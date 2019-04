Kroměříž – Krosař Tomáš Blaha si může zaknihovat další úspěch, když zvítězil ve 47. ročníku běhu Jarní Kiosk. Ve Šternberku dosáhl v sedmikilometrovém závodu rozloženém do dvou okruhů, času 26:28. V podniku zařazeném do Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje skončil na druhém místě v čase 26:43 Pavel Dvořák z AC Prostějov, třetí místo obsadil Jakub Smetana (AK Olomouc, 27:32).

,,Závod odvážně rozběhl Vít Otevřel. Já jsem s ním ale byl pořád v kontaktu a po kilometru už jsem se probojoval na první příčku. Poté mě několikrát na čele atakoval Pavel Dvořák. Ovšem i od prostějovského soupeře jsem se odpoutal. A přestože jsem ve druhém okruhu trochu zvolnil tempo, tak se mi závod podařilo se zhruba osmdesátimetrovým náskokem vyhrát,“ uvedl v cíli Tomáš Blaha.

ATLETIKA

V Přílukách se v sobotu koná čtvrtý letošní zlínský dvoumílový běh

Zlín – Čtvrtý závod z celoroční dvanáctidílné série Běh na 2 míle uspořádají v sobotu ve Zlíně. Start je v tradičním čase v 9 hodin na tradičním místě v oblasti průmyslové zóny v Přílukách před budovou Madal Bal. 3,2 kilometru dlouhý závod je rozložený do dvou rovinatých okruhů a asfaltovým podkladem. Zváni jsou muži i ženy všech věkových kategorii. Pro děti pořadatelé připravili zkrácený 800 metrů dlouhý závod.

V loňském dubnovém závodu v Přílukách zvítězili domácí Svatopluk Janečka (10:33) a Zuzana Fišerová (Kolakroužek Zlín, 14:13).

Třech letošních zlínských dvoumílových běhů se doposud zúčastnilo 62 mužů, 28 žen a 20 dětí. V průběžném hodnocení jsou na čele Miroslav Švihel (BS Slopné) a Anežka Janečková z AK Zlín).

BASKETBAL

Valašské Meziříčí potřebuje ubránit opavské střelce Viktora Cveka a Jiřího Dihela

Valašské Meziříčí – Semifinálová utkání odehrají o víkendu druholigoví basketbalisté Valašského Meziříčí. V sérii na dva zápasy o postup do finále se střetnou s týmem Basket Opava 2010. První střetnutí je na programu v sobotu v 18.30 hodin na opavské palubovce. Druhý duel bude k vidění v neděli od 10 hodin ve valašskomeziříčské tělocvičně střední průmyslové školy stavební.

,,Opava má vysoké podkošové hráče. Herní styl celku ze Slezska je proto postavený na silovějším basketbalu. Jejich největší oporou je dvoumetrový pivot Viktor Cvek, který má bohaté zkušenosti s NBL. Cvek ale umí proměňovat i tříbodové střely. Dalším tahounem je křídlo Jiří Dihel. Také on je výborným střelcem za 3 body,“ představil semifinálového soupeře trenér Valachů Petr Nachtmann.

Jeho mužstvo s opavským kolektivem v základní části dvakrát prohrálo. V partiích o finále mu samozřejmě chce porážky vrátit.

,,Na tým ze severu Moravy by měla platit agresivní obrana se změnami obranných systémů. Prosazovat bychom se měli také rychlým protiútokem,“ ví, jak nepříjemného soupeře překonat Nachtmann.

Ten se však bude muset obejít bez dvou hráčů základní sestavy. ,,Křídlo Kročil je dlouhodobě zraněný a kapitán Martin Odstrčilík bude pracovně v zahraničí,“ věří kouč Valašského Meziříčí, že i bez dvou opor jeho kolektiv postoupí do finále.

HOKEJ

Vsetín ve čtvrtfinále juniorské extraligy favorizovanou Plzeň trápil pět zápasů

Vsetín – Ve čtvrtfinále play off skončila sezona extraligovým hokejovým juniorům Vsetína. Valaši se však proti favorizované Plzni drželi, když se Západočechy odehráli pět vyrovnaných zápasů.

Úvodní duely se hrály v Plzni. První vsetínský tým vyhrál 2:1, druhý prohrál 1:2 po samostatných nájezdech.

