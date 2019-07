Červencový běh na 2 míle vyhrál v osobním rekordu Martin Čmelík. Petru Vybíhalovou potěšilo pokoření hranice třinácti minut

Zlín – Červencový běh na 2 míle ve Zlíně vyhrál Martin Čmelík. Atlet z Leskovce se blýskl v Přílukách, časem 10:16. Stříbrný v pořadí Dalibor Jedlička (SSK Vítkovice) za ním v cíli zaostal o třiašedesát sekund, třetí místo obsadil Bronislav Matouch (Jisva Zlín, 11:22). Šestnáctiletý David Lavička junior skončil v čase 11:37 čtvrtý a šestačtyřicetiletý David Lavička starší (oba Ghost Team Zlín, 11:42) byl pátý.

,,Od startu jsem zvolil ostřejší tempo a díky němu jsem se hodně brzy odpoutal od všech ostatních soupeřů. Navíc jsem náskok na první pozici neustále navyšoval,“ prozradil osmnáctiletý Martin Čmelík.

Ten se zúčastnil zlínského dvoumílového běhu podruhé v kariéře. V květnu zaběhl čas 10:36. O dva měsíce později se zlepšil o dvacet sekund.

,,Na tuto běžeckou vzdálenost se zatím nijak speciálně nepřipravuji. Ale asi začnu,“ tvrdil s úsměvem po vyhlášení výsledků mladý atlet z malé obce na Valašsku Čmelík.

V závodu žen zvítězila Petra Vybíhalová (Zlínský plavecký klub, 12:47), před Michaelou Mikešovou (Biathlon Halenkovice, 13.31). Bronz brala Klára Kolajová z Košíků (AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště, 14:06). Olga Pekařová z Lukova doběhla čtvrtá (14:31) a zkušená zlínská atletka Marcela Sklenářová vybojovala díky času 15:24 pátou příčku.

,,Po celý průběh závodu jsem držela svižné tempo a díky němu mě v cíli potěšilo pokoření hranice třinácti minut. To se v Přílukách ženám na dvoumílové trati podaří jednou až dvakrát za rok,“ pochvalovala si 22letá Petra Vybíhalová.

V měření sil, kde rozhodoval poměr věku a výsledného času, zvítězili třiapadesátiletý Bronislav Matouch (Jisva Zlín, 11:22) a teprve 12letá biatlonistka z Halenkovic Michaela Mikešová (13:31).

V Přílukách si na 800metrové trati zazávodily rovněž děti. V kategorii kluků vybojoval po povedeném závěrečném spurtu první místo Libor Železník (Biathlon Halenkovice, 2:59). Druhou pozici si zaknihoval o sekundu pomalejší Tobias Riessler, třetí skončil Tobiáš Tlusták (oba Zlín, 3:02).

Kategorii holek ovládla v čase 2:54 Monika Železníková, před Lucií Mikešovou (Biathlon Halenkovice, 3:06) a Markétou Ernestovou (Titan Meniskus Lukov, 3:47).

ATLETIKA

V sobotu se koná dvanáctihodinový noční běh na Rusavě. Start závodu je ve 20 hodin ve Ski areálu

Rusava – Seriál nočních běhů Night Trail Run 2019 pokračuje v sobotu 4. ročníkem Nočního běhu na Rusavě. Start dvanáctihodinového běhu je v místním Ski areálu ve 20 hodin. Konec závodu je v neděli v 8 hodin.

,,Poběží se na pětikilometrovém okruhu. Zvítězí ten, kdo za 12 hodin uběhne největší vzdálenost,“ vysvětluje kritéria ředitel závodu Vladan Daněk.

Jeho organizační tým vypsal čtyři mužské kategorie, čtyři ženské kategorie, zazávodit si můžou i dvoučlenné štafety, tři až čtyřčlenné štafety a pěti až šestičlenné štafety. Všechny bez rozdílu věku a pohlaví.

