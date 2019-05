Přemysl Žaludek ovládl 24. ročník Běhu na Lhoty. Jana Žaludková skončila na Valašsku bronzová

Region – Zlínští manželé Žaludkovi hájící barvy týmu Cyklogat Malenovice byli úspěšní ve 24. ročníku Běhu na Lhoty. 6 kilometrů dlouhý podnik s převýšením 390 metrů pořádaný klubem KHB Radegast startoval ve Valašském Meziříčí. Cíl byl u vysílače nad obcí Malá Lhota.

Závod mužů vyhrál Přemysl Žaludek časem 28:07. Stříbrný v něm skončil s dvouminutovou ztrátou Ondřej Horák z KHB Radegast, třetí místo obsadil Tomáš Kašpařík (SK Přerov, 30:32). Tomáš Sehnal (KHB Radegast, 30:58) doběhl čtvrtý, pátý byl přerovský Radovan Palla (32:23).

,,Na první příčku jsem se probojoval hned po startu. A protože se mi v těžkém běhu v krásném prostředí dařilo držet dobré tempo, tak jsem na prvním místě zůstal až do cíle,“ radoval se z povedeného výsledku Žaludek.

Jana Žaludková mezi ženami vybojovala díky času 33:53 bronzovou příčku. Zvítězila Zuzana Weissová (Ekonom Praha Outdoor, 32:31), před Janou Solanskou (TJ Maratonstav Úpice, 33:13).

,,Čtyři kilometry jsem běžela na čele se Zuzanou Wissovou i Janou Solanskou. Dokonce jsem dlouho v závodu vedla. Ovšem v průběhu pátého kilometru mi došly síly. Měla jsem krizi a obě moje soupeřky specializující se na běhy do vrchu mě předběhly,“ uvedla v cíli Jana Žaludková.

ATLETIKA

Tomáš Navrátil vyhrál Hanáckou kojetínskou desítku. Tomáš Blaha skončil stříbrný

Region – Reprezentanti AK Kroměříž si podmanili 7. ročník Hanácké kojetínské desítky. Závod vyhrál v čase 35:11 Tomáš Navrátil, před Tomášem Blahou. Ten byl v cíli o dvě sekundy pomalejší. Čtvrtý skončil Josef Sedláček (37:14). Mezi ně se vklínil jenom Jan Lachnit (Liga 100 Olomouc, 36:57), který obsadil třetí místo.

,,Desetikilometrový závod měl start i cíl u loděnice v Kojetíně. Běžel se na obrátkové trati po polních a lesních cestách a také podél řeky Moravy v okolí Kojetína,“ informoval Tomáš Navrátil.

Po prvním kilometru se na první místo probojoval Tomáš Blaha. Ten měl na obrátce na pátém kilometru před ostatními soupeři pětatřicetisekundový náskok.

,,Od šestého kilometru jsem se na Blahu začal dotahovat a v průběhu devátého kilometru už jsem ho předběhl,“ upozornil na rozhodující moment Navrátil.

,,Asi jsem na začátku neměl zvolit ostré tempo. V minulých závodech mi ale tato taktika vyšla a proto jsem to zase zkusil,“ uvedl v cíli Tomáš Blaha.

ATLETIKA

Martina Novotná vybojovala v Běhu Mánesovou stezkou stříbrnou příčku

Kroměříž – Martina Novotná z AK Kroměříž obsadila stříbrnou příčku ve 43. ročníku Běhu Mánesovou stezkou, když v okolí Lutína dosáhla v 16,5 kilometru dlouhém závodu zařazeném do letošní Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje, času 1:13:18. Zvítězila Taťána Straková (F klidu sport Team, 1:11:53), na bronzové pozici skončila Jitka Fojtíková (Liga 100 Olomouc, 1:18:04).

,,V chladnějším počasí jsme na trati běžely přes Velký Kosíř,“ prozradila Martina Novotná.

Ta si po celý průběh závodu kontrolovala pobyt na druhém místě. ,,Táňa Straková se brzy probojovala na první místo a pak už až do cíle před sebe nikoho nepustila. Já jsem však ráda, že se po nemocích konečně dostávám do běžecké pohody. Na trati jsem se vůbec netrápila. V závěru jsem už ale nedokázala zrychlit. Se ziskem druhé příčky jsem ovšem spokojená,“ potěšil dobrý výsledek v okolí Lutína Novotnou.

BIATLON

V Bystřici pod Hostýnem se v sobotu koná Regionální závod Českého poháru v letním biatlonu

Bystřice pod Hostýnem – V Bystřici pod Hostýnem se v sobotu koná Regionální závod Českého poháru v letním biatlonu. Vypsány jsou kategorie dospělých, dorostu a žactva. Závod ve sprintu se skupinovým startem se uskuteční v areálu a v okolí střelnice Bedlina.

