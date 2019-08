Ivo Odvárka a Ladislav Pelc vyhráli ve Slezském poháru závod Grand Prix Forman

Zlín – Čtyři medailové pozice vybojovali reprezentanti FORCE KCK Cykloteam Zlín v 16. letošním podniku Slezského poháru silničních cyklistů. Tím byl silniční závod jednotlivců Grand Prix Forman.

V Janovicích u Starého Jičína zvítězil v kategorii padesátníků Ivo Odvárka, kategorii šedesátníků vyhrál Ladislav Pelc. Třetí mezi třicátníky skončil Jiří Hradil a bronzovou pozici ve společnosti šedesátníků obsadil Josef Slezák.

Odvárka ve svojí kategorii 56kilometrový závod rozložený do čtyř okruhů vyhrál v čase 1:27:37. Druhý dojel s šestisekundovou ztrátou Mojmír Daňhel z Krmova, bronzovou příčku obsadil Petr Baran (SK Bigbike, 1:33:17).

,,Závod v okolí Starého Jičína rozložený do čtyř okruhů jsme jeli dohromady s juniory a čtyřicátníky. V každém kole byl na trati jeden prudký 400metrový kopec. V něm se vždy nastupovalo a ujíždělo. Peloton se však pokaždé sjel. Až pět kilometrů před cílem poodjela skupina juniorů a za ní začali odjíždět další jednotlivci. Zkusil jsem to také já a tím jsem se vzdálil svému největšímu soupeři v padesátníkách Mojmírovi Daňhelovi z Krnova. Ten mně sice těsně před cílem dojel, ale už neměl síly zapojit se do závěrečného spurtu,“ popsal klíčové momenty Ivo Odvárka.

VÝSLEDKY REPREZENTANTŮ FORCE KCK CYKLOTEAM ZLÍN V ZÁVODU GRAND PRIX FORMAN 2019:

Muži do 29 let (84 km): 15. David Chovanec 2:15:10.

Muži do 39 let (84 km): 3. Jiří Hradil 2:09:17.

Muži do 49 let (56 km): 4. Tomáš Galuška 1:27:37, 8. Pavel Kokeš 1:31:55, 10. Petr Vendovský 1:33:50, 19. Milan Sedlář 1:40:41.

Muži do 59 let (56 km): 1. Ivo Odvárka 1:27:37.

Muži nad 60 let (42 km): 1. Ladislav Pelc 1:14:41, 3. Josef Slezák 1:14:42.

CYKLISTIKA

Na trati závodu v cross country v Jablůnce nebudou chybět ani školní schody

Jablunka – V sobotu se v Jablůnce na Vsetínsku koná třetí letošní podnik z Block Valašského MTB poháru. Start i cíl všech závodů v cross country je v areálu místní základní školy. Kopcovitá trať, na které nebudou chybět ani ,,oblíbené“ školní schody, vede v okolí školy.

Pořadatelé vypsali kategorie od srážedel až po veterány. Prezentace pro dětské a žákovské kategorie probíhá od 9. do 10. hodin. Pro kadety, juniory, muže a ženy od 10. do 11. hodin. Startovné pro děti a juniory je 100 Kč, pro dospělé kategorie 150 Kč.

Start závodů pro odrážedla, přípravku, předžáky, mladší žáky a starší žáky je od 10.15 hodin. Od 13.30 hodin si postupně zazávodí kadeti, junioři, kadetky, juniorky, ženy, muži a muži veteráni.

FLORBAL

Otrokovice se s vrcholovou částí Českého poháru rozloučí duelem proti Ostravě

Otrokovice – Superligoví florbalisté Otrokovice se v pátek zápasem proti Ostravě rozloučí s vrcholovou částí Českého poháru. Utkání v Městské sportovní hale začíná v 19.30 hodin.

,,Soutěž máme dobře rozehranou a v povedených výsledcích chceme pokračovat i ve třetím souboji v národním poháru,“ plánuje domácí trenér Michal Kvapil.

Ten v prestižním střetnutí očekává, že se bude hrát útočný florbal. ,,Oba týmy omladily sestavy. A přestože partii s Ostravou, kterou posílil reprezentační brankář Jan Binder, bereme jako další přípravný duel, tak ho chceme vyhrát. Taktiku postavíme na ofenzivním pojetí. Pozor si však budeme dávat, abychom v obraně nedělali chyby. Spoléhám také, že nás podrží gólman Michajlovič,“ věří svému mužstvu Kvapil.

FOTBAL

Po turnaji starých pánů ve Chvalčově se bude promítat film Diego Maradona

Chvalčov – Premiérový ročník Hostýnského turnaje starých pánů pořádají v sobotu ve Chvalčově. Fotbalového podniku pro hráče nad 35 let se zúčastní kromě domácího chvalčovského mužstva ještě tým Mrlínku a celek z Přerovska Dřevohostice. Hrát se bude systémem každý s každým 2x30 minut. První zápas je na programu od 15 hodin. Turnaj vyvrcholí kolem 19 hodin.

