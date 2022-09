Ten je složený ze 100 metrů plavání, 1 kilometru běhu a 10 kilometrů cyklistiky.

,,Plavat se bude v rybníku v Podkopné Lhotě, běh se poběží mezi Podkopnou Lhotou a Hostincem na Rozcestí v Trnavě, cyklistika se pojede na trati mezi Trnavou, Slušovicemi, Bílou Hlínou, Neubuzí, Všeminou, Miluchovem s cílem opět u Hostince na Rozcestí v Trnavě,“ popsala trať jedna z pořadatelek Veronika Vogeltanzová.

Muži mají start u rybníka v Podkopné Lhotě ve 13 hodin. Start závodu žen, juniorů a dětí je v 13.10 hodin. Prezentace probíhá v Pivovaru Vraník v Trnavě mezi 10. a 12. hodinou.

,,Startovné je 200 Kč. V jeho ceně je mimo jiné guláš a pivo, nebo kofola. Absolutní vítěz si navíc odnese bečku piva Vraník. Každý účastník dostane památkový kolík,“ informuje Vogeltanzová.

Pořadatelé letos vyhlásili 10 kategorií. Pro muže, ženy, muže nad 50 let, ženy nad 50 let, juniory, juniorky, starší žáky do 14 let, starší žákyně do 14 let, děti do 11 let a děti do 7 let.

V Trnavě na startu očekávají zhruba 100 příznivců sprint triatlonu.

V loňském roce prvenství v mužích vybojoval v čase 32:04 Martin Hečko ze Zlína hájící barvy kašavského Valachbajk Team. Mezi ženami se ze zisku zlaté příčky radovala rovněž reprezentantka Valachbajk Teamu Veronika Brázdová ze Zlína (38:20).