Prezentace bude probíhat mezi 8. a 9. hodinou. Nástřel pro žákovské kategorie je na programu od 8.10 do 9. hodin. Závody žáků začnou v 10.10 hodin. Od 11.45 do 12.35 hodin bude k vidění nástřel pro kategorie dospělých a dorostu. Dospělí a dorostenecké kategorie odstartují svůj závod v 12.45 hodin. Vyhlášení výsledků bude po 14. hodině.

CYKLISTIKA

Ladislav Pelc je ve formě. Veterán FORCE KCK Cykloteam Zlín vyhrál ve Slezském poháru závod O cenu starosty Orlové i kritérium v Krnově

Zlín – Veteráni FORCE KCK Cykloteamu Zlín byli úspěšní ve třetím podniku Slezského poháru silničních cyklistů. V silničním závodu O pohár starosty Orlové vyhrál kategorii šedesátníků Ladislav Pelc. Pro čtvrté místo si mezi nimi dojel Josef Slezák.

,,Šedesátikilometrový závod rozložený do šesti okruhů se jel v ideálním cyklistickém počasí. Foukal mírný vítr a bylo 20 stupňů. Na zvlněné trati s jedním krátkým kopcem ale nebylo moc možností na rozdělení pelotonu. Až v posledních šesti kilometrech se vpředu vytvořila desetičlenná skupina. O mém prvenství se pak rozhodlo v závěrečném spurtu,“ informoval Ladislav Pelc.

Dařilo se také zlínským padesátníkům. Stříbrnou příčku v této společnost vybojoval Ivo Odvárka, Radomír Zvoníček v jednom z nejpovedenějších závodů kariéry obsadil čtvrtou pozici a Dalibor Kmenta skončil čtrnáctý.

V Orlové se představilo ještě dalších pět jezdců FORCE KCK Cykloteamu Zlín. V hlavní kategorii mužů do 29 let si David Chovanec zaknihoval 14. místo. Mezi třicátníky dojel Michal Hradil šestý, ve čtyřicátnících Tomáš Galuška sedmý, Milan Sedlář jednadvacátý a Pavel Kokeš čtyřiadvacátý.

Zlínští cyklisté byli vidět i v následujícím čtvrtém letošním závodu Slezského poháru. Tím bylo kritérium Krnovský kriťák. V Krnově v hlavní mužské kategorii do 29 let obsadil Jiří Slavík čtvrtou příčku a David Chovanec šesté místo. Mezi třicátníky dojel Jiří Hradil druhý, v kategorii čtyřicátníků vybojoval rovněž stříbrnou pozici Tomáš Galuška. Ve společnosti padesátníků zvítězil Ivo Odvárka a Radomír Zvoníček mezi nimi bral deváté místo. V kategorii šedesátníků se ze zisku dalšího prvenství radoval Ladislav Pelc.

,,Krnovské kritérium doprovázel neustálý déšť a vítr. Bylo při něm jenom 7 stupňů,“ upozornil Pelc.

Ten se s nepříznivými podmínkami velmi dobře vypořádal. ,,Už ve druhém kole se na velmi kluzké silnici podařilo odjet šestičlenné skupině. Já jsem se ale na začátku závodu pohyboval až ve třetí skupině. Dařilo se mi však zrychlovat tempo a proto jsem se brzy probojoval do vedoucí skupiny. V ní jsem na prémiích sbíral body a to mi zajistilo zisk zlaté příčky,“ radoval se z úspěšného výsledku v Krnově Ladislav Pelc.

CYKLISTIKA

V sobotu se v okolí Horní Lidče pojede závod horských kol Vařákovy paseky

Horní Lideč – V sobotu se v Horní Lidči a okolí uskuteční 17. ročník závodu horských kol Vařákovy paseky. Jeho start je v 10 hodin v místním sportovním areálu. Prezentace probíhá mezi 8.30 a 9.45 hodinou. Startovné je při včasném zaplacení do 23. května 150 Kč. Od 24. května 250 Kč. Děti do 15 let startovné neplatí.

Pořadatelé vypsali 3 mužské a 2 ženské kategorie. Dále pak jednu kategorii juniorů, jednu kategorii juniorek a 10 žákovských kategorii. Hlavní závod mužů měří 39 kilometrů, ženy si zazávodí na trati dlouhé 21 kilometrů.

Prvenství v roce 2018 v Horní Lidči vybojoval reprezentant formace Starbike.sk Karel Hartl, který 39kilometrový závod vyhrál v čase 1:21:08. Mezi ženami na jednadvacetikilometrové trati dominovala Silvie Zvonková (Zvonek Sport Valašské Klobouky), jež zvítězila časem 55:28.

FLORBAL

Ve Francově Lhotě se bude hrát 2. ročník florbalového turnaje

Francova Lhota – Spolek Lačnovjané pro lepší Lačnov v sobotu pořádá 2. ročník florbalového turnaje. Ten se uskuteční ve Francově Lhotě. V tělocvičně místní základní školy se představí 10 týmů. Každé mužstvo musí mít na soupisce minimálně 6 hráčů, maximálně pak 12 hráčů. Začátek turnaje je v 8.30 hodin. Hrát se nejprve bude skupinovým systémem, nejlepší mužstva postoupí do vyřazovacích zápasů. Rozhodující duely o celkové umístění budou k vidění mezi 16. a 18. hodinou.