Pořadatelé v Hostýnských vrších připravili také rodinný charitativní běh. Ten startuje v 19 hodin a měří 1 kilometr.

Loňský dvanáctihodinový závod na Rusavě vyhrál Petr Hének z AK Drnovice, který na pětikilometrovém okruhu v okolí místního Ski areálu absolvoval 22 kol. V ženách zvítězila Lucia Friedlaenderová (Mattoni Freerun Zlín), jež uběhla 16 kol.

CYKLISTIKA

V Buchlovicích se v sobotu pojede bike maraton zařazený do mezinárodního seriálu Karpaty MTB Tour

Buchlovice – V sobotu se na Uherskohradišťsku uskuteční MTB Maraton Amtech – Juvacyklo 2019. Bike maraton zařazený do letošního sedmidílného mezinárodního seriálu Karpaty MTB Tour startuje v Buchlovicích v Lázních Leopoldov ve 12 hodin. Na stejném místě je i cíl. Prezentace probíhá od 8 do 11 hodin. Vyhlášení výsledků všech kategorii je na programu od 16 hodin.

Pořadatelé připravili dvě tratě. Delší měří 56 kilometrů, kratší je dlouhá 25 kilometrů.

Vypsány jsou kategorie pro muže a ženy od 15 let až po veterány. Na krátké trati si může zazávodit také mládež od 10 let. Organizátoři v Buchlovicích nezapomněli ani na nejmenší děti od 2 do 12 let. Ty v Lázních Leopoldov poměří síly od 9 do 11 hodin. Pro ně bude ještě připravený skákací hrad a malování na obličej.

DRAČÍ LODĚ

V Otrokovické Zubr desítce se bude v neděli v Prize Race závodit o 10 000 Kč

Otrokovice – O víkendu se v rámci Letních otrokovických slavností koná na umělé vodní nádrži v rekreační oblasti Štěrkoviště 7. ročník závodu malých dračích lodí Otrokovická Zubr desítka. Závod je letos premiérově zařazený do prestižního seriálu Dragon Race 2019.

V sobotu budou přihlášené posádky závodit na tratích 200 metrů a 1000 metrů Novinkou letošního ročníku je nedělní závod tzv. Prize Race o 10 000 Kč.

Po sobotním závodu bude večer následovat pirátská after party u vody s DJ Rudkomajkem.

Vypsány jsou kategorie Mix Fun, Mix, Open a také kategorie pro ženy. Přihlásit se může kdokoliv bez omezení. Kormidelníci jsou zajištěni pořadatelem.

PROGRAM OTROKOVICKÉ ZUBR DESÍTKY 2019:

Pátek 19. července:

12:00 – 18:00 Tréninky.

Sobota 20. července:

8:00 – 8:30 Porada kapitánů.

8:30 – 15:00 Závod na 200 metrů.

15:30 – 18:00 Závod na 1000 metrů.

18:30 – 18.45 Slavnostní vyhlášení výsledků.

19:00 – 24:00 Pirátská beach party.

Neděle 21. července:

10:00 – 12:00 Závod Prize Race.

DUATLON

V Kunovicích na Vsetínsku pořádají 11. ročník miniduatlonu

Kunovice – V Kunovicích na Vsetínsku v sobotu pořádají 11. ročník Kunovického terénního miniduatlonu. Start závodu složeného z 6 kilometrů běhu, 22 kilometrů cyklistiky a 3 kilometrů běhu, je ve 12 hodin v prostorách místního hasičského cvičiště. Ve stejném prostředí je také cíl.

Prezentace probíhá od 9 do 11 hodin. Soutěžit se bude ve čtyřech kategoriích mužů, dvou kategoriích žen, jedné kategorii juniorů a jedné kategorii juniorek. Hodnotit se budou také tříčlenná a vícečlenná družstva a zazávodit si mají možnost rovněž štafety. Na zkrácených tratích můžou od 9 hodin poměřit síly i děti od čtyř do patnácti let.

