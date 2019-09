Petr Vabroušek si po šesti letech zazávodil v Beskydské sedmičce

Malenovice – Petr Vabroušek (Titan Trilife Zlín) se po šesti letech rozhodl postavit na start Kilpi Beskydské sedmičky. V závodu dlouhém 101,5 kilometru s celkovým převýšením 5550 metrů, dosáhl času 15:01:20. V Beskydech v konkurenci 362 mužů vybojoval třiadvacáté místo. V mužské kategorii nad 40 let obsadil šestou příčku.

,,Po třech srpnových Ironmanech jsem tušil, že to bude těžká práce. Úvod mně ale příjemně překvapil. Po pomalejším startu, kdy jsem do prvního kopce na Javorový vrch nabíhal ze čtyřicáté pozice, jsem se s přibývajícími kilometry propracovával dopředu. Na 50. kilometru už jsem běžel na jedenácté příčce a bojoval jsem o druhé místo mezi čtyřicátníky,“ zavzpomínal na první polovinu letošní Beskydské sedmičky Vabroušek.

Ten však záhy v jednom strmém kopci zabloudil a tím ztratil deset minut.

,,Díky tomu jsem se propadl na pozice kolem dvacáté příčky. Znovu tak začala stíhačka. Na 80. kilometru už jsem byl zase těsně za elitní desítkou. V tomto úseku jsem však začal cítit, že už to tělu stačilo, proto jsem se rozhodl závod hlavně dokončit,“ přiznal Petr Vabroušek.

Letošní Kilpi Beskydská sedmička byla mistrovstvím České republiky v Ultra SkyMarathonu 2019. Závod startoval na atletickém stadionu v Třinci. Cíl byl na náměstí Míru ve Frenštátu pod Radhoštěm. Běžci na trati museli překonat tyto kopce: Javorový vrch, Ropice, Travný-traverz, Kykulku, Lysou horu, Smrk, Čertův mlýn, Pustevny, Radhošť a Velký Javorník.

ATLETIKA

V sobotu se na Valašsku koná 20. ročník Běhu okolo Soliska

Zubří – Lyžařský oddíl TJ Gumárny Zubří v sobotu pořádá 20. ročník krosového Běhu okolo Soliska. Hlavní 9 kilometrů dlouhý závod startuje u lyžařské chaty na Solisku v 10.55 hodin. Pořadatelé pro zájemce připravili další tratě různé délky. Benjamínci a žáci si zazávodí na tratích od 150 metrů do 2 kilometrů, ženy a dorostenci budou mít svůj 3 kilometry dlouhý závod a junioři poměří síly na 6kilometrové trati. Prezentace na Valašsku je na programu mezi 8.30 a 9.40 hodinou.

ATLETIKA

V Charitativním běhu v Lukově si můžete vybrat ze sedmi tratí

Lukov – V sobotu se koná také závod, v němž se nebude bojovat o umístění, ceny, ani poháry. V běhu v Lukově půjde především o charitu. Zúčastnit se ho můžou jednotlivci, rodiny, ale i firmy.

Pořadatelé na cyklostezce v okolí Lukova připravili celkem 7 tratí. Nejkratší měří 3,6 kilometru, nejdelší má 20,4 kilometru. Zazávodit si je možné i na dalších tratích dlouhých 6,4 kilometru, 9,2 kilometru, 12 kilometrů, 14,8 kilometru a 17,6 kilometru.

Start závodu je ve Farní zahradě v 15 hodin. Prezentace probíhá mezi 13.45 hodinou až 14.30 hodinou. Startovné pro jednotlivce, ale i rodiny je 100 Kč. Kdo bude chtít, může samozřejmě přispět víc. Veškerá vybraná finanční částka půjde na podporu rodin Honzíka a Aničky.

Atmosféru po běhu zpříjemní hudební skupina. Od 16 hodin do 20 hodin se budou opékat špekáčky.

CYKLISTIKA

Tomáš Galuška v závodu o Cenu města Petřvaldu prohrál pouze s bývalým českým reprezentantem Radkem Blahutem

Zlín – Tomáš Galuška dosáhl v závodu o Cenu města Petřvaldu na nejpovedenější výsledek v letošním ročníku Slezského poháru silničních cyklistů. Reprezentant FORCE KCK Cykloteam Zlín vybojoval v kategorii čtyřicátníků v 70kilometrovém silničním podniku rozloženém do 7 kol, stříbrnou pozici. V cíli mu naměřili čas 1:43:52. Zvítězil Radek Blahut (Verge Czech republik), který byl o necelou sekundu rychlejší. Třetí místo obsadil Vlastimil Mlynář (ACS Drak Vrbno, 1:43:52). Galuškův klubový kolega Petr Vendolský skončil v čase 1:44:00 dvanáctý.

,,Pořadatelé v den závodu změnili časy startů a do naší kategorie čtyřicátníků a padesátníků přiřadili ještě kategorie juniorů a kadetů. Tím se závod podstatně zrychlil a tempo se v prvním desetikilometrovém okruhu pohybovalo kolem 40 kilometrů za hodinu,“ upozornil Tomáš Galuška.

