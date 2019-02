Základní část 14. ročníku Zimní ligy v malém fotbale ve Fryštáku, která je zároveň 3. ročníkem Memoriálu Martina Trojáka, vyhrála Benfika.

Jeden z velkých aspirantů na zisk letošního titulu v osmi zápasech neztratil ani bod. Druhou příčku vybojovala Kocovina, třetí skončili štípští Poskládaní. Vyřazovací duely se budou hrát ve čtvrtfinále, semifinále i finále pouze na jedno vítězné utkání.

V 9. kole Benfika zdolala snaživý tým Louk 11:5. ,,I s několika náhradníky jsme měli duel pod kontrolou. Soupeře jsme překonávali rychlým přechodem do útoku a následnou pohlednou kombinací. Spolehnout jsme se mohli i na pevnou defenzívu,“ chválil svůj kolektiv kouč Petr Slončík, který za nejlepšího hráče zápasu vybral bývalého prvoligového matadora beka Libora Bůžka.

,,Libor v obraně stále neztratil přehled. Pořád skvěle čte hru a přínosem pro tým je i jeho přesná rozehrávka,“ smekl před jednou z opor Slončík.

Ten také ocenil výkon Louk. ,,Mladý celek z předměstí Zlína se nebál hrát otevřený fotbal. Sedmé mužstvo tabulky předvedlo několik pohledných akcí,“ prozradil ještě Petr Slončík.

Rovněž Louky jsou i přes vysokou porážku spokojené. ,,Naše mužstvo s věkovým průměrem okolo 17 let sbírá v letošním ročníku Fryštacké ligy zkušenosti. Nicméně jsme rádi, že si můžeme zahrát proti fotbalistům se zvučnými jmény,“ tvrdí trenér Jaroslav Kuna.

Ten uznal, že Benfika byla lepší ve všech fotbalových činnostech.

,,Přestože soupeř nehrál v nejsilnější sestavě, tak nás přehrával technikou. My jsme se samozřejmě snažili dosáhnout na co nejlepší výsledek. Ovšem jakmile jsme po prvním poločase prohrávali tříbrankovým rozdílem, tak bylo jasné, že proti velkému favoritovi neuspějeme. A to nás ještě od vyšší porážky zachránil skvělý Daniel Šeliga v bráně,“ uznal po utkání Kuna.

Výsledky 9. kola:

Louky – Benfika 5:11 (Bartoň 2, David Dlouhý 2, Sadil – Bronislav Červenka 3, Hlobil 3, Martin Pavlíček 2, Sklenář, Bůžek, Kujan), Bonver Berry – Poskládaní 5:20 (David Dlouhý 2, Šranko 2, Bělík – Beránek 6, Tomáš Holík 3, Elšík 3, Mezírka 3, Barcuch 2, Valenta, Laciga, Roman Holík st.), Kašava – Lešení 5:8 (Petr Zbranek 2, Petr Červenka 2, Gavenda – Marek Vavruša 3, Jaroslav Krajča 2, Korvas 2, Dočkal), Black§White – Fryšták B 10:5 (Dominik Štěpán 3, Okonkwo 3, Světlík 2, Ondřej Kučera 2 – Radim Vavruša 2, Ševčík 2, Dujka).

Konečná tabulka po základní části

1. Benfika 8 0 0 102:23 24

2. Kocovina 7 0 1 41:18 21

3. Poskládaní 6 0 2 75:35 18

4. Lešení 5 0 3 53:45 15

5. Black§White 4 0 4 41:45 12

6. Kašava 3 0 5 59:50 9

7. Louky 2 0 6 36:54 6

8. Fryšták B 1 0 7 35:97 3

9. Bonver Berry 0 0 8 24:87 0

Program čtvrtfinálových zápasů:

Sobota 26. ledna 2019: Benfika – Fryšták B (12.30), Kocovina – Louky (14), Poskládaní – Kašava (15.30), Lešení – Black§White (17).