Srpnový zlínský dvoumílový běh rozhodl Adam Gajdůšek po kilometru a půl. Michaela Mikešová byla suverénní

Zlín – Celkem 59 atletů se prezentovalo v srpnovém Běhu na 2 míle ve Zlíně.

Na start 3,2 kilometru dlouhého závodu v Přílukách se postavilo 36 mužů. Mezi nimi zvítězil otrokovický Adam Gajdůšek, který dosáhl na rovinaté trati rozložené do dvou okruhů, času 11:17. Stříbrnou příčku obsadil se sedmisekundovou ztrátou František Dosoudil z Hulína (Solario Team), třetí místo bral za čas 11:29 reprezentant SSK Vítkovice Dalibor Jedlička. Veterán BS Slopné Miroslav Švihel skončil v čase 12:23 čtvrtý a Marek Spurný z Machové pátý (12:37).

Žen si v Přílukách zazávodilo třiadvacet. Mezi nimi vyhrála Michaela Mikešová (13:45), před Terezou Musilovou (obě Biathlon Halenkovice, 14:10). Bronz vybojovala Klára Kolajová z Košíků (AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště, 15:04). Lucie Košínová z Miškovic doběhla čtvrtá (15:45) a zlínská Natálie Pavlenková pátá (15:52).

,,V závodu mužů běželi kilometr a půl společně na čele Gajdůšek, Dosoudil a Jedlička. Poté Adam Gajdůšek zrychlil a odpoutal se od svých největších soupeřů. Mírný náskok na první příčce pak udržel až do cíle. V něm se navíc radoval z osobního rekordu ve zlínském dvoumílovém běhu,“ informoval jeden organizátorů Andrej Višněvský.

,,Mezi ženami se brzy po startu mezi nejlepšími atletkami vytvořily velké rozestupy. Po velmi dobrém výkonu prvenství vybojovala teprve dvanáctiletá Michaela Mikešová. Biatlonistku z Halenkovic v cíli navíc potěšilo pokoření hranice čtrnácti minut,“ prozradil ještě Višněvský.

V závodu, v němž rozhodoval poměr věku a výsledného času dominovali šedesátiletý Miroslav Švihel (BS Slopné, 12:23) a dvaasedmdesátiletá Anežka Janečková (AK Zlín, 18:03).

V Přílukách na 800metrové trati poměřilo síly také 13 dětí. Závod kluků ovládl Tobiáš Tlusták (Zlín, 3:02). Mezi holkami byla nejrychlejší díky času 3:01 reprezentantka klubu Biathlon Halenkovice Monika Železníková z Babic.

BIATLON

V Rožnově pod Radhoštěm se bude bojovat o tituly v letním biatlonu

Rožnov pod Radhoštěm – V sobotu si na Valašsku přijdou na své příznivci biatlonu. Český biatlonový svaz pořádá v Rožnově pod Radhoštěm mistrovství Zlínského kraje žactva v letním biatlonu. V místním lyžařském areálu Bučiska se bude zároveň bojovat O pohár starosty Rožnova pod Radhoštěm. Všechny žákovské kategorie budou o tituly bojovat ve vytrvalostním závodu.

Od 8.30 hodin je na programu prezentace. Mezi 9.30 a 10.15 hodinou bude probíhat nástřel zbraní. Start prvního závodníka v nejmladších kategoriích je naplánovaný na 10.30 hodin. Start starších kategorií bude ve 13 hodin.

Očekává se účast zhruba 70 mladých letních biatlonistů.

CYKLISTIKA

Tereza Tvarůžková vybojovala ve Val di Sole první letošní bod ve světovém poháru

Valašské Meziříčí – Forma Terezy Tvarůžkové ve světovém poháru horských kol jde nahoru. Valašskomeziříčská bikerka v pátém podniku sezony v italském Val di Sole v závodu žen do 23 let obsadila pětadvacáté místo. Zároveň získala první letošní bod ve světovém poháru. V porovnání se svým zatím jediným letošním startem ve světovém poháru v Novém Městě na Moravě, kde skončila sedmačtyřicátá, se tak v Itálii výrazně zlepšila.

,,Se svým výkonem na trati v údolí Trentina jsem moc spokojená,“ tvrdí Tvarůžková.

,,Odstartovala jsem skoro jako poslední, protože mě soupeřky v úvodu závodu vytlačily do hrazení. Takže od začátku to byla stíhací jízda. Do kopců se mi jelo velmi dobře. Ve sjezdech jsem ale ztrácela. V posledním kole jsem se dokonce posunula na dvaadvacáté místo. Udělala jsem však chybu a měla jsem pád. Po něm jsem musela běžet. Tím jsem ztratila zhruba půl minuty,“ mírně zalitovala česká reprezentantka v cross country Tereza Tvarůžková.

NOHEJBAL

Premiérový ročník nohejbalového turnaje v Bohuslavicích nad Vláří vyhrál tým GPS Slavičín

Bohuslavice nad Vláří – Kolektiv GPS Slavičín (Tomáš Studeník, Rostislav Gorecký, Pavelka) zvítězil v 1. ročníku nohejbalového turnaje trojic CAMO Cup 2019 v Bohuslavicích nad Vláří. Druhý skončil domácí tým Visegrádská trojka, bronzovou příčku obsadil celek Tři veteráni.

Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášený Jakub Slovák (Visegrádská trojka), cenu pro nejlepšího smečaře získal Tomáš Studeník (GPS Slavičín), nejstarším hráčem byl Miroslav Brzobohatý.

