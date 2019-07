Ivo Odvárka a Josef Slezák ovládli v 121kilometrovém Beskyd Tour veteránské kategorie

Zlín – Cyklistům FORCE KCK Cykloteam Zlín se v 25. ročníku silničního Beskyd Tour dařilo. Na střední 121kilometrové trati s celkovým převýšením 2480 metrů, obsadil v absolutním pořadí Jiří Hradil (3:29:11) pátou příčku, Ivo Odvárka v čase 3:35:26 šestnáctou pozici, Josef Slezák (3:44:08) skončil čtyřiatřicátý, David Chovanec (3:55:09) jednašedesátý, David Štícha (4:03:39) osmaosmdesátý a Dalibor Kmenta dojel do cíle v čase 4:13:01 na 119. místě.

Odvárka ovšem vyhrál mužskou kategorii 50 – 55 let a Slezák dominoval kategorii 56 – 60 let. Chovanec bral v hlavní kategorii mužů do 29 let 18. příčku, Jiří Hradil mezi třicátníky získal čtvrtou pozici, mezi čtyřicátníky si zaknihoval David Štícha pětadvacáté místo a v padesátníkách skončil Dalibor Kmenta jedenáctý.

,,Od začátku se staral o ostré tempo olympionik Jaroslav Kulhavý. Já jsem startoval ze zadních pozic a dlouho mně trvalo a spoustu sil mně stálo probojovat se do čela. Vydaná energie mi později chyběla ve stoupání na Pustevny, kde se vedoucí skupina rozdělila. Nicméně do cíle jsem si mezi padesátníky dojel pro první příčku,“ informoval Ivo Odvárka.

Závod startoval v Bílé a jel se směrem na Bílý kříž, Pustevny, Soláň, Kasárna, Bumbálku s cílem opět v Bílé.

V Beskydech se představili ještě další reprezentanti zlínského FORCE KCK Cykloteamu.

Michal Hradil vybojoval v absolutním pořadí v hlavním závodu dlouhém 163 kilometrů s převýšením 3660 metrů, díky času 5:02:54 dvanácté místo. Pavel Kokeš (5:21:46) dojel do cíle pětatřicátý, Tomáš Galuška (5.28:51) třiačtyřicátý a Milan Sedlář (5:52:00) sedmašedesátý.

Michal Hradil ale obsadil v kategorii třicátníků 8. místo, Pavel Kokeš dokončil závod mezi čtyřicátníky jako patnáctý, Galuška mezi nimi bral 19. pozici a Sedlář byl v této společnosti třiatřicátý.

,,Po překonání Pusteven jsem na Soláni začal cítit křeče. Bojoval jsem samozřejmě dál. Křeče pominuly při průjezdu Velkými Karlovicemi. Poté přišlo na řadu další náročné stoupání na Kasárna. Na vrcholu tohoto kopce se vpředu vytvořila šestičlenná skupina. Na čelních pozicích jsem se pak udržel i po výjezdu na poslední náročný kopec na Bumbálku,“ potěšil dobrý výsledek v letošním hlavním závodu Beskyd Tour Michala Hradila

FLORBAL

Florbalový Hornet´s Cup si v Rožnově pod Radhoštěm zahraje 57 kolektivů

Rožnov pod Radhoštěm – Od pátku do neděle se v Rožnově pod Radhoštěm, Zubří a v Dolní Bečvě koná 10. ročník mezinárodního florbalového turnaje Hornet´s Cup 2019. Vypsány jsou tři soutěže. Na Valašsku si zahrají Muži Pro, Muži Hobby a svůj turnaj mají také ženy. Ve všech se představí 57 týmů.

Turnajové zápasy se budou hrát v rožnovských sportovních halách Synot Typ a Hornets Aréně. Dále pak na zimním stadionu v Rožnově pod Radhoštěm, ve sportovní hale v Zubří a sportovní hale v Dolní Bečvě.

Začíná se v pátek v 9 hodin. Finálový blok všech tří soutěží bude k vidění ve sportovní hale Synot Typ v Rožnově pod Radhoštěm v neděli mezi 13. a 16. hodinou. Vyhlášení vítězů je na programu v 18 hodin.

TENIS

Jiří Machara si koupil nové rakety. A hned vyhrál čtvrtý turnaj ATP Valašska

Brumov – Nového vítěze má letošní tenisový okruh ATP Valašska. Čtvrtý turnaj sezony 2019 na antuce v Brumově ovládl Jiří Machara.

