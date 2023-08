Reprezentanti Titan Trilife Zlín byli u toho. V sobotu se zúčastnili fantasticky obsazeného závodu Xterra Světové série v Prachaticích.

Xterra v Prachaticích, Václav Bednarský, Vojtěch Bednarský | Foto: se svolením Vojtěcha Bednarského

Na jihu Čech v mužské kategorii Elite skončil Václav Bednarský v čase 3:03:20 sedmatřicátý a Vojtěch Bednarský (3:24:29) dvaačtyřicátý.

,,S bratrem jsme šli do závodu s nejvyššími ambicemi. V domácí xteře jsme chtěli dosáhnout na co nejlepší výsledek a posunout se ve světovém žebříčku výš, což by nám později zajistilo starty v závodu v short tracku,“ plánovali oba bratři Bednarští.

Díky slunečnému počasí a těžké cyklistické a běžecké trati byl prachatický závod hodně náročný.

Pro Václava Bednarského bylo před startem Xterry v Prachaticích úspěchem, kdyby v ní skončil na lepším, než 45. místě. V cíli chtěl však ještě víc.

,,Z Ktišského rybníka jsem vyplaval podle představ na 28. pozici. Na kole jsem se trochu propadl a jel jsem kolem 30. až 34. místa. Bohužel v závěrečném běhu mě sužovaly křeče, které mě připravily o lepší výsledek,“ konstatoval Václav Bednarský.

,,Plavecká část v neoprenech mi nesedla podle představ a na kolo jsem nasedal až v závěru startovního pole. Na kole jsem se ale postupně dostal do tempa a v průběhu 16. kilometru jsem se probojoval na 30. příčku. V tomto úseku jsem tajně doufal, že ještě předjedu další soupeře a konečně prolomím smůlu na Xteře v Prachaticích. Bohužel za Libínským sedlem při výjezdu do kopce jsem strhl ořech na zadním kole a musel jsem do druhého depa i s kolem doběhnout. Závod byl proto ztracený. Ovšem protože jsem se na něho těšil a důkladně jsem se na něho připravoval, tak jsem absolvoval i závěrečný běh. Na lepší výsledek, než na zisk 42. místa v kategorii Elite to však nestačilo. Ale i to k závodnímu sportu patří,“ byl v cíli hodně zklamaný Vojtěch Bednarský.

V Prachaticích se dařilo dalším nositelům barev zlínského Titan Trilife. Barbora Stupková díky času 3:51:45 vyhrála ženskou kategorii 20 – 24 let, Zdeněk Orner (5:18:35) obsadil v mužské kategorii 65 – 69 let čtvrtou příčku.

V závodu se plavalo 1500 metrů v Ktišském rybníku, na horském kole se jelo 33 kilometrů a závěrečný běh měřil 10 kilometrů.