,,Účast v Přílukách jsem pojal jako test rychlosti před jarní závodní sezonou. Chtěl jsem zaběhnout čas 9:45. To se mi o šest sekund nepodařilo. Trochu mě zpomalil malý kopeček v polovině trati. S výkonem jsem ale spokojený,“ pronesl v cíli Jan Kolárik.

Závod žen vyhrála časem 13:08 Veronika Jínková z Kvasic, před Vinati Docziovou (Sri Chinmoy Marathon Team Zlín, 13:59), bronzovou pozici obsadila díky času 14:25 Olga Pekařová z Lukova. Zuzana Fišerová (Kolakroužek Zlín, 14:41) skončila čtvrtá, pátá byla Lucie Košinová z Míškovic (15:40).

,,Už se téměř dostávám do pohody, kterou jsem měla před loňským zraněním, kdy jsem půl roku léčila natržený úpon ve stehenním svalu,“ pochvalovala si Veronika Jínková.

Běžkyně z Kvasic si závod užívala. ,,V době startu bylo příjemné chladné počasí. A takové podmínky mi vyhovují,“ přiznala Jínková.

Ta se úvodních 500 metrů pohybovala na čele se Zuzanou Fišerovou. ,,Zuzana však tempo nevydržela a proto jsem si doběhla pro bezpečné vítězství. Navíc jsem pouhých 11 sekund zaostala za osobním rekordem v Přílukách. To naznačuje, že se mi vrací běžecká forma,“ potěšilo dvaatřicetiletou Veroniku Jínkovou.

V závodu, kde rozhodoval poměr věku a výsledného času, zvítězili 29letý Jan Kolárik (Edhouse.cz, 9:51) a jednasedmdesátiletá Anežka Janečková (AK Zlín, 17:58).

V Přílukách na 800 metrů dlouhé trati poměřily síly také děti. V kategorii kluků vybojoval první místo Tobiáš Tlusták (Zlín, 3:07), před Liborem Železníkem z Babic (Biathlon Halenkovice, 3:12). Pro třetí místo si doběhl zlínský Tobias Riessler (3:25).

Kategorii holek vyhrála časem 2:54 reprezentantka Babic v barvách Biathlonu Halenkovice Monika Železníková. Zbylé medailové pozice obsadily běžkyně AK Emila Zátopka Kopřivnice. Barbora Udvarosová (2:57) skončila druhá a Nela Štefková (3:03) třetí.

ATLETIKA

Vítěze Grymovské desítky Tomáše Blahu mrzelo, že na Hané nepokořil hranici třiatřiceti minut

Region – Tři atleti ze Zlínského kraje byli vidět v 11. ročníku silničního běhu Grymovská desítka. Absolutním vítězem 10 kilometrů dlouhého závodu rozloženého do čtyř rovinatých okruhů zařazeného do letošní Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje se stal časem 33:09 Tomáš Blaha z AK Kroměříž. Stříbrnou příčku obsadil s devětatřicetisekundovou ztrátou Pavel Dvořák (AK Prostějov), bronzovou pozici získal Lukáš Koudelka (AK Drnovice, 35:34).

,,Od začátku jsem se snažil držet rovnoměrné tempo a tím dosáhnout na dobrý čas. Na trati jsem ale trochu zpomalil a ve čtvrtém kole už jsem nedokázal zrychlit. Proto jsem v cíli o devět sekund nepokořil hranici třiatřiceti minut,“ trochu zamrzelo jinak suverénního vítěze Tomáše Blahu.

Na Hané se dařilo také Vladimírovi Kučerovi (Cyklosport Chropyně). Ten doběhl mezi čtyřicátníky v čase 39:03 pátý. Jaroslav Šašek ze Sokola Pravčice vybojoval v kategorii šedesátníků čtvrté místo (49:47).

FUTSAL

Zlín v pátek přivítá Opavu. Za hosty nastoupí Zbyněk Pospěch a Tomáš Mičola

Zlín – Zajímavého soupeře přivítají v pátek ve sportovní hale Euronics druholigoví futsalisté Zlína. Do krajského města přijede Opava. Zápas má výkop ve 20 hodin.

