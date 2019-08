Bikerka z Valašského Meziříčí Tereza Tvarůžková si zazávodila na mistrovství Evropy horských kol v Brně

Valašské Meziříčí – Na mistrovství Evropy horských kol v Brně se představila také Tereza Tvarůžková z Valašského Meziříčí.

Ve sprinterské disciplíně Eliminátor obsadila jednadvacáté místo. ,,Nejsem sprinterka a tak jsem svůj první start v Brně pojala jako rozjetí před závodem v cross country,“ přiznala po Eliminátoru Tvarůžková.

Ve čtyřiadvacetikilometrovém závodu žen do 23 let v cross country, který byl rozložený do 6 kol, vybojovala bikerka z Valašska 25. příčku. V něm dosáhla na nově upravené trati ve svazích lesoparku na pravém břehu řeky Svratky v Pisárkách, času 1:24:18. Evropskou šampionkou se stala Švýcarka Sina Frei (1:15:14).

,,Startovala jsem z poslední řady. Měla jsem ale skvělé nohy. Chybělo mi ovšem štěstí. V průběhu šestého kilometru jsem si totiž zničila botu, a proto jsem v depu při její opravě ztratila hodně času. Ve zbytku závodu to proto byla stíhací jízda,“ mrzelo Terezu Tvarůžkovou.

CYKLISTIKA

V Klobuckých kolech musí bikeři několikrát zdolat kopec Královec

Valašské Klobouky – V sobotu se ve Valašských Kloboukách uskuteční 8. ročník závodu horských kol Klobucká kola, který je zařazený do Valašskokorpatské cyklotour 2019.

Pořadatelé z jednoty Orel Valašské Klobouky vypsali celkem 17 kategorií od nejmladšího žactva až po veterány. Připravené jsou tratě různé délky. Žákovské kategorie startují v 10 hodin, aby v okolí valašskoklobouckého fotbalového hřiště poměřily síly na tratích od 200 metrů do 6,8 kilometru. Hlavní kategorie mužů, žen, veteránů, juniorů a juniorek uslyší startovní výstřel ve 13 hodin. Muži pojedou na 5 náročných technických okruzích 22,5 kilometru dlouhý závod. Ženy poměří síly na 3 okruzích v závodu o celkové délce 13,5 kilometru. Pro juniory je připravený 10,2kilometrový podnik, pro juniorky 6,8kilometrový závod. Prezentace probíhá od 9 do 12.30 hodin.

,,Hlavní okruhovou trať jsme připravili v okolí fotbalového hřiště ve Valašských Kloboukách a také na přilehlých loukách a v lesích Bílých Karpat. Zvlášť zajímavé je stoupání chodníkem ke Královci, které dokonale prověří síly všech bikerů. To je v horní části trati atraktivní díky trailovému sjezdu,“ informuje za pořadatele Radomír Bačo starší.

Absolutním vítězem se v loňském roce na Valašsku stal reprezentant formace MTBS Racing Tomáš Plášek z Rokytnice nad Vláří. Ten 18 kilometrů dlouhý závod vyhrál v čase 1:14:40. Mezi ženami v roce 2018 v Klobuckých kolech na devítikilometrové trati zvítězila Petra Holznerová (Zvonek Sport Valašské Klobouky, 54:55).

FLORBAL

Největší florbalový turnaj na světě pražský Czech Open si zahraje Spartak Hluk a Vsetín

Region – Pravděpodobně pryč jsou sezony, kdy se regionální týmy na největší florbalový turnaj na světě Czech Open těšily. Bývaly roky, kdy se v Praze představilo až deset kolektivů ze Zlínského kraje. Letos si v hlavním městě zahrají jenom dvě družstva. Celek Florbal Vsetín a Hluk budou bojovat v mužské soutěži OPEN.

,,Praha už regionální kluby neláká. Ty dávají přednost letní přípravě, Českému poháru a soustředí se na mistrovské soutěže,“ domnívá se sekretář Jihomoravské florbalové unie Petr Šíma.

