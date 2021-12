Zlínský odchovanec má za sebou životní rok. Hlavně na podzim se téměř v každém závodě zlepšoval a svůj letošní trend potvrdil i ve Spojených arabských emirátech.

V semifinále na 100 metrů prsa ubral z rozplavby 12 setin sekundy a posunul český rekord čas 57.59, který mu zajistil dvanácté místo.

„Na stovce jsem si na mistrovství věřil nejvíc,“ přiznává. „Byť to po plavecké stránce rozhodně nebylo ideální, tak z toho vznikl osobní i národní rekord a také velmi nečekaný postup do semifinále. Odpoledne jsem věřil v ještě lepší čas, což se mi také povedlo. Jak s výkonem, tak s umístěním jsem byl rozhodně spokojený,“ uvedl.

Rodák z Neubuze atakoval svůj český rekord i v závodě na 200 metrů prsa. I když na něj nakonec nedosáhl, sahal po senzačním postupu do finále, ke kterému mu chybělo pouhých pět setin sekundy.

Se světovou špičkou držel kontakt v poslední rozplavbě, aby dohmátl na čtvrtém místě. Výsledný čas 2:04.88 znamenal nepopulární deváté místo.

Plavec Matěj Zábojník na mistrovství světa v krátkém bazénu v Abú Zabí.Zdroj: se svolením Matěje Zábojníka

„Samozřejmě mě to mrzí hodně a asi ještě chvíli bude, ale když se podívám rok zpět, kde jsem byl, tak bych si ani nepomyslel, že bych mohl pomýšlet na světové finále. Deváté místo je pro mě obrovský úspěch,“ vnímá.

Přitom cítí, že na mistrovství světa není v takové top formě jako třeba na nedávném kontinentálním šampionátu v Moskvě. Byť to tak podle výkonů rozhodně nevypadá, členovi brněnské Komety se v Abú Zabí neplave příliš dobře. „Je to takové utahanější,“ připouští.

Navíc při dvoustovce udělal několik drobných chyb, které jej stály jak český rekord, tak i postup do finále. „Ale tak to prostě je,“ krčí rameny. „Byl jsem před startem nervózní, nebyl jsem si jistý, jestli budu schopen plavat tak rychle. Nakonec je z toho i přes chyby hezký čas. Cítil jsem samozřejmě rezervy, které už jsem bohužel nemohl odpoledne prodat,“ mrzí Zábojníka.

Na dvousetmetrových tratích se totiž neplavou semifinále, ale elitní osmička postupuje přímo do finálového klání.

„Nemohu posoudit, jestli je to spravedlivé, nebo není. Proste jsou taková pravidla a je potřeba se připravit na maximální výkon hned v ranních rozplavbách, což se mi povedlo,“ říká s tím, že v budoucnu mu to může vyhovovat, protože bude moct využít zaváhání nějakého ze soupeřů a přeplavat je.

Tečku za mistrovstvím i letošním skvělým rokem udělal v pondělí. Ve sprintu na padesát metrů prsa ale na výkon z evropského vrcholu sezony v krátkém bazénu nenavázal. Tentokrát se časem 27,41 sekundy zařadil na 28. příčku.

Po posledním závodě se vydá do města a možná stihne i nákup dárků. Plavci totiž po dlouhé době nejsou v žádné bublině, v Abú Zabí se mohou volně pohybovat.

I proto si Zábojník pobyt v hlavním městě Spojených arabských emirátů náramně užívá.

„Moc se mi tady líbí,“ přiznává. „Je tady teplo, bydlíme v hezkém hotelu, ze kterého máme výhled na okruh, kde se nedávno jel poslední závod mistrovství světa ve Formuli 1. Navíc je tady super jídlo a do bazénu můžeme pěšky,“ pochvaluje si.

Šampionát se koná v multifunkční Etihad aréně, která hostí i třeba turnaje UFC.

Jediné, co by český reprezentant pořadatelům vytkl, je menší prostor pro rozplavání a posléze i vyplavání. „Je tady hodně lidí a jeden bazén je proste málo,“ míní.

S mistrovstvím Evropy v Rusku ale světový šampionát srovnávat nechce. „Je to úplně něco jiného,“ tvrdí. „Když pominu organizaci samotných závodů, je tady teplo a člověku se díky tomu chce hned něco dělat než jen ležet na hotelu,“ říká.

Zábojník i tak se už těší domů. Vánoce a konec roku stráví doma s rodinou. V okruhu nejbližších si může užívat volna, spokojeně bilancovat.

Vždyť má za sebou opravdu mimořádný, výjimečný rok. „Na jaře jsem se poprvé kvalifikoval na velké mistrovství Evropy, na svou první velkou akci, kde jsem překonal svůj první česky rekord a atakoval semifinále,“ připomíná.

Po skvělých výsledcích však chtěl ještě víc, což se mu povedlo na podzim. „To, co se teď děje, je místy až neuvěřitelné,“ říká. „Pořád plavu rychle, neustále posouvám časy dopředu a hlavně jsem schopný konkurovat evropské a světové špičce,“ nechápe současné období, které si ale náramně užívá.

„Je to skvělý pocit a velká motivace do další práce,“ prohlásil. „A i ten těsný nepostup mě posune vpřed a v příštím roce na další velké soutěži to budu chtít napravit,“ zakončuje povídání.