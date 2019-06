Obě družstva mají po dvou kolech shodně 19 bodů a o postupujícím do kvalifikace o extraligu tak rozhodne kolo třetí, které se uskuteční 19. října v Novém Hrozenkově. „Vítěz postupuje. V celorepublikové tabulce všech třiceti dvou soutěžících družstev jsme byli ve druhém kole na vynikajícím sedmém místě,“ upozornil šéftrenér klubu Jaroslav Janeba.

TOP 12 nejlepších družstev druhého kola v ČR. 1. SKV Havířov, 2. SKV OZ Horní Suchá, 3. SKV B. Bohumín, 4. TJ SM. Ostrava, 5. TAK Hellas Brno, 6. SKV Sokolov, 7. TJ Sokol Jižní svahy Zlín-5, 8. TJ Holešov, 9. TJ TŽ Třinec, 10. BC Praha, 11. ASK T. Kopřivnice a 12. SKV Teplice v Č. Celkem soutěží 32 družstev.

Zlínský Petr Mareček (21 let) vytvořil v hk. do 89 kg při těl. hmotnosti 81,30 kg 2x nový český rekord v trhu výkonem 145 kg jak pro kategorii juniorů do 23 let, tak i pro kategorii mužů. Dominik Šesták (19) vytvořil nový krajský a osobní rekord v nadhozu, když při těl. hmotnosti 67,30 kg zvládl 122 kg.

Ve velmi dobrém světle se představil také navrátivší se bývalý český reprezentant Lukáš Hofbauer (22), který při těl. hmotnosti 91,50 kg zvládl 244 kg a celkem vytvořil sedm krajských juniorských rekordů v hk do 96 kg (J 23). Další zlínští borci Ondřej Hovjacký, Pavel Jančík a Tomáš Hofbauer dosáhli taktéž velmi dobrých výkonů a plnou mírou se přičinili o pro soupeře nečekaného a překvapivého vítězství.