Vítězství na Valašsku v roce 2018 na trati 4,5 – 21 – 1,5 kilometru vybojovali Martin Duřpek (Alarm Instal Team Vsetín, 1:33:07) a Sabina Macháňová (Bike centrum Olomouc, 1:54:14).

FLORBAL

Ve Slováckém poháru Jan Holovka koučoval reprezentaci Polska i slovenský Trenčín

Hluk – Mladý perspektivní celek z Ostravska Young guns vyhrál 15. ročník mezinárodního letního florbalového turnaje mužů Slovácký pohár v Hluku. Kolektiv z Ostravska ve finále porazil reprezentaci Polska a tím obhájil loňské prvenství na Slovácku. Bronzovou příčku obsadil slovenský Trenčín. Čtvrté skončilo družstvo Sběračů.

Zajímavostí je, že koučem polského národního týmu byl Jan Holovka, který je zároveň trenérem úřadujícího slovenského florbalového mistra Trenčína.

Nejlepším brankářem turnaje byl zvolený Jakub Udziela (Polsko), nejlepším hráčem byl vyhlášený Matyáš Šindler a nejproduktivnějším hráčem byl Michal Sládek (oba Young guns), který vstřelil 14 branek a k tomu si připsal ještě 3 asistence.

,,Byl to jeden z nejkvalitnějších ročníků Slováckého poháru,“ pochvaloval si úroveň letošního florbalového Slováckého poháru jeden z jeho organizátorů Karel Bojko.

Tomu se líbily téměř všechny zápasy. ,,Zajímavé bylo finále. Poláci v něm vedli 3:1. Ovšem v konečném účtování souboje o zlatou příčku se přece jenom projevila vyšší florbalová kvalita družstva Young guns. To bylo složené z hráčů ze superligových Vítkovic a Ostravy. Poláci podobně jako bronzový Trenčín však příjemně překvapili. Stříbrná pozice polské reprezentace, ani třetí místo Trenčína se nečekalo. Na zisk některé z medailových míst totiž pomýšlel domácí kolektiv Sběračů, jehož sestava byla složená z mladých hráčů Spartaku Hluk, který hraje Národní ligu,“ uvedl ještě Bojko.

VÝSLEDKY ROZHODUJÍCÍCH ZÁPASŮ SLOVÁCKÉHO POHÁRU 2019:

Čtvrtfinále: Trenčín – Gleissner Team 2:1 po SN, Young guns – Bombarďáci 10:0, Sběrači – Hoši od Bobří řeky 4:3, Polsko – 1.FBK Jablonec 11:1. semifinále: Young guns – Trenčín 1:0, Polsko – Sběrači 5:1 po SN. O 3. místo: Trenčín – Sběrači 5:3. Finále: Young guns – Polsko 4:3.

NOHEJBAL

Prštné mělo ve Vlčnově lepší útok. Honysz s Pastyříkem byli u čtyř bodů

Region – Kolektiv Sokola Prštné udržel před dlouhou letní pauzou v krajském nohejbalovém přeboru družstev pobyt na první příčce.

Tým z předměstí Zlína ve 4. kole soutěže vyhrál ve Vlčnově 7:3.

Hosté od začátku vývoj utkání kontrolovali. Celek se Slovácka se sice snažil, ovšem zkušenější Prštné mu nedalo šanci na lepší výsledek.

,,Dařilo se nám v duelech trojic i dvojic. V nich jsme byli lepší v útoku,“ informoval smečař vítězného hostujícího družstva Petr Pastyřík.

Jeden z tahounů Prštného se v partii s bojovným soupeřem podílel na čtyřech bodech svého kolektivu.

,,Hosté měli dobrý příjem, kvalitní nahrávku a byli razantnější při zakončování výměn,“ uznal na domácí Vlčnov Martin Gálek.

Překvapení se zrodilo ve Valašském Meziříčí, kde céčko vsetínského Climaxu zvítězilo vysoko 9:1.

