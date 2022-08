"Už jsem zažil, byť tedy na krátkém bazénu, nějaké finále, takže úplně nové to nebylo. Ten závěr opravdu hodně bolel. Ani si nevzpomínám na závod, který by takhle bolel. Říkal jsem si, že to prostě zkusím, holt to nevyšlo, ale nechal jsem tam opravdu všechno," uvedl Zábojník v tiskové zprávě.

Finále ME označil za svůj největší úspěch v dlouhém bazénu. "Celý závod byl cenná zkušenost,“ doplnil Zábojník, který se v pondělí dopoledne postaví na start rozplavby na 50 metrů prsa. "Dobře se vyspím, posbírám poslední zbytky sil a dám do toho všechno," slíbil.

Horská, která v dubnu podstoupila kvůli arytmii operaci srdce, obsadila v semifinále prsařské dvoustovky sedmé místo. Oproti dopoledním rozplavbám zrychlila o více než o sekundu a třetí pozice v prvním semifinále jí nakonec díky času 2:25,71 na postup stačila. Své první velké finále poplave v pondělí večer.

Znakař Franta se do finále padesátky nedostal, v semifinále doplaval v osobním rekordu 25,12 sekundy jedenáctý. Za českým maximem reprezentačního kolegy Jana Čejky, který neuspěl v rozplavbách, zaostal o čtyři setiny, za postupem o osm.