INLINE HOKEJ

Extraligové týmy Zlína i Uherského Brodu potřebují proti Boskovicím a Missionu Brno bodovat

Region – V sobotu se ve Zlínském kraji odehrají čtyři extraligové inline hokejové zápasy.

V PSG aréně ve Zlíně přivítají domácí Ďáblové od 13 hodin Boskovice a v 17 hodin se střetnou s celkem Mission Roller Brno.

,,S Boskovicemi máme dobrou vzájemnou bilanci. Brno opírající se o zkušené hráče, kteří tvoří, nebo tvořili kostru reprezentace, dlouhodobě patří k nejlepším týmům v elitní české soutěži,“ prozradil manažer Devils Zlín Ivan Tomaštík.

Jeho tým do obou utkání půjde s cíle získat v nich maximální počet šest bodů. ,,Musíme však hrát podobně, jako v posledním domácím souboji proti Uherskému Brodu. To znamená zodpovědně v defenzívě a z ní co nejjednodušeji přecházet do útoku. Ofenzívu pak musíme podpořit přesnou střelbou,“ plánuje Tomaštík.

Ten také ví, co bude v obou zápasech rozhodovat. ,,Kromě přesné koncovky budou ještě důležité výkony brankářů,“ předpokládá zlínský manažer.

Stejné týmy hostí také Uherský Brod. Na ploše uherskobrodského zimního stadionu se Slovácký kolektiv ve 13 hodin utká s Missionem Rollerem Brno a v 17 hodin vyzve Boskovice.

,,Abychom ještě neztratili naději na postup do play off, tak je nutné v obou střetnutích uspět. Cesta k výhrám vede přes důslednou obranu. V ní nesmíme dělat zbytečné chyby,“ věří v dobré výsledky obránce Uherského Brodu Jan Heča.

TENIS

Dušan Machala si ve Velké ceně Záhoria zaknihoval postup do finále

Region – Jeden z turnajů českého tenisového okruhu Senior´s Cup 2019 se hrál na začátku května na Slovensku. Na antuce v Moravském Svätém Jánu se dařilo Dušanovi Machalovi ze Zlína, který vybojoval postup do finále. Čtyřiapadesátiletý veterán z krajského města v mezinárodním podniku v příjemném prostředí poblíž řeky Moravy ve dvoutisícové obci v senickém okrese ve vyřazovacích zápasech ve čtvrtfinále zdolal domácího Jana Chvála 6:2, v semifinále si hladce poradil s Miroslavem Petruželou (Daskabát u Olomouce) 6:1, aby prohrál až ve finále s Antonem Oškrobaným z Považské Bystrice 3:6.

,,V zápase s Chválem, se kterým jsem hrál poprvé v kariéře, stačilo udržet balón ve hře. Tenista z Moravského Svätého Jána totiž dělal spoustu nevynucených chyb. V semifinále s Petruželou jsem střídal dlouhé a krátké výměny. Dařily se mi také kraťasy. Ve finále měl ale Oškrobaný už víc sil i štěstí. Mně nevyhovovalo, že utkání se hrálo na mokrém kurtu. S těžkými míči jsem se nedokázal prosazovat na síti,“ byl však i se ziskem druhé příčky na Slovensku na začátku antukové sezony spokojený Dušan Machala.

Výsledky Velké ceny Záhoria 2019:

Čtvrtfinále: Anton Oškrobaný (Považská Bystrica) – Anatoliy Pavlenko (Ukrajina) 6:1, Milan Rolinc (Opatovice) – Pavel Saturka (Jihlava) 6:1, Dušan Machala (Zlín) – Jan Chvál (Moravský Svätý Ján) 6:2, Miroslav Petružela (Daskabát u Olomouce) – Miloš Michel (Bytča) 6:3. Semifinále: Oškrobaný – Rolinc 6:2, Machala – Petružela 6:1. Finále: Oškrobaný – Machala 6:3.

TENIS

Na antuce v brumovském Valachia Cupu si zahraje 28 tenistů

Brumov – Kvalitně obsazený tenisový turnaj amatérů nad 50 let Valachia Cup pořádají v sobotu v Brumově. Na čtyřech antukových kurtech v areálu Topas Clubu jsou vypsány tři kategorie. V nich se představí 28 tenistů z Moravy, Čech a Slovenska. Startovné je 500 Kč. Hlavní kategorií je Open a hrát se bude i Jašek Cup a hodnotit se bude i kategorie Medium.

První výměny budou k vidění od 9 hodin. Turnaj rozhodujícími zápasy vyvrcholí okolo 17 hodin.

Vítězství v loňském Valachia Cupu v kategorii Open vybojoval Dušan Machala ze Zlína. Jašek Cup ovládl Ctirad Dohnal z Hranic na Moravě. Z prvenství v kategorii Medium se radoval Pavel Remiáš (Ostrava).