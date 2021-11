„Jsem spokojený. Umístění beru všemi deseti. Na lepší než šestou pozici jsem stejně neměl,“ ví dobře člen brněnské Komety.

Časem 2:05,88 sice zaostal za rozplavbou i semifinále, přesto byl znovu rychlejší, než na kterémkoliv závodě před evropským šampionátem.

„Samozřejmě mě trochu mrzí, že jsem nedokázal navázat na předcházející starty, ale mám zaplavaný super čas. Všechny tři dvoustovky byly rychlejší než osobák, se kterým jsem do Kazaně přijel,“ připomíná.

V těsném finiši dohmátl vítězný Bělorus Ilja Šymanovič o tisícinu sekundy dřív než Nizozemec Arno Kamminga.

Zábojník šel do sobotního finále s velkým odhodláním, ale chyběl drajv. „Plavalo se mi těžko, nebylo to úplně energické. Zkrátka už mi došly síly,“ přiznává bez mučení.

„Finále bylo opravdu náročné. Když se člověk připravuje na každý závod na sto procent, tak v průběhu týdne docházejí síly a výkony už nejsou úplně ideální,“ připouští.

Jednadvacetiletý zlínský odchovanec se představil i semifinále závodu na padesát metrů prsa, časem 27,29 skončil šestnáctý.

„To je závod, na který je potřeba být připravený a odpočatý nejlépe, jak to jen jde. Tím, že už jsem nebyl v ideálním fyzickém stavu, tak jsem nečekal zázraky. Bohužel se vyskytly chyby, které mě staly hezký čas,“ přiznává.

Tím pro něj kontinentální šampionát skončil. Zábojník ještě měl startovat ve štafetě, kterou ale česká reprezentace kvůli vytíženosti Barbory Seemanové nakonec nepoplave. „Báru čeká finále dvě stě metrů volným způsobem, takže chce pošetřit síly,“ chápe.

I bez závěrečné tečky si ale pobyt v Kazani užil. I když ani v Kazani nemohli do hlediště diváci, bez fanoušků se dokázal obejít. Horší to bylo s jídlem, které mu vůbec nechutnalo, navíc bylo studené. „Bylo špatné. Zkrátka se to nepovedlo,“ tvrdí.

Jinak hotel byl na úrovni. Mezi závody se snažil hlavně odpočívat, postel ve volnu mockrát neopustil. „Někdy jsem si na chvilku zdříml, nebo jsem sledoval filmy či seriály,“ zakončil povídání.