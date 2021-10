Navrátil v podniku dlouhém 5 kilometrů zaběhl čas 16:17. Druhé místo obsadil s devětatřicetisekundovou ztrátou Fryštačan hájící barvy týmu Ekodrill Zlín Radoslav Šíbl, bronzovou pozici vybojoval za čas 17:12 Petr Kučera z Grymova.

Závod organizovaný Ondřejem Němcem pořádal Běžecký klub Holešov, Atletika Holešov a TJ Prusinovice.

Tomáš Navrátil v Holešově triumfoval 6 dnů po výhře v Chřibském maratonu.

,,Do Zámecké pětky jsem šel s cílem zvítězit. Zároveň jsem se velmi těšil na setkání na startu s Petrem Kučerou a Radkem Šíblem, se kterými soupeřím od doby, kdy jsem začal běhat,“ přiznal Navrátil.

Hned po startu na holešovském atletickém stadionu nasadil rychlé tempo Šíbl. Fryštačan všechny závody běhává naplno a bez hodinek.

,,Radka jsem se chvíli držel a poté jsem pokračoval v tempu těsně nad 3 minuty a 10 sekund na kilometr. Ovšem v zámeckém parku na konci prvního okruhu začal Radek se mnou ztrácet kontakt. A když jsem se záhy ohlédl a viděl jsem, že má na mě už velkou ztrátu, tak jsem tempo mírně zvolnil. Do cíle na stadionu jsem přesto na prvním místě doběhl s 200 metrovým náskokem,“ potěšil dobrý výsledek reprezentanta kroměřížského atletického oddílu.

Ze závodu má dobrý pocit.

,,Zejména, když v tomto období naplno netrénuji,“ uvedl ještě atlet z Kroměříže, který se v dalších týdnech bude připravovat na mistrovství republiky v přespolním běhu. To se koná na konci listopadu ve Valašském Meziříčí.

Z regionálních běžců se v konkurenci 73 mužů do první patnáctky výsledkové listiny ještě vešli Jiří Červenka (SP Malenovice), který doběhl v čase 17:21 čtvrtý. Petr Veselský (ASPOT Hulín, 17:40) skončil pátý, Josef Barot z TJ Slavkov pod Hostýnem (17:48) šestý, František Dosoudil z Hulína (Fénix sport, 17:53) sedmý, Radim Barták (BT Morkovice, 18:22) osmý, Radek Kovařík (RK Pells Holešov, 18:50) devátý, Lukáš Varhaníček (Kroměřížský bajker, 19:32) dvanáctý, další vytrvalec z Fryštáku Bohuslav Komín (Mattoni Freerun Zlín, 19:36) čtrnáctý a Václav Zbranek (Valachbajk Team, 19:45) patnáctý.

Žen se v Holešově postavilo na start sedmadvacet. Mezi nimi dominovala Martina Novotná (ONěmec.cz). Atletka z Brusného si pro první příčku doběhla v čase 19:58. Stříbro brala Holešovačka Michaela Chytílková (21:50), se zisku třetí pozice se radovala Simona Grulichová (AK Drnovice, 22:31). Mirka Zichová (Slawex runners, 22:59) doběhla čtvrtá a Anna Balážová (Baláž Extréme team Frenštát pod Radhoštěm, 23:05) skončila pátá.

,,Závod jsem si jako každý jiný chtěla hlavně užít. Také mě těší, že jsem se v Holešově potkala se spoustou kamarádů a známých,“ svěřila se v cíli Martina Novotná.

Reprezentantce Brusného už skončila triatlonová i bikerová sezona. Proto se v současném období zaměřuje už jenom na běžecké tréninky.

,,V nich běhám v kopcích v Hostýnských vrších pěti až deseti kilometrové úseky,“ prozradila.

V Holešově se samozřejmě snažila podat co nejlepší výkon.

,,To se mi podařilo. Od začátku jsem nasadila ostře tempo a to jsem držela až do cíle. Zpomalování v průběhu závodu bylo rozumné. S výsledným časem těsně pod 20 minut jsem proto spokojená,“ tvrdí Martina Novotná.

Letošní ročník Zámecké pětky, který se konal v netradičním říjnovém termínu, měl start i cíl na atletickém stadionu v Holešově. Zbytek závodu probíhal v přilehlém holešovském zámeckém parku.

Hlavního pětikilometrového závodu se ve všech kategoriích zúčastnilo 100 vytrvalců. V 12 dětských kategoriích si zazávodilo 100 dětí.

Nejmladší účastnicí byla Agnes Smyčková (TJ FS Napajedla), která se narodila v roce 2020. Nejstarším účastníkem byl 86letý Vladislav Knebl (Toma Otrokovice). Ten se na hlavní trati prezentoval časem 38:27.

Závodu přálo také počasí. Bylo slunečno a teplota se pohybovala kolem 14 stupňů.

GALERIE VÍTĚZŮ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ V ZÁMECKÉ PĚTCE 2021:

Muži do 39 let: Tomáš Navrátil (AK Kroměříž) 16:17.

Muži do 49 let: Radoslav Šíbl (Ekodrill Zlín) 16:56.

Muži do 59 let: František Dosoudil (Fénix sport) 17:53.

Muži nad 60. let: Jaroslav Lejsek (Kessy Plešovec) 22:34.

Junioři: Erik Tala (AD Team) 19:34.

Ženy do 39 let: Martina Novotná (ONěmec.cz) 19:58.

Ženy do 49 let: Michaela Chytílková (Holešov) 21:50.

Ženy nad 50 let: Ivona Hégrová (Hoštěrádky) 24:16.

Juniorky: Anna Balážová (Baláž Extréme Team Frenštát pod Radhoštěm) 23:05.

ZÁVOD O NEJLEPŠÍ HOLEŠOVÁKY A HOLEŠOVAČKY:

Muži:

1. Radim Barták (BT Morkovice) 18:22.

2. Radek Kovařík (RK Pells Holešov) 18:50.

3. Karol Marek (Canon racing team) 20:22.

Ženy:

1. Michaela Chytílková (Holešov) 21:50.

2. Ester Smutná (PSK Přerov) 23:06.

3. Julie Kvasničková (Atletika Holešov) 23:12.

VÍTĚZOVÉ DĚTSKÝCH KATEGORIÍ:

Štěpán Daněk (Atletika Holešov), Gabriela Solařová (Atletika Holešov), Jonáš Juráň (Atletika Holešov), Monika Železníková (Babice), Libor Železník (Babice), Lenka Chytilková (Atletika

Holešov), Vojtěch Holub (TJ Jiskra Otrokovice), Anna Špilerová (SK Přerov), Ota Kubíček (Atletika Vizovice), Andrea Abrahámková (Atletika Holešov), Václav Klakurka (AD Team), Liliana Viktorie Kupková.