V soutěži muži Open se představí 120 týmů. ,,V Praze nastoupíme s omlazeným kolektivem. Nicméně na našem herním stylu nebudeme nic měnit. Ve všech zápasech taktiku postavíme na atraktivním útočném florbalu. Také se pokusíme nastřílet co nejvíc branek,“ plánuje vsetínský forvard Patrik Seevald.

Ten věří, že jeho mužstvo v hlavním městě nasbírá další cenné florbalové zkušenosti a také dosáhne na co nejlepší výsledek.

,,Pokud postoupíme mezi dvaatřicet nejlepších celků, tak budeme spokojení. V play off bychom si chtěli zahrát proti nějakému kvalitnímu zahraničnímu týmu,“ byl by spokojený Seeevald.

Hlučané, kteří mají tradičně vysoké cíle, si dokážou každý rok turnaj v hlavním městě pořádně užít. Pokud Slovácký kolektiv udrží disciplínu, tak může postoupit hodně daleko.

Letošní 27. ročník Czech Open začíná ve čtvrtek 8. srpna. V Praze se v šesti soutěžích prezentovalo celkem 228 družstev ze 17 zemí. Turnaj se bude hrát v 16 pražských halách. Rozhodujících šest finálových soubojů se odehraje ve sportovní hale Sparty Podvinný mlýn v neděli 11. srpna mezi 8.20 a 20 hodinou.

MOTOKROS

V sobotu si v motokrosu v Kelči zazávodí hobíci, veteráni, čtyřkolky a představí se i dětské kubatury

Kelč – Příznivci rychlých kol a vůně benzínu se sejdou v sobotu na rozhraní Hané a Valašska v Kelči, kde koná motokrosový závod Motocross-Kelč. Pořadatelé na Valašskomeziříčsku vypsali kategorie Hobby, Open, dále pak kategorie pro veterány a pro čtyřkolky. Zázávodí si také tři dětské kategorie v kubatuře padesátek, pětašedesátek a pětaosmdesátek. Tréninky budou probíhat od 8.45 hodin. Start prvního závodu je v 11.30 hodin. Přejímka je mezi 7.30 a 8.30 hodinou. Očekává se účast kolem sedmdesáti vyznavačů motokrosu.

SPORTOVNÍ STŘELBA

Závod v americkém trapu v Chomýži vyhrál skvělým nástřelem 73 bodů Pavel Kučera

Chomýž – Vítězství a putovní pohár v hlavní soutěži ve 25. ročníku závodu ve sportovní střelbě v Chomýži u Bystřice pod Hostýnem vybojoval Pavel Kučera. Ten se v soutěži v americkém trapu na 2x25 terčů plus ve finálové střelbě na 1x25 terčů, blýskl nástřelem 73 bodů. Druhé místo vybojoval Dušan Doseděl (72 bodů), Třetí příčku obsadil po úspěšném dodatkovém rozstřelu Václav Žůrek, čtvrtý skončil Ludovít Beňo.

V Chomýži ještě uspořádali uzavřený závod o přeborníka pořádajícího mysliveckého sdružení Křídlo. Ten vyhrál Petr Očadlík, před Michalem Potočným. Třetí pozici získal Jan Štěpaník mladší.

Celkem se obou soutěží v americkém trapu v Chomýži na Kroměřížsku zúčastnilo 53 střelců.

TENIS

Tenisový Memoriál Zdeňka Šilera v Kroměříži má dotaci 16 000 korun

Kroměříž – Na sedmi antukových kurtech v areálu koupaliště Bajda se v pátek v sobotu koná 35. ročník tenisového turnaje amatérů Memoriál Zdeňka Šilera.

Hrát se budou dvě soutěže ve čtyřhře mužů a jedna soutěž ve čtyřhře žen. V mužském deblu jsou vypsány kategorie do 59 let a nad 60 let. Ženy se ve čtyřhře představí v jedné kategorii. Mužští i ženští vítězové v hlavní kategorii získají prize money 4 000 Kč. Nejlepší pár v soutěži seniorů bude odměněný věcnými cenami. Celková dotace turnaje je 16 000 Kč.