Nyní má soutěž dlouhou přestávku. Další kolo je na programu až 31. srpna.

KSK VLČNOV – SOKOL PRŠTNÉ 3:7 (8:15)

Body Vlčnov: Hoda – Kováč – Jakša, Kováč – Jakša, Jakša.

Prštné: Honysz – Šíp – Pastyřík 2, Pastyřík – Honysz 2, Skřivánek – Šůstek – Fürst, Skřivánek – Šůstek, Šíp – Fürst.

NEÚPLNÁ TABULKY PO 4. KOLE:

1. Sokol Prštné 3 0 1 25:15 6

2. Climax Vsetín C 2 0 1 19:11 4

3. NK Valašské Meziříčí 2 0 2 17:23 4

4. KSK Vlčnov 0 0 3 9:21 0

TRIATLON

V Kromplmenovi Pavel Žák zaútočil na první místo 300 metrů před cílem. Martina Novotná se na zlatou pozici posunula po dvou kilometrech běhu

Kroměříž – Osmý ročník Kromplmena vyhrál Pavel Žák. Nositel barev Bike Triatlonu Morkovice se prezentoval v triatlonovém závodu v Kroměříži složeném ze 400 metrů plavání, 30 kilometrů cyklistiky a 6 kilometrů běhu, výsledným časem 1:17:11. Druhý byl Filip Henslián z Opavy z týmu Mountaintime felt aropec. Ten byl v cíli o šest sekund pomalejší. Bronzovou příčku obsadil domácí Jiří Klement (Dressme.cz, 1:20:01).

,,Po plavání v dvacetistupňovém Bagráku jsem byl první s devatenáctisekundovým náskokem před Hensliánem. Ten mě však po pěti kilometrech cyklistiky dojel. V závěrečném běhu jsem si ale na největšího soupeře věřil a 300 metrů před cílem jsem zaútočil na první místo. Na můj nástup už Severomoravan nedokázal odpovědět,“ radoval se v cíli Pavel Žák.

Závod žen ovládla zkušená Martina Novotná (TÜV SÜD Rusava Bike Team, 1:26:40). Stříbrná skončila Adéla Anderlová z klubu Titan Trilife Zlín, jež dosáhla času 1:28:00, třetí místo vybojovala Michaela Urbanová (FORCE KCK Cykloteam Zlín, 1:30:12).

,,Dlouho jsem se pohybovala na třetí příčce. Přede mnou byly rychlé plavkyně a solidní cyklistky Adéla Anderlová a Michaela Urbanová. Na první pozici jsem se probojovala po dvou kilometrech běhu,“ prozradila Martina Novotná.

TRIATLON

Triatlonisté z Hulína zvou na 16. ročník tradičního červencového Hulmena

Hulín – Klub Aspot Hulín v sobotu pořádá 16. ročník triatlonového závodu Hulmen 2019. Ten startuje v areálu hulínského koupaliště v 9 hodin.

Pořadatelé pro triatlonisty připravili tradiční tratě: plavání 500 metrů, cyklistika 30 kilometrů a běh 6 kilometrů. Vypsáno je celkem 11 kategorií. Pět pro muže, tři pro ženy, jedna pro juniory, jedna pro juniorky a bojovat se také bude o i triatlonového přeborníka Hulína. Startovné je 400 Kč.

Plavat se bude na koupališti v Hulíně, cyklistika se pojede na rovinaté trati mezi Hulínem, Pravčicemi, Němčicemi, Kostelcem u Holešova, Pacetluky a zpět do Hulína. Závěrečný běh se poběží na třech okruzích v parku kolem koupaliště. Cíl bude v areálu hulínského koupaliště. Očekává s účast okolo 200 triatlonistů.

Loňského Hulmena opanovali přední čeští Ironmani reprezentanti klubu Titan Trilife Zlín Petr Vabroušek (1:15:46) a v ženách Helena Kotopulu (1:21:20).