Reprezentant Štítné nad Vláří – Popova v podniku, v němž si zahrálo 23 tenistů, ve vyřazovacích zápasech postupně zdolal v osmifinále Ladislava Psotu z Valašských Klobouk 6:1, ve čtvrtfinále Martina Kačániho (Trenčín) 7:5, v semifinále domácího Radka Hořáka rovněž 7:5 a ve finále lídra soutěže luhačovického Martina Pláška 6:2.

,,Na mých výkonech bylo poznat, že jsem v týdnu před turnajem zintenzivnil trénink,“ pochvaloval si Jiří Machara, který si těsně před čtvrtým podnikem valašského ATP po pěti letech koupil nové rakety.

,,Ty mají mnohem větší kontrolu úderů, než ty předchozí,“ potěšilo hráče ze Štítné nad Vláří – Popova.

Machara po celý průběh turnaje oplýval jistotou a spolehnout se mohl i na kvalitní servis.

,,Duel s Psotou jsem měl od začátku pod kontrolou. Nejtěžší partii jsem odehrál proti Kačánimu. V ní jsem promarnil vedení 4:1, když soupeř otočil na 4:5. Naštěstí jsem závěr střetnutí zvládl psychicky. Souboj s Hořákem byl vyrovnaný. V utkání plném dlouhých výměn jsem byl ale razantnějším tenistou. Ve finále s technicky velmi dobře vybaveným Pláškem bylo klíčové, že jsem získal víc vítězných míčů. V zápase o první příčku jsem měl také víc sil,“ potěšil velmi dobrý výsledek Jiřího Macharu.

VÝSLEDKY 4. TURNAJE ATP VALAŠSKA 2019:

1. kolo: Pavel Andrýs (Valašské Klobouky) – Kamil Malota (Luhačovice) 6:3, Pavel Nevrlka (Svatý Štěpán) – Karel Křen (Luhačovice) 6:3, Milan Miklas (Luhačovice) – Štefan Luchava (Valaská Belá) 6:1, Radek Hořák (Brumov – Bylnice) – Lukáš Koseček (Lidečko) 6:2, Anton Zagora (Púchov) – Jan Nahodil (Valašské Klobouky) 7:5, Jiří Machala (Štítná nad Vláří – Popov) – Ladislav Psota (Valašské Klobouky) 6:1. Čtvrtfinále: Martin Plášek (Luhačovice) – Andrýs 6:2, Miklas – Nevrlka 6:2, Hořák – Zagora 6:2, Machara – Martin Kačáni (Trenčín) 7:5. Semifinále: Plášek – Miklas 6:2, Machara – Hořák 7:5. Finále: Machara – Plášek 6:2.

TENIS

V sobotu se bude v Brumově na antuce v Topas Clubu hrát tenisový Grand Slam

Brumov – Sobotu plnou zajímavého tenisu si užijí příznivci sportu v Brumově. V areálu Topas Clubu se na čtyřech antukových kurtech uskuteční 5. turnaj amatérů ATP Valašska. Ten začíná v 9 hodin. Prezentace probíhá mezi 8.15 a 8.45 hodinou. Startovné je 300 Kč.

,,Turnaj se bude hrát jako Grand Slam. To znamená, že bude dvojnásobně bodově zaplacený,“ upozorňuje hlavní organizátor Jan Nahodil.

Rozhodující semifinálové duely a finálový zápas jsou na programu mezi 14. a 16. hodinou.

Nasazení hráči v 5. turnaji ATP Valašska 2019.

1. Martin Plášek (Luhačovice), 2. Jiří Machara (Štítná nad Vláří-Popov), 3. Radek Hořák (Brumov-Bylnice), 4. Martin Kačáni (Trenčín), 5. Pavel Nevrlka (Svatý Štěpán), 6. Jan Kostka, 7. Ladislav Psota, 8. Jan Nahodil (všichni Valašské Klobouky).

TRIATLON

V Morkovském chlapovi byl Pavel Žák rychlý na kole. Silvie Pavlíčková původně jela do Morkovic jenom fandit

Morkovice – Reprezentant pořádajícího klubu Bike Triatlon Morkovice Pavel Žák zvítězil v sobotním 21. ročníku ve sprint triatlonu Morkovské chlap. V závodu složeném z 200 metrů plavání, 20 kilometrů cyklistiky a 5 kilometrů běhu, dosáhl výsledného času 55:57. Druhou příčku vybojoval se čtyřicetisekundovým mankem Václav Škoda (AD Team), třetí byl David Pluhař (Konrad Tools Team Brno, 57:52).

,,Po slabším plavání jsem se nejrychlejší jízdou na kole po cyklistice probojoval na první příčku. V běhu byl sice Václav Škoda o šestadvacet sekund rychlejší. Zlatou pozici jsem však udržel,“ pochvaloval si v cíli Pavel Žák.

