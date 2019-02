Zlín - Stříbro a bronz získali mladí vzpěrači Sokola Defend Zlín ve Wroclavi na mezinárodním Polském poháru. Nejcennější medaili přivezl Tomáš Hofbauer v kategorii do 20 let.

Ilustrační foto - vzpírání | Foto: www.koprivnice.org

„Po návratu z mistrovství Evropy juniorů nemohl ještě závodit naplno,“ řekl zlínský trenér Jaroslav Janeba na adresu jeho výkonu ve dvojboji 280 kg.

Jeho o sedm let mladší bratr Lukáš zvládl 110 kg, což stačilo v kategorii starších žáků do 14 let na třetí příčku. Při tělesné hmotnosti 51 kg přitom vytvořil nový český rekord v nadhozu výkonem 63 kg. V kategorii do 16 let bral bronz také Josef Stuchlík. Nad hlavu dostal ve dvojboji 196 kg a v nadhozu si vytvořil nové osobní maximum 111 kg.

Osmý skončil Ladislav Hořák (171 kg), jehož limitovaly zdravotní problémy.