,,Opava je nováčkem druhé ligy. Severomoravané s největšími tahouny bývalými prvoligovými fotbalisty Zbyňkem Pospěchem a Tomášem Mičolou mají herní styl postavený na jednoduchém útočném futsalu,“ stručně představil hostující tým zlínský forvard Pavel Krajča.

Jeho mužstvo je v součastném období v dobrém rozpoložení a na Opavu si věří. ,,V listopadu jsme ve Slezsku vyhráli 6:4. Zvítězit samozřejmě chceme i v domácím prostředí. Doufám ovšem, že utkání bude mít klidnější průběh než ten na opavské půdě. Tam jsme se nechali zbytečně vyprovokovat ke konfliktům. Navíc jsme si průběh zápasu komplikovali vlastními chybami,“ přeje si Krajča.

Ten také ví, jak devátý celek tabulky překonat. ,,Musíme hrát aktivně. Měla by se nám dařit rozehrávka a rychlý přechod do útoku. Využívat bychom měli i standardní situace,“ uvědomuje si jedna z opor futsalových vysokoškoláků ze Zlína Pavel Krajča.

HOKEJ

Vsetín po smolné prohře s Plzní udolal díky Šimonovi Jenáčkovi Kometu Brno. Zlín nestačil na Salzburg ani na pražskou Slavii

Region – Ve třetích a čtvrtých zápasech nadstavbových skupin o postup do play off hokejové extraligy juniorů se z mužstev ze Zlínského kraje dařilo pouze Vsetínu.

Ve skupině G Zlín prohrál v Salzburgu 2:3 a doma s pražskou Slavii 2:6. ,,V Salzburgu jsme byli do poloviny zápasu nedůslední v osobních soubojích. Chyběl nám také větší zápal pro hru. Od třicáté minuty jsme se zlepšili, ale na obrat v utkání už to nestačilo. Se Slavií Praha jsme dostali lekci z produktivity. Zatímco hosté dokázali šance proměňovat, my jsme se v koncovce trápili,“ konstatoval po nevydařených střetnutích zlínský trenér Zbyněk Mařák.

Vsetín ve skupině H podlehl Plzni 2:3 v prodloužení. ,,K vidění byl obranný hokej. Plzeň k nám přijela v nejsilnější sestavě. Tedy i s posilami z áčka. My jsme však byli zkušenému soupeř vyrovnaným protivníkem. V základní hrací době jsme však oba góly inkasovali v oslabení a ve 2. minutě prodloužení Západodočeši potrestali naši zbytečnou chybu,“ potěšil zisk alespoň jednoho bodu jednoho z domácích koučů Petra Fojtů.

V následném zápase Valaši před 320 diváky udolali Kometu Brno 4:3 v prodloužení. O vítěznou trefu se postaral v jednašedesáté minutě ranou z mezikruží Šimon Jenáček.

,,Předvedli jsme skvělý výkon. Hosté nás sice přestříleli, my jsme ale bojovností eliminovali jejich ofenzívu. Důležitá byla rovněž skutečnost, že se nám ve třetí třetině podařilo ubránit brněnské přesilovky,“ radoval se už z druhého skalpu Vsetína v nadstavbové skupině Komety Brno Petr Fojtů.

Výsledky 3. a 4. kola nadstavbových skupiny extraligy juniorů:

Skupiny G:

SALZBURG – PSG BERANI ZLÍN 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky Zlína: Richard Hrazdira ml., Fajkus.

PSG BERANI ZLÍN – SLAVIA PRAHA 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)

Branky Zlína: Matyáš Hamrlík, Pröschl.

Zlín: Kořének (Šarman) – Jarošek, Matyáš Hamrlík, Bednařík, Pavlas, Talafa, Dluhoš – Hefka, Richard Hrazdira ml., Bachánek, Pröschl, Weintritt, Luža, Lekeš, Podešva, Kozubík, Sedláček, Dobiáš, Fajkus, Sebera.

