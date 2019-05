Napajedla – Přemysl Žaludek z týmu Cyklogat Malenovice zvítězil ve 4. ročníku městského běhu Napajedelské schody. Žaludek v Napajedlech v zajímavém a atraktivním závodu uběhl za 30 minut 25 kol. Druhé místo obsadil Miroslav Kolařík ze Zlína, který uběhl 24 kol, bronzovou příčku vybojoval se stejným počtem kol Jan Kábela (Halenkovice).

,,Závod se konal na 250 metrů dlouhém okruhu. Na něm se většinou běželo po schodech ke kostelu,“ informoval Přemysl Žaludek.

Ten odstartoval ve svižném tempu. ,,Ve třetím kole jsme na čele zůstali už jenom s Janem Kábelou. Postupně jsme si vytvořili dostatečný náskok před ostatními soupeři. V posledních pěti minutách se mi ale podařilo zrychlit a do cíle jsem na prvním místě doběhl se zhruba 100 metrovým náskokem,“ upozornil na klíčové momenty Žaludek

Mezi ženami v Napajedlech vyhrála zlínská Jana Žaludková, jež za 20 minut zdolala 15 kol. Stříbrná byla Kateřina Hromadníková (Otrokovice, 13 kol), třetí pozici získala Lenka Dovrtělová (Skaj Team, 12 kol).

,,Před startem jsem se snažila rozběhnout a uvolnit nohy. To se mi také podařilo. V oblíbeném závodu jsem pak zvolila svoje tempo a díky němu jsem si doběhla pro jednoznačné prvenství,“ radovala se Jana Žaludková.

Ta v Napajedelských schodech tak obhájila zlatou příčku z roku 2017 a 2018.

ATLETIKA

V sobotu se na Valašsku uskuteční 24. ročník Běhu na Lhoty

Valašské Meziříčí – Na Valašsku se v sobotu uskuteční 24. ročník Běhu na Lhoty. Start 6 kilometrů dlouhého závodu s celkovým převýšením 390 metrů, který má charakter běhu do vrchu, je v 15 hodin v prostorách křižovatky ulic Vsetínská a Výletní pod hvězdárnou ve Valašském Meziříčí. Prezentace v místě startu začíná ve 14 hodin.

,,Členitý podnik v úvodu stoupá po asfaltové silnici vilovou čtvrtí na Vrchovinu. Po běhu po panelové silnici následuje seběh po polní cestě. Na krátký šotolinový úsek pak navazuje stoupání lesem do obce Malá Lhota. Cíl je u vysílače v nadmořské výšce 691 metrů,“ popsal trať jeden z organizátorů oblíbeného květnového závodu Lukáš Suchánek.

Pořadatelé vypsali dvě kategorie mužů do 40 let a nad 40 let. Zazávodit si v jedné kategorii můžou také ženy.

Vítězství v roce 2018 vybojovali Ondřej Horák (Fortex Moravský Beroun, 25:59) a reprezentantka Gumáren Zubří Zuzana Weissová, jež získala první příčku za čas 32:07.

Traťové rekordy drží z roku 2002 Vladimír Maceček (AK Asics Kroměříž, 24:24) a Jana Šádková (AC Pardubice), která v roce 2007 zaběhla čas 29:15.

INLINE HOKEJ

Exhibiční duel věnovaný Karlovi Rachůnkovi a Pavlovi Demitrovi vyhráli zlínští Ďáblové

Brumov-Bylnice – Exhibiční mezinárodní inline hokejové utkání k uctění památky Karla Rachůnka a Pavla Demitru odehrály na konci dubna celky zlínského Devils a Dubnice.

Na ploše v Brumově byl úspěšnější Zlín, který slovenské mužstvo porazil těsně 10:9.

,,V letošní sezoně zatím rozehranější Dubnica vedla ve třiatřicáté minutě 8:3. Ve druhé polovině zápasu ale naši hráči začali plnit taktické pokyny trenéra Aleše Bachánka a skóre jsme otočili na 10:8. Soupeř pak už jenom dvaačtyřicet sekund před koncem střetnutí při power play upravil stav na 10:9,“ informoval o vývoji zajímavého mezinárodního duelu generální manažer a asistent trenéra Zlína Ivan Tomaštík.

,,Utkání jsme odehráli s šestnáctiletým gólmanem Bielanem. Přesto jsme si v něm vypracovali pětibrankový náskok. V konečném účtování zápasu hraném ve vysokém tempu byl však zlínský tým v koncovce přesnější,“ konstatoval po střetnutí generální manažer Dubnice Roman Trenčan.

DEVILS ZLÍN – DUBNICA WILD KINGS 10:9 (2:1, 1:2, 3:4, 4:2)

Branky: Tomáš Pavlůsek 3, David Hrazdira 2, Jiří Suhrada 2, Goiš, Christov, David Pavlůsek – Nechala 3, Kristin 2, Karšay, Floriš, Peter Trška, Valach.

Zlín: Huf – Tomáš Pavlůsek, David Pavlůsek, Prešl, Janeba, David Hrazdira, Goiš, Jiří Suhrada, Christov.

Dubnica: Bielan – Nechala, Karšay, Augustin, Filo, Floriš, Kristin, Valach, Dominik Trška, Peter Trška.

