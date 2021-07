Vítězství v Otrokovicích vybojoval díky času 44:23 domácí Pavel Raška. Druhou pozici obsadil Jan Špaček, který byl v cíli o pětatřicet sekund pomalejší, o dalších šest desetin sekundy zpět skončil na bronzové příčce Jiří Mitáček. Marián Linda byl čtvrtý (46:16) a Martin Kašík bral za čas 47:30 páté místo.

PAVEL RAŠKA SE O ZÁVODĚ DOZVĚDĚL Z FACEBOOKU

,,O zajímavém a zároveň zábavném závodu jsem se dozvěděl z facebooku. Na paddleboardu jsem ale nikdy nestál. O to větší to pro mě byla výzva. A také jsem se těšil na hodně zábavy,“ vysvětloval svoji účast v Otrokovicích Pavel Raška.

Ten měl možnost těsně před závodem zapůjčení paddleboardu.

,,Dvakrát jsem si na něm byl na Štěrkovišti zajezdit a okamžitě mě to chytlo,“ přiznal Raška.

Reprezentant Otrokovic měl jasno i o taktice.

,,Ta byla jasná. Neutopit se a na trať běhu vyběhnout s co nejmenší ztrátou na ostatní soupeře,“ nezapíral s úsměvem dvaačtyřicetiletý duatlonista.

O ZISKU PRVNÍ PŘÍČKY ROZHODL V BĚHU

Na paddleboardu se pořád držel na druhém místě a vodu také na druhé příčce opouštěl.

,,Na běh jsem si věřil. S běháním totiž nemám problémy, protože si každý den chodím zaběhat. A díky dobře zvolenému tempu ve druhé části závodu jsem si nakonec doběhl pro zlatou příčku. Na ni jsem se definitivně posunul v průběhu čtvrtého kilometru,“ radoval se Raška z cenného výsledku v cíli.

Ten také děkuje všem organizátorům za skvěle odvedenou práci kolem závodu.

PŘI PADDLEBOARDU SPADL DO VODY

Menší nepříjemnosti na trati se však nevyhnul.

,,Těsně před koncem paddleboardu jsem spadl do vody. Takže jsem si vyzkoušel nejenom pádlování, ale i teplotu vody ve Štěrkáči. Před během to však bylo osvěžující a příjemné,“ tvrdí vítěz nového duatlonu v Otrokovicích.

PRVENSTVÍ OSLAVIL VÍTĚZNÝM KOLEČKEM PANÁČKŮ

Raška prvenství také pořádně oslavil.

,,Hned po závodě jsem s přáteli navštívil naši oblíbenou Hospůdku u Zvona a tam jsem jim poručil vítězné kolo panáčků. A večer jsem relaxoval při návštěvě dalších přátel,“ užíval si celou minulou sobotu ředitel regionu Zlín – Moravská vodárenská Pavel Raška.

V SRPNU SE POSTAVÍ NA START HOSTÝNSKÉ OSMY

Ten má v nejbližších týdnech před sebou další sportovní výzvu.

,,Už delší dobu se připravuji na srpnový ultratrailový závod Hostýnská osma v Rajnochovicích. Ten se poběží v Hostýnských vrších. Je dlouhý 65 kilometrů a má převýšení 3100 metrů,“ prozradil ještě závěrem Raška svoje další plány.

PETŘE VRÁGOVÉ SE LÍBILA ATMOSFÉRA KOLEM ZÁVODU

Spokojená byla i autorka myšlenky uspořádat závod Duatlon Voda země, šéfka půjčovny paddleboardů Tambik Petra Vrágová.

,,Závodu se zúčastnilo 22 jednotlivců a 10 tandemů. Celkem tedy 42 amatérských sportovců. Organizačně se na něm podílel Spolek Běhy Zlín a naše zlínská půjčovna paddleboardů Tambik,“ děkovala Vrágová.

,,Pro mě to byla obrovská zkušenost s pořádáním takové sportovní akce. Líbilo se mi, jak všichni závodníci povzbuzovali i ostatní soupeře, jak si vzájemně fandili a drželi pěsti. Rovněž se mi líbilo propojení dvojic kamarádů, ale i rodičů s dětmi. Proto tento závod uspořádáme těsně před prázdninami i příští rok. Bude to takové loučení se školním rokem a přivítání léta. Jednotlivé detaily na příští ročník doladíme a bude to skvělé,“ plánuje a slibuje Petra Vrágová.

DALŠÍ VÝSLEDKY ZÁVODU DUATLON VODA ZEMĚ 2021:

Absolutní pořadí žen:

1. Danuše Škrdová 47:09

2. Naďa Kuhtreiberová 48:12

3. Petra Žáková 49:01

4. Kateřina Láníková 50:47

5. Jana Kliková 51:48

Tandem žena:

1. Sabina Vrágová, Tomáš Linda 41:12

2. Kateřina Knedlová, Martin Res 42:56

3. Věra Vallová, Pavel Pustina 44:47

Tandem muž:

1. Robert Kadlík, Jiří Kadlík 42:35

2. Jaroslav Blažek, Eva Blažková 44:27

3. Michal Palúch, Marcela Palúchová 47:31

Tandem dítě:

1. Gabriela Dunajská, Adriana Dunajská 34:06

2. Martina Jílková, Kateřina Krausová 41:59.