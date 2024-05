Začátek inline hokejové extraligy se regionálním týmům povedl. Zlín vyhrál v Boskovicích 8:4 a zvítězil nad Rollerem Brno 6:5.

inline hokejisté IHC Devils Zlín | Foto: Marek Chludil starší

,,V prvních letošních mistrovských duelech jsme nevěděli, co od nich můžeme čekat. Souboj v Boskovicích byl dlouho vyrovnaný, ale ve druhém poločase už jsme byli lepším mužstvem. Důležité bylo, že už po 10 sekundách druhé části vstřelil Tomáš Pavlůsek gól na 4:3. Do pětatřicáté minuty jsme do sítě Külzera přidali další čtyři branky a vedli jsme 8:3. Domácí pak v poslední minutě už jenom zmírnili svoji porážku. S Brnem to byl těžký zápas. V něm nás podržel gólman Michal Kořének,“ hodnotí obě utkání kouč zlínských Ďáblů Marek Chludil starší.

Dařilo se také Uherskému Brodu. Kanci zvítězili v Brně 5:4 po samostatných nájezdech a vyhráli v Boskovicích 5:4 po prodloužení.

,,Střetnutí v Brně se hrálo v rychlém tempu. Moc šancí se v něm však neurodilo. V tomto zápase jsme byli ve druhém poločase mírně lepším celkem, Brňané ale v předposlední minutě Rosendorfem srovnali stav na 4:4. V prodloužení se hrálo opatrně a tak o osudu duelu rozhodly samostatné nájezdy. Ten rozhodující proměnil kapitán Milan Šiller. Boskovice mají sehrané mužstvo. Domácí také drželi víc na hokejkách puk. My jsme však trestali jejich chyby a nakonec jsme i v tomto utkání získali dva body, když v 52 sekundě prodloužení vstřelil náš vítězný gól Denis Trenčan. V obou duelech nás podržel brankář Antonín Nowak a velmi dobře zahrál bek Jiří Suhrada,“ potěšily výhry nad kvalitními soupeři uherskobrodského kouče Jana Heču.

V dalším extraligovém duelu v sobotu 11. května se oba regionální celky střetnou v krajském derby. Souboj Uherského Brodu se Zlínem na uherskobrodském zimním stadionu začíná v 11 hodin.

INLINE HOKEJOVÁ EXTRALIGA – 1. a 2. kolo (sobota 4. května):

HC BOSKOVICE – DEVILS ZLÍN 4:8 (3:3)

Branky Zlína: Tomáš Pavlůsek 4, Adam Bachánek 2, Richard Hrazdira ml., Lukáš Chludil.

MISSION ROLLER BRNO – DEVILS ZLÍN 5:6 (2:3)

Branky Zlína: Brida, Lukáš Chludil, David Hrazdira, Adam Bachánek, Tomáš Pavlůsek, Richard Hrazdira ml..

Zlín: Kořének – Adam Bachánek, Brida, Lukáš Chludil, Adam Hamrla, David Hrazdira, Richard Hrazdira ml., Tomáš Pavlůsek, Šindelek. Trenér: Marek Chludil st..

MISSION ROLLER BRNO – KANCI UHERSKÝ BROD 4:5 (1:1) po samostatných nájezdech

Branky Uherského Brodu: Jiří Suhrada ml. 2, Heča, Gazda, Šiller.

HC BOSKOVICE – KANCI UHERSKÝ BROD 4:5 (1:2) po prodloužení

Branky Uherského Brodu: Šiller 2, Jiří Suhrada ml. 2, Trenčan.

Uherský Brod: Nowak – Rauš, Gazda, Heča, Janota, Luža, Šiller, Jiří Suhrada ml., Trenčan. Hrající kouč: Jan Heča.