Z regionálních triatlonistů se do první desítky výsledkové listiny ještě vešli Milan Merva ze Zlína (grilovaní bažanti, 59:59), který skončil osmý a devátý Martin Duřpek (Alarm Instal Team Vsetín, 1:00:46).

Závod žen premiérově se své kariéře vyhrála Silvie Pavlíčková z Aspotu Hulín, jež získala prvenství za čas 1:07:20. Stříbrnou pozici obsadila Adéla Anderlová (Titan Trilife Zlín, 1:07:40), třetí místo brala za čas 1:09:10 Lenka Hrabovská z AK Drnovice.

,,Původně jsem jela do Morkovic jenom fandit. V sobotu jsem totiž měla jiný tréninkový plán. Nakonec jsem se ale do závodu na poslední chvíli přihlásila,“ přiznala Silvie Pavlíčková.

Ironmanku z Hulína zisk prvního místa potěšil. ,,Morkovské chlap letos netradičně startoval až odpoledne. Pro mě to však znamenalo, že mi podmínky příliš nevyhovovaly. Bylo hodně teplo a foukal vítr. Navíc jsem na kole neměla nikoho, s kým bych mohla držet tempo. Proto jsem v závěrečném běhu musela vynaložit spoustu sil, aby mě žádná soupeřka nepředběhla,“ byla ráda, že závod úspěšně dokončila Pavlíčková.

TRIATLON

Lucie Miklišová po zlomenině zánártní kůstky vyhrála Osecký triatlon

Region – Lucie Miklišová z klubu Titan Trilife Zlín vyhrála 12. ročník Oseckého triatlonu. V prestižním a vyhledávaném závodu na severu Moravy se blýskla v Oseku nad Bečvou, v podniku složeném ze 450 metrů plavání, 35 kilometrů cyklistiky a 6 kilometrů běhu, výsledným časem 1:19:06. Stříbro brala její klubová kolegyně Adéla Anderlová. Ta byla v cíli o 2 minuty a 3 sekundy pomalejší, třetí skončila Diana Ambrusová (Pro-cycling, 1:22:36). Dominanci reprezentantek zlínského oddílu Titan Trilife ještě umocnily Monika Anderlová, která vybojovala za čas 1:26:59 čtvrté místo a veteránka Šárka Vašířová ziskem páté pozice (1:28:10).

,,Dobře organizovaný závod konaný ve skvělé atmosféře se pořadatelům povedl,“ chválila organizátory Lucie Miklišová.

Pro ni to byl teprve třetí závodní start po dlouhodobém léčení zlomeniny zánártní kůstky.

,,Ovšem už po plavání jsem měla na Adélu Anderlovou čtyřiačtyřicetisekundový náskok. A protože jsem na kole jela v rychlém balíku, tak se mi po cyklistice podařilo vedení mezi ženami ještě navýšit. V závěrečném běhu už jsem si mohla dokonce dovolit zvolnit tempo a kochat se okolní krajinou,“ užívala si letošní Osecký triatlon Mikllišová.

V závodu mužů vybojoval David Jílek (Titan Trilife Zlín, 1:13:32) čtvrtou pozici a Petr Veselský z Aspotu Hulín doběhl do cíle v čase 1:13:59 pátý. Suverénně zvítězil Severomoravan Petr Cívela (1:10:13).

TRIATLON

Osmý ročník Kromplmena se koná již tuto sobotu. Závod startuje na kroměřížském Bagráku

Kroměříž – Klub Rudá hvězda Kroměříž v sobotu pořádá 8. ročník triatlonového závodu Kromplmen 2019. Ten startuje v 9.30 hodin v oblasti Hrubého rybníka na Bagráku. Prezentace končí v 9 hodin. Startovné je 400 Kč.

Pořadatelé pro triatlonisty připravili následující tratě: 400 metrů plavání, 30 kilometrů cyklistiky a 6 kilometrů běhu. Vypsáno je celkem pět kategorii, tři pro muže a dvě pro ženy.

Plavat se bude v Hrubém rybníku. Cyklistka se pojede na okruhu přes Trávník, Kotojedy, Těsnovice, Lubku, Lubnou, Drahlov, Vážany a zpět do Kroměříže. Závěrečný běh se poběží na obrátkové trati po asfaltové silnici na Trávník a zpět.

Očekává se účast kolem 150 triatlonistů.

Vítězství v roce 2018 mezi muži vybojoval Filip Václavík z klubu Titan Trilife Zlín, který závod ovládl v čase 1:15:34. V ženách získala první příčku Michaela Urbanová (PS Kroměříž, 1:30:44).