Turnaj pro neregistrované tenisty začíná v pátek ve 13 hodin soutěží seniorů nad 60 let. V sobotu od 8.30 hodin se budou hrát hlavní deblové soutěže mužů i žen. Šilerův memoriál vyvrcholí rozhodujícími duely v sobotu mezi 15. a 17. hodinou. Pořadatelé vypsali také doplňkovou soutěž na přesnost servisu. Ta je na programu v sobotu mezi 12. a 13. hodin a její vítěz si odnese 500 Kč. Slavnostní zakončení turnaje bude v 18 hodin.

TRIATLON

Tereza Svobodová a Radim Grebik vybojovali české juniorské tituly ve sprint triatlonu

Zlín – Tereza Svobodová vyhrála Český pohár v olympijském triatlonu a sprint triatlonu v Mělníku.

Závod se konal na distancích 750 metrů plavání v pískovně Vliněves, 20 kilometrů cyklistiky na trase mezi Mělníkem a Brozánky a 5 kilometrů běhu u mělnických vinic a náměstím Míru v Mělníku.

Nositelka barev týmu Titan Trilife Zlín se v něm prezentovala výsledným časem 1:06:39. Stříbrná Alžběta Hrušková (Konrad Tools Team) byla v cíli o devětačtyřicet sekund pomalejší, třetí místo obsadila Heidi Juránková z triatlonové akademie Plzeň (1:08:00). Další reprezentantka zlínského Titan Trilife klubu Lucie Miklišová skončila v čase 1:12:40 devátá.

,,Z vody šla první Alžběta Hrušková, na kterou jsem na sedmé příčce ztrácela dvacet sekund. Ztráta na čelo však nebyla příliš velká a tak jsem se na kole brzy proracovala do velkého vedoucího balíku. V něm jsme jely celou cyklistiku. V běhu jsem tušila, že se o první místo poperu s Hruškovou. Moje největší soupeřka je ovšem velmi silná v sebězích. Nicméně hned v prvním výběhu jsem Alžbětě utekla a potom jsem na zlaté pozici až do cíle už jenom navyšovala náskok,“ radovala se z povedeného výsledku Svobodová.

V závodu mužů vybojoval Radim Grebik (59:37) bronzovou příčku a Filip Václavík bral za čas 1:01:23 sedmé místo.

V Mělníku se závodilo o body do Českého poháru, ale zároveň také o české tituly v juniorských a dorosteneckých kategoriích ve sprint triatlonu. Českým šampionem se mezi juniory stal Radim Grebik a v juniorkách Tereza Svobodová. Lucie Miklišová byla mezi dorostenkami čtvrtá.

TRIATLON

Při Morkomanovi musí triatlonisté při cyklistice dvakrát pokořit kopec Kleštěnec

Morkovice – Už 20. ročník závodu v olympijském triatlonu Morkoman se uskuteční v neděli v Morkovicích.

Početný tým pořadatelů z Bike Triatlonu Morkovice, Sokola Morkovice a města Morkovice-Slížany pro triatlonisty připravil následující tratě: 1500 metrů plavání, 40 kilometrů cyklistiky a 10 kilometrů běhu. Vypsáno je celkem 5 kategorii pro muže a 2 kategorie pro ženy. Start závodu je v 9 hodin. Prezentace na morkovickém koupališti končí v 8.30 hodin. Startovné je 400 Kč.

Závod je zařazený do letošního sedmidílného okresního poháru Triseries v triatlonu na Kroměřížsku.

,,Morkoman je náročným triatlonovým podnikem. Je proto určený pro zkušené triatlonisty. Nejtěžší na trati je kopec Kleštěnec, který musí závodníci při cyklistické části zdolat dvakrát. Proto očekávám, že se u nás letos znovu sejde kvalitní konkurence a k vidění bude zajímavá sportovní podívaná,“ předpokládá jeden z pořadatelů Pavel Mich.

Loňský srpnový podnik v olympijském triatlonu v Morkovicích vyhrál v čase 2:13:52 reprezentant klubu Plavecké sporty Kroměříž Tomáš Procházka. V ženách vybojovala zlatou příčku Martina Novotná (TÜV SÜD Rusava Bike Team, 2:36:33). Traťový rekord drží z roku 2006 Petr Vabroušek (2:07:11). Ironman z Malenovic v Morkomanovi zvítězil čtyřikrát v kariéře.