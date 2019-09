„Podcenění a uspokojení ve druhé půli se nám málem nevyplatilo. Naštěstí jsme v závěru včas zabraly a body uhájily,“ oddechla si po skončení nová posila, nejlepší střelkyně Zlína a tahounka Eva Minárčiková.

Relativní klid získaly domácí házenkářky na přelomu poločasů, kdy si vypracovaly až šestigólové vedení. Snaživé Slovenky ale zbraně nesložily. Naopak útlum Zlína potrestaly sérií gólů a získáním vedení 22:20.

„Pokazily jsme závěr poločasu. Ve druhé části se nám už dařilo lépe, ale v závěru jsme byly méně šťastné,“ smutnila Taťána Šutranová. Nepovedenou koncovku těžce nesl i kouč hostí Maroš Vikartovský, který zhodnotil duel jednou větou. „Vyhrál lepší z prvního poločasu.“

V dramatické koncovce měly pevnější nervy a více štěstí domácí házenkářky, které se v samém závěru bránily útoku soupeře. Ten měl dvě vteřiny před koncem ještě výhodu devítimetrového hodu, ale nakonec ani nevystřelil.

„Po počáteční nervozitě jsme se dostaly do tempa, protivníka rozběhaly a zaslouženě vedly. Po přestávce nás postihly výpadky, které nás stály náskok. V závěru jsme ale za to vzaly a dotáhly zápas do vítězného konce,“ oddechla si lodivodka Zlína Hana Kolářová.

Zlín – Prešov 29:28 (16:11)

Nejvíce branek: Hubová 7, Minárčiková 7/4, Sekulová M. 5/2 - Popovcová 10/2, Šutranová 6, Holubová a Klučková po 3. Rozhodčí: Šlezingr, Špunar. Sedmimetrové hody: 7/6 – 3/2. Vyloučení: 8:5. ČK: 51. Kříčková. Diváci: 84.

DALŠÍ VÝSLEDKY 1. kola: Veselí nad Moravou – Šaľa 27:29 (14:15), Olomouc – Poruba 24:27 (12:10), Slavia Praha – Písek 22:22 (13:10), Hlohovec – Bánovce n. B. 29:24 (16:10), Michalovce – Hodonín 37:18 (20:9), Dunajská Streda – Most 22:41 (10:21).