Skupina H:

VSETÍN – PLZEŇ 2:3 (0:0, 0:1, 2:1 – 0:1) v prodloužení

Branky Vsetína: Kunst, Frydrych.

VSETÍN – KOMETA BRNO 4:3 (1:0, 1:3, 1:0 – 1:0) v prodloužení

Branky Vsetína: Šimon Jenáček 2, Kožený, Jindra.

Vsetín:Sachr (Málek) – Kunst, Ondračka, Zeman, Šimon Jenáček, Kožený, Jakub Jenáček, Pernický – Klímek, Zetocha, Lukačka, Krupa, Adámek, Vašenka, Petriska, Frimel, Frydrych, Jindra, Pospíšil, Zemánek.

HOKEJBAL

V malenovické Lopik aréně se bude hrát o první příčku ve druhé lize. Domácí Čamlíci vyzvou jihlavské Plameny

Malenovice – Důležitý zápas odehrají v neděli druholigoví hokejbalisté Malenovic. V domácí Lopik aréně se utkají s týmem Flyers Jihlava. Úvodní buly duelu dvou nejlepších celků soutěže bude vhozeno ve 14 hodin.

,,Hosté, kteří před sezonou hodně posílili svoji sestavu, předváděli na startu druhé ligy vynikající výkony. Na konci podzimu se jim však přestalo dařit. Přesto pořád ukazovali svoji kvalitu. Celek z Vysočiny se totiž může spolehnout na silové hráče a na šikovné hbité útočníky. Tím nejnebezpečnějším je Roman Smutný.,“ prozradil základní poznatky o vedoucím týmu tabulky malenovický hrající kouč Martin Novák.

Jeho mužstvo se chystá lídra soutěže porazit. ,,Budeme hrát nátlakový hokejbal. Taktiku postavíme na ofenzivním pojetí, protože většinu času chceme strávit v obranném pásmu Jihlavanů,“ plánuje Novák.

Ten ví, co bude v utkání rozhodovat. ,,Soupeř má dobré přesilovky. Proto je nutné hrát disciplinovaně a nenechávat se zbytečně vylučovat. A když budeme produktivní v koncovce, tak duel o první příčku zvládneme,“ věří trenér Malenovic Martin Novák.

TENIS

Zimní debly na Vršavě vyhráli Josef Kučírka s Petrem Handlířem

Zlín – Dvojice Josef Kučírka, Petr Handlíř (Valašské Meziříčí, Brno) vyhrála 2. ročník mezinárodního tenisového turnaje ve čtyřhře Zimní debly na Vršavě. Ten byl třetím podnikem českého amatérského okruhu Senior´s Tour 2019 pro hráče nad padesát let.

Vítězové v halovém antukovém turnaji ve Zlíně porazili v semifinále domácí pár Dušan Machala, Dalibor Novák 6:3, ve finále zdolali slovenské duo Miloš Michel, Anton Oškrobaný (Bytča, Považská Bystrica) 7:5. Ve druhém semifinále Michel s Oškrobaným udolali Petra Vrbu s Miroslavem Petruželou (Lipník nad Bečvou, Daskabát u Olomouce) 7:5. Třetí místo vybojovali Vrba s Petruželou, kteří v souboji o bronzovou příčku překonali Machalu s Novákem 6:3.

,,Pohledný, dramatický a zajímavý finálový souboj byl od začátku do konce vyrovnaný. O výhře valašskomeziříčsko-brněnské dvojice rozhodl výkon Petra Handlíře. Slovákům dělal problémy jeho servis a hra na síti. Kučírka svého spoluhráče dobře doplňoval. Ovšem v zápase měl také několik hluchých míst,“ prozradil ředitel turnaje Jan Nahodil.

,,Michel s Oškrobaným rovněž předváděli kvalitní tenis. Michel dokázal ve Zlíně prodat velké deblové zkušenosti. Oškrobaného zdobilo kvalitní podání a dobrá hra od základní čáry,“ chválil také poražené finalisty Nahodil.