Další klubový milník v novodobé historii slaví vzpěrači Zlína. Dominik Šesták získal druhou zářijovou sobotu v Praze na MČR jednotlivců titul mistra mužů v hmotnostní kategorii do 67 kg za výkon 196 kg.

Zlínský vzpěrač Dominik Šesták je mistr ČR mužů pro rok 2021 v hmotnostní kategorii do 67 kg za výkon 196 kg. | Foto: archiv klubu

„A k tomu ještě koncem července dosáhl v Holešově historický titul mistra ČR mužů do 23 let. To náš klub nepamatuje,“ hřeje na duši šéftrenéra zlínského vzpírání Jaroslava Janebu, který kvůli lázeňskému pobytu svěřil vedení svému asistentovi Pavlu Jančíkovi.