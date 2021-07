Vzpěračský titul vybojoval zlínský Navrátil

Hned tři vzpěrači Sokola Jižní svahy Zlín splnili limity pro účast na Mistrovství ČR juniorů do 17 let a v Plzni předvedli výborné výkony. Ten nejlepší podal teprve 15letý Vojtěch Navrátil, který za navzpíraných 188 kg ovládl hmotnostní kategorii do 96 kg.

Úspěšná zlínská výprava vzpěračů, která na MČR juniorů do 17 let vybojovala hned dva cenné kovy. Zleva sedí Jaroslav Janeba a Vojtěch Navrátil, stojí Ota Látal, Matouš Sára a Lukáš Kozel. | Foto: archiv klubu

Cenný kov vyválčil také Matouš Sára (kat. Do 67 kg), jemuž 127 kg vynesl bronz. „Náš třetí zástupce Lukáš Kozel (do 73 kg, 133 kg) skončil šestý. Každopádně s výkony a výsledky jsme maximálně spokojení,“ netajila se po víkendu zlínská trenérská dvojice Jaroslav Janeba a Ota Látal. (mb)