Po jeho skončení se bude v letním kině na hřišti ve Chvalčově od 21 hodin promítat film Diego Maradona.

MOTOKROS

V sobotu se v Bílých Karpatech ve Strání koná 2. ročník motokrosových závodů

Strání – V sobotu se ve Stání na Uherskohradišťsku koná další letošní motokrosový podnik ve Zlínském kraji. Na místní trati se v rámci 2. ročníku Motocross Strání 2019 uskuteční celkem 6 závodů. Pořadatelé vypsali kategorie Hobby, Open, Pitbike, dále pak pro veterány a pro čtyřkolky. V Bílých Karpatech si zazávodí také jedna dětská kubatura.

Přejímka probíhá mezi 7. a 9. hodinou. Tréninkové jízdy začnou v 9 hodin. Start prvního závodu je ve 12 hodin. Závodit se bude až do 20 hodin. Očekává se účast 70 až 90 vyznavačů motokrosu.

TENIS

Josefa Hnaníčka v Peružela Cupu v Lipníku nad Bečvou zastavil až ve finále Jaroslav Vratislav z České Skalice

Region – Josef Hnaníček vybojoval postup do finále tenisového turnaje Petružela Cup 2019. Veterán ze Štítné nad Vláří v antukovém podniku v Lipníku nad Bečvou, jehož se zúčastnilo 22 hráčů, zařazeném do letošní české série Senior´s Tour pro amatéry nad padesát let, zdolal v základní skupině Miroslava Petruželu (Daskabát u Olomouce) a Pavla Saturku z Jihlavy.

V pavouku mu osmifinálový zápas vzdal Ostravan Pavel Remiáš, ve čtvrtfinále Hnaníček zdolal Slováka Antona Oškrobaného z Považské Bystrice, v semifinále překonal Jaromíra Vičana (Zašová), ve finále ho však porazil Jaroslav Vratislav z České Skalice.

,,Po prosincové operaci paty to byl můj první letošní turnaj. Proto jsem si v něm chtěl užívat každou výměnu,“ přiznal Josef Hnaníček.

Tomu se na antuce v Lipníku nad Bečvou dařilo podání, spolehnout se mohl na forhend i liftovaný bekhend.

,,V duelu s Oškrobaným jsem za stavu 4:3 získal brejk na 5:3 a potom už jsem zápas dovedl do vítězného konce. Také souboj s Vičanem měl podobný průběh. V partii s tenistou ze Zašové jsme si oba až do stavu 4.3 drželi svoje podání. Potom jsem získal soupeřův servis a to mě nasměrovalo k semifinálové výhře. Následné vyrovnané finále s pro mě neznámým profesionálním tenisovým trenérem Jaroslavem Vratislavem rozhodl až tiebreak. V něm byl matador z České Skalice jistějším a také fyzicky zdatnějším hráčem,“ uznal Hnaníček.

Na severu Moravy byli úspěšní i další tenisté ze Zlínského kraje. Do osmifinále postoupil Libor Zapletal ze Lhotky u Zlína, čtvrtfinále si zahrál Petr Polák ze Zlína a až v semifinále byli vyřazení zlínský Dušan Machala a Jaromír Vičan ze Zašové.

VÝSLEDKY TURNAJE PETRUŽELA CUP V LIPNÍKU NAD BEČVOU 2019:

Čtvrtfinále: Dušan Machala (Zlín) – Miroslav Petružela (Daskabát u Olomouce) 6:1, Jaroslav Vratislav (Česká Skalice) – Petr Polák (Zlín) 6:4, Jaromír Vičan (Zašová) – Milan Rolinc (Opatovice) 6:3, Josef Hnaníček (Štítná nad Vláří) – Anton Oškrobaný (Považská Bystrica) 6:3. Semifinále: Vratislav – Machala 6:4, Hnaníček – Vičan 6:3. Finále: Vratislav – Hnaníček 7:6.

TENIS

V Kroměříži se bude hrát 22. ročník tenisového Kmotr Cupu

Kroměříž – Kvalitní tenisovou podívanou budou mít možnost vidět příznivci bílého sportu v sobotu v Kroměříži, kde se na sedmi antukových kurtech v areálu domácího klubu Bajda koná 22. ročník Kmotr Cupu ve čtyřhře mužů a čtyřhře žen. Některé zápasy se odehrají také na třech kurtech u zimního stadionu.

Zúčastnit se však můžou pouze neregistrovaní hráči a hráčky, kteří nebyli posledních deset let uvedeni na žebříčku Českého tenisového svazu.