INLINE HOKEJ

V neděli se bude ve Zlíně hrát extraligové inline hokejové derby. Do PSG arény přijede Uherský Brod.

Zlín – Krajské derby v inline hokejové extralize se bude hrát v neděli ve Zlíně. Zlínští Ďáblové v PSG aréně přivítají celek z Uherského Brodu. Zápas začíná v 16 hodin.

,,Do každého zápasu jdeme s cílem zvítězit a sebrat soupeři co nejvíc bodů. To platí i v duelu s Uherským Brodem,“ těší se na derby manažer domácího mužstva Ivan Tomaštík.

Ten také ví, kdo v utkání uspěje. ,,Vyhraje ten, kdo bude předvádět celoplošný inline hokej založený na dobré defenzívě a výkonu gólmana,“ předpokládá Tomaštík, který si ještě uvědomuje, že jeho kolektiv musí být přesný v koncovce.

,,V týmu máme spoustu střelců. Hráči ale mají někdy potřebu dávat góly po překombinovaných akcích. Po těchto situacích někdy ovšem děláme chyby a ty soupeři nekompromisně trestají. Proto je i v souboji s Uherským Brodem nutné často z každé pozice střílet,“ plánuje zlínský manažer Ivan Tomaštík.

TENIS

V tenisovém Grand Slam v Hranicích na Moravě vybojoval Jaromír Vičan ze Zašové postup do finále

Region – Ve velmi dobré formě je v posledním období tenisový matador Jaromír Vičan. Reprezentant Zašové v Grand Slamu v Hranicích na Moravě postoupil do finále.

Vičan v turnaji zařazeném do české veteránské série amatérů nad padesát let Senior´s Cup 2019 porazil v osmifinále Pavla Saturku z Jihlavy, ve čtvrtfinále zdolal Antona Oškrobaného (Považská Bystrica), v semifinále překonal Miloše Michela z Bytče, aby prohrál až ve finále s nasazenou turnajovou jedničkou Brňanem Petrem Handlířem.

,,V duelu se Saturkou jsem v prvním gamu prohrával 15:40, přesto jsem soupeřovo podání ještě vyhrál. Rovněž s Oškrobaným se mi podařil začátek střetnutí, kdy jsem vedl 3:0. Proti soupeřovi z Považské Bystrice se mi dařily křížné údery. V semifinále se Michel vůbec nedostal do hry. S matadorem z Bytče, který má slabší bekhend, jsem byl ve výměnách agresivnější. Ve finále proti Handlířovi bylo klíčové, že jsem za stavu 2:3 ztratil podání. V souboji s favorizovaným Brňanem jsem měl dva brejkboly. Ty jsem ale nevyužil,“ hodnotil svoje vystoupení v Grand Slamu v Hranicích na Moravě Jaromír Vičan.

V halovém podniku na severu Moravy se dařilo také dalším hráčům ze Zlínského kraje. Dušan Machala ze Zlína postoupil do semifinále, čtvrtfinále si na severomoravských kurtech zahráli Jan Nahodil z Valašských Klobouk, Dalibor Novák (Zlín) a valašskomeziříčský Josef Kučírka.

VÝSLEDKY GRAND SLAMU V HRANICÍCH NA MORAVĚ 2019:

Osmifinále: Anton Oškrobaný (Považská Bystrica) – Milan Bílek (Mohelnice) 6:1, Jaromír Vičan (Zašová) – Pavel Saturka (Jihlava) 6:2, Josef Kučírka (Valašské Meziříčí) – Pavel Remiáš (Ostrava) 6:0, Miloš Michel (Bytča) – František Koch (Vítkov u Opavy) 6:1, Jan Nahodil (Valašské Klobouky) – Ctirad Dohnal (Hranice na Moravě) 7:6, Dušan Machala (Zlín) – Rostislav Gažák (Kunčičky u Bašky) 6:1, Dalibor Novák (Zlín) – Petr Vrba (Lipník nad Bečvou) 7:6, Petr Handlíř (Brno) – Jiří Fiala (Zlín) 6:1. Čtvrtfinále: Vičan – Oškrobaný 6:2, Michel – Kučírka 6:4, Machala – Nahodil 6:2, Handlíř – Novák 6:1. semifinále: Vičan – Michel 6:0, Handlíř – Machala 6:4. Finále: Handlíř – Vičan 6:3.

TENIS

Tenisté si v neděli v Brumově zahrají první letošní turnaj ATP Valašska

Brumov-Bylnice – V neděli se v Brumově odehraje odložený první turnaj ve dvouhře tenisových amatérů ATP Valašska 2019. Zúčastnit se ho můžou hráči nad 18 let, kteří nejsou minimálně sedm let registrovaní v žádném tenisovém klubu. V areálu Topas Clubu se na čtyřech antukových kurtech sejde zhruba 20 tenistů. Turnaj začíná v 9 hodin. Prezentace probíhá mezi 8.15 až 8.45 hodinou. Hrát se nejprve bude skupinovým systémem. Nejlepší dva hráči z každé skupiny postoupí do vyřazovacích zápasů. Rozhodující semifinálové duely a finálové utkání jsou na programu mezi 14 a 17 hodinou. Startovné je 250 Kč. V jeho ceně je pronájem kurtů, kafe, míče a věcné ceny.