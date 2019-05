Z titulu se raduje domácí pořádající výběr, který získal o čtyři body více.

„V kategorii žen W-7 po pětileté pauze opět získala další titul nestárnoucí Jarmila Kaláčová, která ve věku 67 let oslavila svůj návrat sedmi novými českými rekordy v nové hmotnostní i věkové kategorii,“ chválí Janeba.

V soutěži mužů získal titul mistra ČR v kategorii M-9 Jan Kukučka (78 let) v hk. do 81 kg při th. 74,80 kg (zvládl 132 kg).

V kategorii M-7 Josef Vybíral (68 let) v hk. do 73 kg při th. 71,60 kg bral titul mistra ČR za 128 kg. V kategorii M-2, Antonín Špidlík ml. (44 let) v hk. do 102 kg při th. 100,80 kg dosáhl také na titul mistra ČR za 224 kg.

„Všichni zlínští závodníci vytvořili coby mistři ČR také všechny nové české rekordy, jelikož se soutěžilo v nových hmotnostních kategoriích IWF. Takovou úspěšnou žeň titulů zlínské vzpírání již dlouhá léta nepamatuje,“ raduje se Janeba.