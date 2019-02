ATLETIKA

Tomáš Blaha nestihl start Mikulášského běhu v Olomouci. Přesto skončil mezi čtyřicátníky na stříbrné příčce

Kroměříž – Tři medailové pozice obsadili reprezentanti AK Kroměříž ve 36. ročníku devítikilometrového Mikulášského běhu v Olomouci. V Hanácké metropoli skončil v kategorii čtyřicátníků Tomáš Blaha v čase 32:02 na druhém místě, Josef Sedláček mezi nimi získal za čas 32:16 bronzovou příčku. Tuto společnost vyhrál Petr Kučera z Grymova (31:18).

,,V závodu konaném na olomouckém atletickém stadionu a přilehlých Bezručových sadech jsem nestihl jeho začátek. Pořadatelé ho totiž odstartovali zhruba o tři minuty dřív,“ informoval o kuriózním úvodu Tomáš Blaha.

,,Proto jsem do něho vybíhal se stometrovou ztrátou. A protože na kluzké trati nešlo běžet nadoraz, tak se mi Petra Kučeru už dostihnout nepodařilo,“ trochu zamrzelo v cíli Blahu.

Dařilo se také Ondřejovi Němcovi. Ten zvítězil v kategorii šedesátníků, když se na Hané prezentoval časem 38:16. Druhý mezi nimi doběhl Josef Nejezchleba ze Slezanu Frýdek-Místek (41:12), třetí pozici bral Václav Svak (SK Moravský Beroun, 41:46).

ATLETIKA

Svatoplukovi Janečkovi byla na startu v Přílukách zima. Proto chtěl být co nejdřív v cíli

Zlín – Domácí atleti opanovali prosincový Běh na 2 míle ve Zlíně. Vítězství v posledním dvanáctém závodu letošní sezony vybojoval Svatopluk Janečka. Ten dosáhl na rovinaté trati v Přílukách na čas 10:37. Stříbrnou příčku obsadil v čase rovných jedenáct minut Jiří Kubíček, třetí místo získal Jiří Kozubík (11:01). Bronislav Matouch skončil čtvrtý (11.09) a František Dosoudil z Hulína (Solario Team, 12:12) pátý.

,,Na startu byla zima, proto jsem chtěl být co nejdřív v cíli,“ přiznal s nadsázkou při vyhlašování výsledků Svatopluk Janečka.

Zlínský běžec má v posledních měsících formu a tu dokázal prodat i v dvoumílovém podniku v Přílukách.

,,Po úvodních 100 metrech jsem se probojoval na první příčku. Vedoucí pozici jsem pak až do konce závodu kontroloval. Na moje největší soupeře Kubíčka a Kozubíka jsem si totiž brzy vytvořil dostatečný náskok. Nicméně podle výsledného času jsem běžel průměrným tempem,“ nebyl však se svým výkonem úplně spokojený Janečka.

V Přílukách si zazávodily také ženy. Triumf mezi něžným pohlavím slavila v osobním rekordu 14:53 sedmnáctiletá Lucie Košinová z Míškovic, před veteránkou ze Štípy Ladou Vaněčkovou (15:01). Bronzová doběhla zlínská Marcela Sklenářová (15:19).

V oblíbeném a zajímavém měření sil, v němž byl rozhodující poměr věku a výsledného času, dominovali 53letý zlínský Bronislav Matouch (11:09) a jednasedmdesátiletá Anežka Janečková (AK Zlín, 17:31).

V mrazivém počasí na 800metrové trati poměřily síly také žákovské kategorie. Závod kluků ovládl jedenáctiletý favorit Tobiáš Tlusták ze Zlína (3:07). Ve společnosti žákyň byla nejrychlejší neporazitelná desetiletá Monika Železníková z Babic (Biathlon Halenkovice, 2:59).

ATLETIKA

V Kroměříži v sobotu pořádají 8. ročník Čertovského běhu

Kroměříž – V sobotu se v Kroměříži koná 8. ročník Čertovského běhu. Start desetikilometrového silničního závodu podporovaného Sportovními zařízeními města Kroměříž je u zimního stadionu v 11 hodin. Cíl je na stejném místě. Prezentace začíná o hodinu a půl dříve. Startovné je 150Kč a v něm je zahrnuté i občerstvení.

Závod se poběží po obrátkové rovinaté trati vedoucí po asfaltové komunikaci do Trávnických zahrádek, dále pak po cyklostezce do Kvasic a zpět. Pořadatelé vypsali tři kategorie pro muže a dvě kategorie pro ženy.

Vítězství z roku 2017 obhajuje Petr Šťastný z Brna, který získal první místo za čas 34:44. V ženách loni vybojovala prvenství Veronika Jínková z týmu Sadgym Zlín (44:18). Traťově rekordy drží v mužích z roku 2011 Tomáš Blaha (AK Kroměříž, 32:45), mezi ženami ze sezony 2016 Jana Žaludková (Cyklogat Zlín, 38:54).