,,Turnaj se hrál na kurtu s umělým povrchem ve sportovním areálu na Výletišti v Bohuslavicích nad Vláří. Bohužel kvůli nepříznivému počasí se ho zúčastnilo pouze pět trojic. Nicméně k vidění byla spousta zajímavých zápasů,“ prozradil hlavní organizátor akce Aleš Ptáček.

Ten také se svými spolupracovníky pro hráče a diváky připravil pestrý doprovodný program.

,,V Bohuslavicích nad Vláří byly k vidění ukázky Policie České republiky, Sboru dobrovolných hasičů ze Slavičína. Pro děti jsme přichystali malování na obličej a skákací hrad. Všichni měli možnost ochutnat točenou zmrzlinu a cukrovou vatu. Sportovní den pokračoval až do pozdních večerních hodin hudebním programem. O ten se postarala cimbálová muzika Slavičan. Všechno zakončila diskotéka,“ informoval ještě Ptáček.

TENIS

Valašské debly na antuce v Brumově vyhrála slovenská dvojice Martin Kačáni s Radoslavem Meravým

Brumov – Slovenská dvojice z Trenčína Martin Kačáni, Radoslav Meravý ovládla tenisový turnaj ve čtyřhře Valašské debly. Ten se hrál na antuce v areálu Topas Clubu v Brumově a byl zařazený do seriálu ATP Valašska 2019.

Vítězové ve čtvrtfinále zdolali Jana Nahodila s Dušanem Machalou (Valašské Klobouky, Zlín) 6:2, 6:4, v semifinále si poradili s Danielem Vilímem s Jiřím Rafajou (Zlín, Fryšták) 6:4, 6:2, ve finále Slováci pokořilo luhačovické duo Martin Plášek, Kamil Malota 6:4. Ve druhém semifinále Plášek s Malotou přešli přes pár Martin Liška, Tomáš Jarošek 6:2, 6:4. Třetí místo obsadili Liška s Jaroškem.

Devátou příčku vybojovali Pavel Nevrlka s Lukášem Ginterem (Valašské Klobouky, Brumov).

Prvenství v Soutěži útěchy (o 11. místo) získali Milan Miklas s Dušanem Struhařem (oba Luhačovice).

,,Turnaj ovlivnilo počasí. Kvůli bouřce muselo být finále ukončeno už po prvním setu,“ prozradil ředitel celého okruhu ATP Valašska Jan Nahodil.

Kačáni s Meravým, kteří v zápasech nedělali zbytečné chyby, však zvítězili zaslouženě. ,,Vítězové byli sehraní. Oba dokázali udržet balón ve hře. Od základní čáry si připravovali pozice na síti, kde výměny úspěšně zakončovali,“ chválil nejlepší pár v letošním ročníku Valašských deblů Nahodil.

TENIS

V sobotu se bude ve Zlíně hrát Grand Slam ATP Valašska

Zlín – Šestý turnaj tenisových amatérů ATP Valašska se bude hrát v sobotu ve Zlíně na šesti antukových kurtech v areálu na Vršavě.

,,Turnaj je vypsán jako Grand Slam. Proto se bude bodovat dvojnásobně,“ prozradil ředitel celého okruhu Jan Nahodil.

Ten také nabádá všechny zájemce, aby neotáleli s přihláškami. ,,Prezentovat se může maximálně dvaatřicet hráčů. A protože je o turnaj zájem, doporučuji zajistit si účast ve Zlíně raději včas. V sázce jsou totiž ještě důležité body před závěrečným Turnajem mistrů. Startovné je 450 Kč,“ upozorňuje Nahodil.

První výměny a smeče budou v krajském městě k vidění od 9 hodin. Semifinálové duely a finálový zápas jsou na programu mezi 16. a 18. hodinou.

NASAZENÍ HRÁČŮ V 6. TURNAJI ATP VALAŠSKA 2019:

1. Martin Plášek (Luhačovice), 2. Jan Kostka (Valašské Klobouky), 3. Martin Kačáni (Trenčín), 4. Radek Hořák (Brumov-Bylnice), 5. Jiří Machara (Štítná nad Vláří - Popov), 6. Pavel Nevrlka (Svatý Štěpán), 7. Anton Oškrobaný (Považská Bystrica), 8. Ladislav Psota (Valašské Klobouky).

TRIATLON

Královský triatlon v Majetíně rozhodla Adéla Anderlová v úvodním plavání v rybníku Hliník

Region – Na velmi cenný výsledek dosáhla triatlonistka Adéla Anderlová. Reprezentantka zlínského klubu Titan Trilife vyhrála 12. ročník Královského triatlonu v Majetíně. V závodu složeném z 600 metrů plavání, 33 kilometrů cyklistiky a 6 kilometrů běhu, dosáhla výsledného času 1:36:21. Druhá na Olomoucku skončila Alena Losertová (Zapro Team, 1:38:41), třetí místo obsadila Monika Anderlová (Titan Trilife Zlín, 1:43:30).

,,Věděla jsem, že mě v rybníku Hliník a v okolí Majetína čeká těžká práce. Nicméně podařilo se mi dobře zaplavat a z vody jsem vylezla na prvním místě s náskokem 1 minuty a 40 sekund před Alenou Losertovou. Ten jsem na kole ještě o osmatřicet sekund navýšila. V závěrečném běhu už jsem si pobyt na zlaté pozici pohlídala,“ upozornila na rozhodující momenty dobře organizovaného závodu na Olomoucku Adéla Anderlová.

V mužích se v Majetíně představili tři zástupci Titan Trilife Zlín. Jiří Šustr mezi nimi skončil desátý (1:30:25), Roman Špičák osmnáctý (1:33:36) a Jiří Zlámal pětadvacátý (1:37:01).