Nejprve v dopolední rozplavbě překonal český rekord, v semifinále pak zlínský plavec Matěj Zábojník na mistrovství Evropy v ruské Kazani svůj skvělý čas ještě vylepšil na 2:04,67 a po výtečném výkonu postoupil z šestého místa do sobotního finále na 200 metrů prsa.

Zlínského plavce Matěje Zábojníka čeká v sobotu finále závodu na 200 metrů. | Foto: Martin Sidorják

„Je to úžasné! Jsem naprosto nadšený, že se to povedlo. Tohle jsem absolutně nečekal, že by se mi něco takového tady mohlo podařit. I kdyby to nebylo finále, o takovém čase se mi tuhle sezonu nemohlo ani snít," přiznává český reprezentant, který při dvou pátečních startech stlačil svůj čas celkem o sekundu a 42 setin.