BASKETBAL

Favoritem basketbalových derby je Valašské Meziříčí. Kroměříž se chystá Valachy zaskočit agresivní obranou

Region – Dva derby zápasy o víkendu uzavřou první polovinu základní části druhé ligy basketbalistů. V nich se utká Valašské Meziříčí s Kroměříží. První utkání se odehraje v sobotu od 17 hodin ve valašskomeziříčské tělocvičně SPŠ stavební. Odveta je na programu v neděli v 10 hodin v hale TJ Slávia Kroměříž.

,,Herní styl Hanáků je postavený na vytažené obraně na útočné polovině hřiště. Nebezpečné jsou také jejich rychlé protiútoky. Největší kroměřížskou oporou je křídlo s dobrou střelbou Jan Hlobil. Ten střídavě nastupuje i za prvoligovou Olomouc,“ podělil se o základní poznatky o nováčkovi soutěže kouč Valachů Petr Nachtmann.

Jeho družstvo je v obou duelech favoritem. ,,My máme silnější a zkušenější podkošové hráče. Soupeřovi by měl rovněž dělat problémy náš agresivní tlak na hráče s míčem,“ ví, jak překonat bojovného protivníka Nachtmann.

Ten věří, že druhý celek tabulky do obou zápasů nastoupí v nejsilnější sestavě. ,,Zraněné kotníky snad už budou mít v pořádku pivoti Janík a Blažek. Zraněná záda snad do hry pustí i Jana Kročila,“ doufá první muž lavičky Valašského Meziříčí.

,,Hosté s hlavními tahouny Janem Blažkem, který nedávno ještě nastupoval v NBL a Tadeášem Janíkem, jenž střídavě hájí také barvy Nového Jičína v 1. lize, praktikují rychlý basketbal. Zejména v domácích utkáních dominují. My se je budeme snažit zaskočit agresivní obranou. Abychom proti nim alespoň v jednom zápase uspěli, musí se nám dařit střelba,“ plánuje trenér Hanáků Vojtěch Šibor.

Nováčkovi druhé ligy bude v obou střetnutích chybět rozehrávač Kubík. ,,Navíc problémy se stehnem hodně limitují výkony pivota Kadlec,“ postěžoval si před derby Šibor.

FOTBAL

Vánoční halový fotbalový turnaj žen si v Uherském Brodě zahraje šestnáct družstev

Uherský Brod - O víkendu v Uherském Brodě pořádají 11. ročník mezinárodního Vánočního halového turnaje ve fotbale žen a dívek. Pokračovatel známého Kamenex Cupu bude letos znovu největším podnikem tohoto druhu v Česku i v Evropě. Turnaj za účasti kolektivů z České republiky a Slovenska se bude hrát v sobotu i neděli ve Sportovní hale uherskobrodského Spartaku. Po oba dny se začíná v 8 hodin. Rozhodující zápasy budou k vidění v neděli mezi 15. a 17. hodinou.

Do ženského halového fotbalového setkání na Slovácku se letos prezentovalo 16 družstev. Z regionálních kolektivů s kvalitními soupeřkami poměří síly dva výběry domácího Uherského Brodu a Fastav Zlín. Ze zvučných týmů se v turnaji dále představí dva juniorské celky Sparty Praha a kolektivy ze Slovenska z Topolčan, Zlatých Moravců, Petržalky, Myjavy, Lokomotivy Košice, Trnavy, nebo Žiliny.

,,Hrát se nejprve bude ve čtyřech základních skupinách. Z nich první dvě družstva postoupí do finálové skupiny. V ní se osm týmů utká systémem každý s každým o celkové prvenství v turnaji. Na programu budou i zápasy o celkové umístění od osmého do šestnáctého místa,“ vysvětlil hrací systém za pořádající ČSK Uherský Brod Petr Zpěvák.

První příčku v roce 2017 na Slovácku vybojoval pražský celek Slavia Sokol Vysočany. Druhé místo obsadil rudý tým Sparty Praha, bronzovou pozici získala Žilina. Z regionálních družstev skončily juniorky 1. FC Slovácko osmé, FC Vsetín dvanáctý, zelený kolektiv Uherského Brodu patnáctý, Valašské Klobouky sedmnácté, Lužkovice jednadvacáté a modré družstvo Uherského Brodu osmadvacáté.

HOKEJ

Vsetín prohrál s pražskou Spartou i Pardubicemi. Zlínský gólman Michal Kořének vychytal nulu v Olomouci

Region – Extraligoví hokejoví junioři mají za sebou 3. a 4, kolo druhé části sezony.

