Zlínští úvodní půli vyhráli 24:5, v prvních pětadvaceti minutách druhého dějství skóre ještě navýšili. „Náš mančaft zaslouží pochvalu, přibližně do 65. minuty zápasu to fyzicky zvládl. Pak jsme to v roji prostřídali. Do tohoto okamžiku jsme v podstatě pořád hráli jen my,“ pochvaluje si Juřík bezproblémový zápis pěti bodů.

Svoji one-man show si v první polovině druhého poločasu užil jeho syn, Denis Juřík, který položil tři pětky. Dle hlavního kouče však tento počet mohl být ještě vyšší. „Vždy to někomu vyjde,“ pousmál se. „Pětky už mohl dát v prvním poločase, byly tam však špatné náběhy či hůře řešené situace. Ve druhé půlce se to k němu otočilo,“ přiblížil Petr Juřík.

Zatímco Denis se výrazně podílel na výhře domácích, tak zkušenější z dua tentokrát zápas „pozoroval“ pouze z lavičky. „S mužstvem jsem odtrénoval celou zimu, teď jsem trochu byl nachlazený, na střídačku jsem se tak ani nepřevlékal. Konec kariéry to ale určitě neznamená, stále v ní ještě pokračuji,“ ujistil hrající kouč své fanoušky.

Úvodní zápas nového ročníku druhé nejvyšší soutěže ze hřiště řídil maďarský arbitr Csaba Priskin, který s českými ligami má několikaleté zkušenosti. „V Česku už nějaké soutěže pískal, včetně extraligových zápasů. Všichni mladí umí anglicky, tak s ním v pohodě komunikovali.“

Ragbisté Zlína uplynulý ročník I. ligy ovládli, díky dramatickému závěru a úspěšnému prodloužení na hřišti Petrovic v celé sezoně nepoznali hořkost porážky.

Vinou předem stanovených regulí ovšem na extraligovou účast museli zapomenout.

To by se ale v letošním ročníku mohlo změnit. „Bude baráž. Sedmý a osmý tým extraligy si zahraje s finalisty naší I. ligy. Pokud to vztáhneme k loňskému ročníku, tak by nám na baráž stačil i pouhý postup do finále.“

V probíhajícím ročníku by ragbisté Zlína pod jeho velením znovu rádi uspěli. „Cíl nemůže být jiný než se to pokusit znovu vyhrát,“ uzavírá hrající trenér mužstva Petr Juřík.