,,První partii jsme rozhodli až v závěrečných čtyřech minutách, kdy skóre otočili po dorážce Fromel a po přesné ráně do horního růžku brány Kristiána Koláře Jindra. Ve druhém duelu jsme naopak ještě v šestapadesáté minutě díky trefě Adámka vedli 1:0. Domácí ale Matyášem srovnali stav na 1:1 a v samostatných nájezdech zajistil Plzní vítězství Roubal,“ zavzpomínal na začátek čtvrtfinále jeden z hostujících koučů Libor Žilka.

Poté se série přesunula na Valašsko a doma vsetínský celek Západočechům podlehl 3:4 a zdolal je 4:3.

,,Třetí zápas sledovalo 520 diváků a my jsme ho měli velmi dobře rozehraný. V jednadvacáté minutě jsme vedli 2:0 a ve dvaapadesáté minutě 3:2. Utkání jsme ale ještě ztratili. Do jeho výsledku se promítla skutečnost, že jsme dva góly inkasovali při vlastní přesilovce. Na čtvrtý souboj přišlo dokonce 580 diváků a my jsme se jim po velmi dobrém výkonu odměnili prodloužením série,“ radoval se druhý z trenérů Vsetína Petr Fojtů.

Rozhodující páté střetnutí Valaši na plzeňském ledě prohráli 0:2. ,,Ani po tomto duelu se nemáme za co stydět. Znovu jsme bojovali až do konce zápasu. Překonat domácího gólmana Koláře se nám ale nepodařilo. Plzeň však postup do čtvrtfinále potvrdila brankou Maláta na 2:0 až jednatřicet sekund před koncem utkání při naší power play,“ byl na svoje mužstvo, přestože Valaši na západu Čech neuspěli, pyšný vedoucí kolektivu hostů Luboš Jenáček.

Výsledky čtvrtfinále play off extraligy juniorů 2018 - 2019 (na 3 výhry):

1. ZÁPAS: PLZEŇ – VSETÍN 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Branky Vsetína: Frimel, Jindra.

2. ZÁPAS: PLZEŇ – VSETÍN 2:1 (0:1, 0:0, 1:0 – 1:0) po SN

Branka Vsetína: Adámek.

3. ZÁPAS: VSETÍN – PLZEŇ 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)

Branky Vsetína: Šimon Jenáček 2, Jindra.

4. ZÁPAS: VSETÍN – PLZEŇ 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Branky Vsetína: Klímek 3, Zetocha.

5. ZÁPAS: PLZEŇ – VSETÍN 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Vsetín: Sachr – Kunst, Ondračka, Šimon Jenáček, Pernický, Kožený, Jakub Jenáček, Zeman – Jindra, Klímek, Zetocha, Pospíšil, Lukačka, Krupa, Adámek, Vašenka, Petriska, Frimel, Zemánek.

HOKEJ

Slušovice v turnaji o pohár svého mikroregionu obhájily první příčku. Zklamáním je vyloučení mužstva Všeminy

Zlín – Mužstvo Slušovic ovládlo 5. ročník hokejového turnaje O pohár mikroregionu Slušovicko. Stříbrnou příčku vybojovala Březová, třetí místo obsadila Kašava. Veselá skončila čtvrtá a spojený tým Podkopné Lhoty a Trnavy byl pátý.

V podniku, který zaštiťoval hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, se vyhlašovali i nejlepší hráči. Nejlepším gólmanem byl Tomáš Jünger, nejlepším střelcem se stal autor 4 branek Radek Večeřa (oba Slušovice), cenu pro nejproduktivnějšího hráče získal Leoš Kovařík z Veselé. Ten vstřelil 3 góly a na další 2 branky ještě přihrál.

,,Letošní ročník turnaje byl nejnapínavějším, nejemotivnějším a hlavně herně nejkvalitnějším v historii. K vidění byly vyrovnané duely, které se většinou rozhodovaly až v závěrečných minutách. Tři utkání dokonce rozhodovaly až samostatné nájezdy,“ upozornil hlavní organizátor Antonín Novák.

Tomu se líbily výkony všech mužstev. Štěstí však nejvíc přálo Slušovicím. ,,Vítězové předváděli útočný hokej a nechyběl jim ani důraz. Měli ale velké štěstí. Prvenství totiž potvrdili až v posledním souboji s Kašavou. Slušovice v tomto střetnutí ještě čtrnáct sekund před koncem prohrávaly 1:2. Remízu jim zachránil Matouš Huťťa. Slušovický kolektiv pak vyhrál i dodatkové samostatné nájezdy,“ prozradil Novák.

Hlavní pořadatel ale musel se svým organizačním týmem letos řešit i jednu nepříjemnou záležitost. ,,Z našeho turnaje pro amatéry jsme byli nucení vyloučit celek Všeminy, za kterou neoprávněně chytal gólman působící v extralize juniorů,“ mrzelo Antonína Nováka.

