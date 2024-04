Nezadržitelně se přiblížil termín uzávěrky přihlášek pro soutěžící na druhý sprintový podnik sezony 2024, kterým bude v termínu 3. – 4. května Síť21 Rallysprint Kopná s tradičním centrem ve Slušovicích. Uzávěrka zaslání přihlášek je stanovena na pondělí 22. dubna ve 20 hodin. Pořadatelé z Rallyklubu východní Morava v AČR registrují den před uzávěrkou více než 100 posádek z České republiky, Slovenska, Polska, Německa a Francie.

V rámci 28. ročníku Rallysprintu Kopná ovládla klání historických automobilů dvojice Lumír Vyorálek se spolujezdcem Radkem Olejníkem ve voze Mazda 323 GT- R. | Foto: pro Deník/Jiří Hejtmánek

Seznam přihlášených posádek se rychle plní a najdeme v něm řadu zvučných jmen. Fanoušci rallysportu se mohou v okolí Slušovic, Podkopné Lhoty a Vizovic těšit na řadu vozů kategorie Rally2, ale rovněž na početné pole dvoukolek v rámci Rallysprint série a historických vozů bodujících do Autoklub rallysprintové série historických automobilů. „Budeme mít velmi kvalitní a početné startovní pole. Jsem rád, že populární Kopná stále láká řadu soutěžních posádek. Překvapil mě značný počet dvoukolek, což je hlavní kategorie rallysprintové série. Do Slušovic přijede více než dvacet historiků, diváci se mají rozhodně na co těšit. A to ještě řada posádek včetně favoritů se hlásí tradičně až na poslední chvíli. Seznam přihlášených v příštích hodinách ještě naroste,“ pověděl Antonín Tlusťák, předseda organizačního výboru a ředitel Síť21 Rallysprint Kopná.

Přihlášku již zaslali Martin Vlček (Hyundai i20 N Rally2), Karel Trněný, Jiří Hanák, Martin Kouřil, Petr Leher (všichni Škoda Fabia R5), Petr Trnovec, Viktor Szabó (oba Škoda Fabia Rally2 Evo), Jaroslav Pešl (Ford Fiesta Open N), Petr Nešetřil (Porsche 997 GT3), mezi dvoukolkáři vítěz Valašské rally Valmez Jan Dohnal (Renault Clio S1600), dále Peter Surovič, Martin Mottl, Patrik Rujbr (všichni Opel Corsa Rally4), Filip Šipoš (Peugeot 208 Rally4), Kryštof Zpěvák (Citroën C2 S1600) a další. Mezi historiky jsou mezi přihlášenými například vítěz úvodního podniku ve Valašském Meziříčí Martin Černý (BMW M3), dále Lubor Kotrmon (Ford Escort RS Cosworth), Jan Hráček (LADA VFTS), Martin Klepáč (Peugeot 306 Maxi) a další.

Kopná se pojede podruhé ve své téměř třicetileté historii jako součást slovenského šampionátu v rally. Do Slušovic se sjedou nejlepší slovenské posádky, aby bojovaly o body do Mezinárodního mistrovství Slovenské republiky v rally (MMSR). „Po loňské slabší účasti bude letos na startu větší zastoupení slovenských posádek. Navíc východní sousedé výrazně obměnili vozový park za modernější soutěžní techniku, což oživí startovní pole. Nejvíce mě těší, že přijedou opět bratři Melichárkovi s vozem Ford Fiesta RS specifikace WRC,“ uvedl Tlusťák. Vedle Melichárka se na startu objeví kometa loňské sezony Róbert Kolčák, dále Vladimír Hanuš, Ivan Mutňanský (všichni Škoda Fabia R5), Marek Špavelko (Ford Fiesta R5), Martin Koči premiérově usedne do vozu Mitsubishi Lancer EVO III, Tibor Kovács, Dominik Benček (oba Mitsubishi Lancer Evo IX) nebo polský jezdec Artur Dlugosz (Ford Fiesta Rally3). Na vozech s jednou poháněnou nápravou změří síly s českými posádkami například Kamil Švec (Peugeot 208 Rally4), Patrik Magyar, Jakub Jačišin (oba Ford Fiesta Rally4), Tomáš Polovka (Citroën DS3 R3T Max) a další.

(ror)