Ve skupině o pořadí v play off Vsetín nejprve utrpěl porážku od Sparty Praha 3:8. ,,Proti lídrovi soutěže jsme nastoupili v jiné sestavě než obvykle. Chybělo nám několik nejstarších hráčů,“ prozradil jeden z domácích koučů Petr Fojtů.

Jeho tým se proti favoritovi v první třetině držel. ,,Ve zbytku střetnutí nás ale položily individuální chyby. Škoda nepovedené nadstavby. V ní jsme měli dvě vyložené šance. Nakonec jsme i tuto pasáž duelu třiadvacet sekund před koncem po trefě Bláhy ztratili,“ mrzelo domácího trenéra.

Ve druhém víkendovém souboji Valaši podlehli Pardubicím 2:6. ,,Duel jsme znovu odehráli bez první lajny. A bez klíčových opor jsme se těžko prosazovali. Zlomovým úsekem střetnutí byla pasáž okolo poloviny zápasu, kdy jsme nevyužili dlouhou přesilovku 5 na 3. Místo toho, abychom vyrovnali na 2.2, tak Pardubice si ještě ve druhé třetině vypracovaly náskok na 4:1,“ smutně konstatoval Petr Fojtů.

Hrála se také skupina o 13. – 24. místo. V ní si Zlín přivezl tři body za vítězství v Olomouci 5:0. Strůjcem úspěchu barev beranů byl autor dvou branek a jedné nahrávky David Kozubík. Oporou v bráně byl Michal Kořének, který kryl 46 střel. Čtvrtý bod ale zůstal na Hané. O ten se postaral v samostatných nájezdech Štefka.

Zlínský tým byl úspěšný i v Havířově, kdy vyhrál 4:2. Toto střetnutí se ale rozhodlo až v poslední minutě. Třiapadesát sekund před koncem hned po buly Pröschl skóroval na 2:3 a dvanáct sekund před závěrečnou sirénou Luža upravil stav na 2:4. Ševci poté zvládli i dodatkové samostatné nájezdy.

Skupina o pořadí v play off:

VSETÍN – SPARTA PRAHA 3:8 (0:0, 1:4, 2:3 – 0:1)

Branky Vsetína: Petriska, Lukačka, Jenáček.

VSETÍN – PARDUBICE 2:6 (0:0, 2:4, 0:2 – 0:1)

Branky Vsetína: Pospíšil, Frimel.

Vsetín: Sachr, Málek – Lašák, Ondračka, Zeman, Jenáček, Pernický, Kožený, Houser – Klímek, Pospíšil, Lukačka, Krupa, Půček, Vašenka, Petriska, Frimel, Zemánek, Vrána, Veselý.

Skupina o 13. – 24. místo:

OLOMOUC – PSG BERANI ZLÍN 0:5 (0:0, 0:2, 0:3 – 1:0)

Branky Zlína: Kozubík 2, Fajkus, Luža, Sebera.

HAVÍŘOV – PSG BERANI ZLÍN 2:4 (0:1, 1:1, 1:2 – N 0:1)

Branky Zlína: Luža 2, Robert Sedláček 2, Pröschl.

Zlín: Kořének (Šarman) – Jarošek, Hamrlík, Jaroněk, Pavlas, Talafa, Bednařík, Riedl – Kočica, Hefka, Bachánek, Pröschl, Weintritt, Lekeš, Podešva, Handl, Kozubík, Luža, Robert Sedláček, Fajkus, Sebera.

HOKEJ

V turnaji hokejistek ve Zlíně vyzve Česko výběry Polska, Maďarska a Slovenska

Zlín – Koncem týdne dostanou ve Zlíně příznivci ženského mládežnického hokeje předčasný vánoční dárek. V krajském městě se v PSG aréně od čtvrtku do soboty uskuteční 5. ročník mezinárodního Turnaje olympijských nadějí Visegrádské 4, v němž si zahraje národní tým Česka do 16 let proti reprezentačním výběrům do 18 let Polska, Maďarska a Slovenska.

Tradice tohoto turnaje vznikla v roce 2014 právě ve Zlíně. Potom ho postupně pořádaly Maďarsko, Slovensko a Polsko. Všechny předešlé ročníky vyhrál český národní výběr.

Z regionálních hokejistek hlavní kouč Roman Heindl nominoval obránkyni Lucii Vávrovou ze Vsetína. Ta ovšem na svoji šanci bude čekat z pozice náhradnice.

Program Turnaje olympijských nadějí ve Zlíně 2018:

Čtvrtek 13. prosince: Česko U16 – Polsko U18 (14.30), Slovensko U18 – Maďarsko U18 (18).

Pátek 14. prosince: Polsko U18 – Slovensko U18 (14.30), Maďarsko U18 – Česko U16 (18).

Sobota 15. prosince: Maďarsko U18 – Polsko U18 (13.30). Česko U16 – Slovensko U18 (17).