„Skvělý vstup do odvetné části týmu jistě hodně pomůže. Hlavně jsme si nyní ověřili, že dokážeme vozit body i z palubovek soupeřů. To je velmi důležité,“ zdůraznil kouč bystřických házenkářů Martin Žůrek.

Základ úspěchu dali jeho svěřenci v první půli, kterou jasně ovládli jak herně, tak i výsledkově – 18:11.

„V duelu dvou zcela rozdílných poločasů kluci v úvodu skvěle prodali přípravu, kdy jsme pilovali taktiku na Jičín již od středy. Domácí totiž praktikují velmi nepříjemnou vysunutou obranu, na kterou ale kluci skvěle zareagovali a záběhy a kombinací ji zcela eliminovali. Navíc na výbornou pracovala naše defenziva v čele s gólmanem Tomášem Janků. Nikdo se tak nedivil, že jsme trpělivou hrou navyšovali naše vedení až na rozdíl sedmi gólů,“ radoval se o první přestávce trenér aktuálně pátého týmu I. ligy.

O to větší šok ale zažil po změně stran. Jeho svěřenci se uspokojili a místo poklidné kontroly výsledku přišla v úvodních čtyřech minutách sprcha v podobě série čtyř branek domácí rezervy.

„Musel jsem si vzít time-out, ale moc to nepomohlo. Co nás zdobilo v prvním dějství – trpělivost a rozvaha – to se přehouplo k soupeři. Naštěstí jsme závěr zvládli a vyválčili důležité a zasloužené vítězství,“ stírá si ještě nyní pot z čela trenér.

O víkendu v neděli od 11 hodin vyzvou poslední celek soutěže Dvůr Králové.

„Nic jiného než vítězství nebereme. Čím více bodů získáme ze začátku, o to lépe se nám bude dýchat a můžeme se udržet v boji o první čtyřku. Cíle máme maximální,“ zopakoval trenér prvoligových házenkářů Bystřice pod Hostýnem Martin Žůrek.

Blízko stejně snovému startu byli také házenkáři Zlína, kteří v odvetné části mají jasný a jediný cíl – zachránit se.

„Je to škoda, protože po domácím skalpu Dvora Králové jsme byli i nyní o víkendu blízko minimálně remíze v Náchodě, ovšem koncovku lépe zvládli a výhru 23:22 slavili domácí,“ mrzí ještě nyní kouče Zlína Jiřího Mičolu, který i přes zimní posílení týmu neměl k dispozici nejsilnější sestavu.

„Kluci měli prázdniny a pracovní povinnosti. A právě zkušenosti a také horší fyzička nás naposledy připravily o body,“ posteskl si kouč.

Spravit si reputaci mohou již nyní v neděli, kdy budou od 16 hodin hostit lídra Hustopeče. „Nemáme co ztratit, jsme v situaci, kdy se musíme pokusit urvat body i s papírově silnějšími soupeři,“ dodal Mičola.

JIČÍN B – BYSTŘICE P. H. 27:28 (11:18)

Bystřice: Janků, Krupa – J. Tiller 9, Vlk 2, Hubík, Hradil 1, R. Tiller 2, Vala, Hub 8/3, Hybner 2/1, Gabriž 1, Salvet 3.

NÁCHOD – HC ZLÍN 23:22 (11:12)

Zlín: Krůpa 1, Gajdošík – Škalda 3, Vavrys 2/2, Šáš 4, Kubiš, Slovák, Cáb 3, Brhel 1, Balun, M. Kolařík 7, D. Kolařík 1/1.

TABULKA I. LIGY

1. Hustopeče 12 11 0 1 354:280 22

2. Chodov 12 8 0 4 349:308 16

3. Maloměřice 12 8 0 4 332:323 16

4. Strakonice 12 7 1 4 331:306 15

5. Bystřice p. H. 12 7 0 5 303:299 14

6. Velká Bystřice 12 6 1 5 293:301 13

7. S. Vršovice 12 4 3 5 302:306 11

8. Zlín 12 3 0 9 307:338 6

9. Jičín B 11 3 0 8 260:294 6

10. Náchod 12 3 0 9 302:340 6

11. Dvůr Králové 11 2 1 8 252:288 5