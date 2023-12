Erik Machů vyhrál pětikilometrový závod v Bratislavě. Vytrvalec z Nedašova v něm zaběhl čas 15:30, druhé místo obsadil se ztrátou 20 sekund Adam Riapoš, bronzovou příčku vybojoval v čase 15:55 Matěj Novák.

Erik Machů v závodu v ČSOB zimní sérii v Bratislavě, prosinec 2023 | Foto: se svolením Erika Machů

Machů se do Bratislavy těšil a na Slovensku dokázal prodat aktuální běžeckou formu.

,,Už při rozklusu jsem se cítil parádně a věřil jsem, že bych v hlavním městě Slovenska mohl zabojovat o dobrý výsledek,“ nechybělo reprezentantovi Nedašova sebevědomí.

,,Na startu jsem však předpokládal, že se hned od začátku poběží rychle. Největší favorité ale vyčkávali. Já jsem začal svým tempem a chtěl jsem se dostat dopředu. To se mi podařilo a už po 100 metrech jsem se probojoval na první příčku. Pak už jsem sólo závod běžel až do cíle. Ostatní běžci si možná mysleli, že jsem tempo přepálil a do konce závodu už nedokázali zareagovat,“ upozornil na klíčové momenty Erik Machů.

Závod v Bratislavě byl zařazený do ČSOB zimní série. Běžel se v ideálních podmínkách. Teplota se pohybovala kolem 1 °C, na trati nefoukal vítr.