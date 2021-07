Vzpírat jej učili i herec a kaskadér Srstka. Nyní je mistrem světa!

Na svůj první světový titul čekal až do 80 let, o to větší radost měl. Pod křídly zlínského vzpírání na něj Jan Kukučka dosáhl v Meziboří v Čechách, kde se uskutečnil premiérový on-line šampionát masters. „Už jsem startoval snad na šesti sedmi šampionátech a s výjimkou jednoho jsem vždy bral medaili. Po titulu mistra Evropy to nyní vyšlo i na MS. Radost mám velkou,“ netajil se vzpěrač veterán.

Pod křídly zlínského vzpírání dosáhl na titul mistra světa masters Jan Kukučka. | Foto: Foto archiv klubu

V dnešní covidové době MS proběhlo premiérově na dálku – on-line. „Čeští závodníci měřili síly pod dohledem a pomoci technických pracovníků v Meziboří. Vytvořili nám zde výborné podmínky a pomohli v komunikaci. My, co měli na škole Ruštinu, bychom bez nich anglicky neobešli,“ přiznal a poděkoval Kukučka. Vše probíhalo podle regulí, rozhodčí pokusy hodnotily výkony na dálku. „O svém prvenství jsem se nedozvěděl hned, na druhou stranu jsem ve své kategorii byl jediný a tak mi bylo jasné, že když vše dobře dopadne, titul mi neunikne. Ale já chtěl vyhrát ceklově naši věkovou skupinu napříč váhovým kategoriím, což se mi podařilo a z čehož jsme měl největší radost. Titul grand masters je cennější,“ usmívá se vzpěračský sympaťák, jenž úspěch následně oslavil s kamarády v hospůdce. „Ta stejně jako celá příprava byla kvůli všem opatřením složitá, ale užil jsem si to!“ Budeme pracovat tak, abychom byli úspěšní, hlásí Němec. Zápas s Brnem neřeší Přečíst článek › V plánu má samozřejmě titul obhájit, ale bude záležet, kde se další podniky budou konat. „Poněvadž šampionáty se konají na různých místech planety, vše je o financích. A protože si vše platíme sami, nejvíce by mi vyhovovalo poslední on-line klání. To mě nyní vyšlo za startovné jen na necelé tři tisícovky,“ spočítal Kukučka, jenž se vzpíráním začal až po vojně ve 21 letech. „Začínal jsem na Bohemce pod dohledem takových osobností, jako byli olympionik Václav Pšenička či herec a kaskadér Zdeněk Srstka. Po rozpadu vzpírání na Vyšehradě jsem přijal nabídku zlínského Jardy Janeby,“ poděkoval zkušený vzpěrač. Jeho dalším cílem je tak se Zlínem vybojovat český titul masters. „Trénuji třikrát týdně, více mi kvůli delší regeneraci organizmus nedovolí. Tým máme kvalitní, záležet ale bude na konkurenci. Ambice máme medailové,“ dodal Jan Kukučka.