Výsledky: Kašava – Březová 0:1, Slušovice – Veselá 1:0 po SN, Kašava – Podkopná Lhota/Trnava 1:0, Veselá – Březová 2:1 po SN, Slušovice – Podkopná Lhota/Trnava 2:0, Kašava – Veselá 2:1, Veselá – Podkopná Lhota/Trnava 4:1, Slušovice – Březová 2:1, Březová – Podkopná Lhota/Trnava 1:0, Kašava – Slušovice 2:3 po SN.

Sestava Slušovic: Tomáš Jünger – Tomáš Pavel, Jiří Večeřa, Vlastimil Bednařík, Pavel Chrastina, Martin Jünger, Radek Večeřa, Josef Bednařík, Jaroslav Col, Matouš Huťťa, Milan Kališ, Petr Červenka.

Tabulka:

1. Slušovice 2 2 0 0 8:3 10

2. Březová 2 0 1 1 4:4 7

3. Kašava 2 0 1 1 5:5 7

4. Veselá 1 1 1 1 7:5 6

5. Podkopná Lhota 0 0 0 4 1:8 0

Historický přehled vítězů turnaje O pohár mikroregionu Slušovicko:

2015: Kašava, 2016: Kašava, 2017: Slušovice, 2018: Slušovice, 2019: Slušovice.

STOLNÍ TENIS

Stolní tenisty Vsetína před play off o druhou ligu s déčkem Ostravy sužují zdravotní problémy

Vsetín – Zabojovat o postup do druhé ligy se pokusí stolní tenisté Vsetína. Valaši se ve finále play off třetí ligy utkají s déčkem Ostravy. První duel ze série na dva vítězné zápasy je na programu v sobotu 6. dubna od 15 hodin v Ostravě. Druhé utkání se uskuteční v neděli 7. dubna v 10 hodin ve vsetínské herně v základní škole Trávníky. Případně třetí střetnutí by se odehrálo v neděli 14. dubna od 10 hodin znovu na ostravské půdě.

,,Celek ze severu Moravy je v sérii mírným favoritem. Tým je složený z mladých talentovaných hráčů, kteří jsou vedeni zkušenými trenéry. Největšími oporami jsou Michal Karczmarczyk, Filip Vybíral a Vít Kadlec. Všichni si už zahráli i vyšší soutěže. Ovšem my rovněž máme spoustu stolně tenisových zkušeností. Proto očekávám vyrovnanou sérii,“ předpokládá vsetínská jednička Štefan Sagáčik.

Toho ale zneklidňuje skutečnou, že tři jeho spoluhráči mají zdravotní problémy. ,,Libora Slováčka, Daniela Cvečka a Jaroslava Doška trápí bolest kolenního kloubu. O naší sestavě se proto vždy rozhodne až těsně před každým zápasem. Nicméně ve všech duelech budeme bojovat a o postup do druhé ligy se určitě porveme,“ slibuje Sagáčik.

TENIS

V Rožnově pod Radhoštěm se bude hrát tenisový turnaj šedesátníků z české série Senior´s Tour 2019

Rožnov pod Radhoštěm – Mezinárodní tenisový turnaj ve dvouhře amatérů nad 60 let Senior´s Cup Open 2019 pořádají v sobotu v Rožnově pod Radhoštěm. Hrát se bude na třech kurtech s umělým povrchem v tenisové hale Synot Typ Hall. Začátek podniku zařazeného do letošního českého okruhu Senior´s Tour Open je v 9 hodin. Prezentace probíhá mezi 8.15 a 8.45 hodinou.

,,Startovné je 600Kč. V jeho ceně je zahrnutý pronájem kurtů, míče, poháry, věcné ceny a také snídaně a oběd,“ informuje ředitel turnaje Jan Nahodil.

Ten očekává, že se na Valašsku naplní kvalifikační limit 16 tenistů z Moravy, Čech, Slovenska a Ukrajiny.

,,Hrát se nejprve bude skupinovým systémem. Nejlepší dva hráči z každé skupiny postoupí do vyřazovacích zápasů. Semifinálové duely a finálové utkání jsou na programu mezi 14. a 16. hodinou,“ prozradil ještě Nahodil.

Nasazenou turnajovou jedničkou je Jaromír Vičan ze Zašové. Dalšími favority jsou valašskokloboucký Jan Nahodil a Pavel Saturka z Jihlavy. Překvapit může také Petr Polák ze Zlína.