Vypsány jsou tři soutěže: čtyřhra mužů, čtyřhra žen a čtyřhra seniorů nad 60 let. Na Hané se představí maximálně 32 mužských párů, 10 párů žen a 8 seniorských deblů nad 60 let.

Začátek turnaje je v 8.15 hodin. Rozhodující semifinálové duely a finálová utkání jsou na programu mezi 17. a 20. hodinou. Vyhlášení výsledků bude ve 20.30 hodin.

Vítězové hlavní kategorie mužů se kvalifikují na mistrovství republiky neregistrovaných hráčů, které se koná 6. až 8. září v Prostějově.

V roce 2018 v mužské čtyřhře vybojovali první příčku Jan Reichstadter s Alešem Omachlíkem. Ženskou čtyřhru vyhrály Alena Klemová s Olgou Stojanovou a deblový turnaj hráčů nad 63 let ovládli Jan Hašek s Boleslavem Zezulou.

TRIATLON

Radim Grebik a Tereza Svobodová vybojovali na Evropském poháru v Žilině skvělé bronzové pozice

Zlín - Na skvělý úspěch dosáhli reprezentanti klubu Titan Trilife Zlín Radim Grebik a Tereza Svobodová na Evropském poháru juniorů v triatlonu v Žilině. Oba na Slovensku vybojovali bronzové příčky. Závod se konal na tratích: 750 metrů plavání 20 kilometrů cyklistiky a 5 kilometrů běhu.

Grebik se mezi juniory blýskl časem 55:14. Vyhrál Denis Kolobrodov z Ruska (54:46), před Zsomborem Dévayem (Maďarsko, 54:47).

,,Od startu se závod se pro mě vyvíjel příznivě. Ve vodě se neudála žádná větší bitka a do prvního depa se mi podařilo doběhnout v kontaktu na čelo. Rovinatá cyklistika bez technických záludností spočívala v hlídání vedoucího balíku, ale také v poctivém střídání na čelních pozicích. Proto se rozhodlo až v běhu. Z druhého depa jsem vybíhal na třetí příčce a chvíli jsem se dotahoval na Kolobrodova i Dévaye. Nicméně po prvním kilometru mně zradila hlava a přestal jsem na trati bojovat. Zisk bronzové pozice mě ale potěšil,“ tvrdí Radim Grebik.

V juniorkách zvítězila další česká reprezentantka Alžběta Hrušková (1:01:43), stříbrná byla Irina Zhuldybinová (Rusko, 1:01:46). Svobodová se prezentovala časem 1:01:48.

,,V Žilině se mi podařilo zaplavat lépe, než obvykle. Díky tomu jsem na kole jela v druhém balíku, kde jsme vzorně spolupracovaly. Proto naše ztráta na první skupinu téměř nenarostla. Na běh jsem vyrážela s vědomím, že čelo závodu není daleko,“ líčila svoje pocity Tereza Svobodová.

Ta na Slovensku hodně toužila po medaili. ,,Proto jsem přepálila začátek běhu. Síly mi postupně ubývaly, nicméně podařilo se mi dostat do vedoucí tříčlenné skupiny. V cílovém prostoru však byly Alžběta Hrušková a Ruska Zhuldybinová lepší,“ radovala se i ze zisku bronzu Svobodová.

TRIATLON

Triatlonisté z Trnavy u Slušovic zvou na lidový závod O trnavského kolíka

Trnava, Podkopná Lhota – V Trnavě u Slušovic a okolí se v neděli koná 12. ročník triatlonového závodu O trnavského kolíka. Podnik je složený ze 100 metrů plavání, 1 kilometru běhu a 10 kilometrů cyklistiky.

Plavat se bude v rybníku v Podkopné Lhotě, běh se uskuteční mezi Podkopnou Lhotou a Hostincem na Rozcestí v Trnavě, závěrečná jízda na kole se pojede mezi Trnavou, Bílou Hlínou, Neubuzí, Všeminou, Miluchovem s cílem opět u Hostince na Rozcestí v Trnavě.

Start u rybníka v Podkopné Lhotě je ve 12 hodin. Prezentace probíhá od 10 do 11 hodin. Registrace všech triatlonistů ale končí už v sobotu ve 23.59 hodin. Pořadatelé vypsali 8 kategorií a to pro muže do 49 let, muže nad 50 let, ženy do 49 let, ženy nad 50 let, juniory, juniorky a pro děti do 7 let a děti do 11 let. Očekává se účast kolem 120 vyznavačů sprint triatlonu.

Prvenství v mužích v loňském roce vybojoval Tomáš Minařík z Kašavy, který závod vyhrál v čase 31:48. V ženách zvítězila Barbora Pišová (Slušovice, 44:43).