM ATMOSFÉRA V CÍLI

Adéla Stavinohová začala s běžeckým tréninkem až letos v dubnu. Na start prvního závodu se postavila v červnu. A v sobotu už slavila bronzovou příčku ve Festivalovém půlmaratonu. Zviditelnila se i časem 1:35:33.

,,Vůbec jsem nevěděla, co můžu od svého prvního půlmaratonu v kariéře čekat. Ovšem od začátku se pro mě vyvíjel pohádkově. Klíčový byl 18. kilometr, kde jsem překonala menší krizi. Všechno je ale o hlavě. Já se dokázala v tomto úseku trati přemoct a potom si doběhnout pro vysněné třetí místo. Navíc slyšet v cílové rovince svoje jméno a vidět lidi, jak tleskají a povzbuzují, bylo velkým zážitkem,“ byla dlouho po závodu dojatá Adéla Stavinohová.

Rodačce z Velkých Karlovic se vyplatilo v týdnu zvolit volnější režim.

,,V úterý jsem si šla naposledy zaběhat 13 kilometrů. Zbytek týdne jsem trávila převážně v posteli. V sobotu ráno jsem posnídala lívance a zbytek dne před startem jsem trávila s knížkou, nebo sledováním seriálu,“ prozradila recept na špičkový sportovní výkon Stavinohová.

Ve zlínském městském půlmaratonu neměla připravenou žádnou taktiku.

,,Chtěla jsem běžet svoje tempo a užívat si atmosféru. Že skončím třetí za Petrou Pastorovou a Silvii Zvonkovou je jako sen. Oběma k jejich výkonům gratuluji,“ smeká před největšími soupeřkami vytrvalkyně z krajského města.

Ta si zasloužila úspěch oslavit. ,,Po doběhnutí do cíle jsem objala své nejbližší., kteří mě po celou dobu závodu hnali dopředu. Také oni mají velký podíl na mém skvělém výsledku. Potom jsme všichni zašli na láhev sektu. V neděli jsem se šla vyběhat a byla jsem na masáži,“ svěřila se Adéla Stavinohová.

Rodačka z Valašska si však dlouho neodpočine. Už ve středu se postaví na start Běhu olympijského dne ve Zlíně. Pak má v plánu zúčastnit se Spartan race a závodů ze seriálu Běhy Zlín.