Ten se však dokázal po 10 kilometrech udržet na čele. ,,První 600 metrové stoupání peloton zúžilo na 30 cyklistů. Já jsem ovšem měl i později dobrý pocit z toho, že jsem se na konci každého tohoto stoupání dokázal udržet mladých soupeřů. Nicméně nakonec celá hlavní skupina po 70 kilometrech dojela do hromadného spurtu. V něm jsem mezi čtyřicátníky prohrál pouze s bývalým reprezentantem a dvojnásobným mistrem republiky Radkem Blahutem,“ potěšil povedený výsledek na Karvinsku Galušku.

V Ceně města Petřvaldu se zviditelnili i další cyklisté zlínského FORCE KCK Cykloteamu. Formu nabytou v posledních týdnech stále prodává Ivo Odvárka, který jednoznačně ovládl kategorii padesátníků. Druhý v pořadí Jan Fierla starší za ním zaostal o 6 minut a 17 sekund. Kategorii šedesátníků po povedeném závěrečném spurtu vyhrál Ladislav Pelc.

VÝSLEDKY ZÁVODU O CENU MĚSTA PETŘVALDU 2019:

Muži do 29 let (100 km):

1. Vojtěch Kmínek (TJ Favorit Brno) 2:21:59.

11. David Chovanec (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 2:31:50.

Muži do 39 let (100 km):

1. Tomáš Čer (Vitalo Future cycling) 2:21:59.

6. Jiří Hradil (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 2:25:38.

Muži do 49 let (70 km):

1. Radek Blahut (Verge Czech republik) 1:43:51.

2. Tomáš Galuška (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 1:43:52.

3. Vlastimil Mlynář (ACS Drak Vrbno) 1:43:52.

12. Petr Vendolský (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 1:44:00.

Muži do 59 let (70 km):

1. Ivo Odvárka (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 1:43:57.

2. Jan Fierla starší (CK Feso Petřvald) 1:50:15.

3. Bedřich Šmíd 1:50:20.

Muži nad 60 let (60 km):

1. Ladislav Pelc (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 1:26:13.

2. Milan Novák (Yogi Racing Ostrava) 1:26:13.

3. Vladislav Toman (Cyklokramo) 1:26:14.

CYKLISTIKA

Závod horských kol v Napajedlech se pojede v lesoparku i po kostelních schodech

Napajedla – Třetí ročník závodu v cross country XC Cup Napajedla se uskuteční v sobotu. Ten se pojede zčásti v centru Napajedel, dále pak v přilehlém lesoparku a také po polní cestě na okraji města.

Jeden okruh měří 5 kilometrů a má převýšení 140 metrů. Elitní kategorie a muži do 39 let ho pojedou celkem šestkrát. To znamená, že na trati zpestřené kostelními schody, technickými pasážemi a několika náročnými stoupáními v lesoparku, ujedou 30 kilometrů. Ženy poměří síly v 20kilometrovém závodu.

Start všech kategorii je před Klubem kultury Napajedla. Na stejném místě je také cíl. Pro nejlepší bikery jsou připravené finanční odměny 10 000 Kč a hodnotné ceny za 30 000 Kč.

Elitní kategorie uslyší startovní výstřel v 13.30 hodin. Ženy odstartují už ve 12 hodin.

Zázemí napajedelského podniku v cross country, který je letos podruhé zařazený i do seriálu závodů Karpaty MTB Tour 2019, bude za Novým Klášterem. V těchto prostorách se bude od 15.30 hodin konat i vyhlášení vítězů závodů XC Cup Napajedla 2019. Vyhlášení celkových vítězů seriálu Karpaty MTB Tour 2019 začne v 15.45 hodin.

PROGRAM ZÁVODU XC CUP NAPAJEDLA 2019:

Odrážedla (11). Mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně, kadeti, kadetky (11.10). Ženy do 35 let, ženy nad 35 let, muži do 59 let, muži nad 60 let (12), junioři, muži do 29 let, muži do 39 let, muži do 49 let (13.30).

CYKLISTIKA

Silniční cyklisté v sobotu třikrát vyjedou na Kasárna. Favorité tříetapové časovky jsou jezdci FORCE KCK Cykloteam Zlín

Velké Karlovice – Zajímavý závod se v sobotu koná v okolí Velkých Karlovic. Slovenský cykloklub Turzovka, biatlonisté z Velkých Karlovic, obec Makov, obec Velké Karlovice, obec Štiavnik a penzión Javorník pořádají 5. ročník silniční cyklistické časovky na Kasárna.

Trať je rozdělená do tří úseků. První 6,3 kilometru dlouhá časovka s převýšením 388 metrů, startuje na Slovensku v Makově v 10.30 hodin. Druhá 5kilometrová časovka s převýšením 402 metrů odstartuje v 12.30 hodin ve Velkých Karlovicích. Třetí časovka měří 6 kilometrů. Ta má převýšení 468 metrů a její start bude ve slovenském Štiavniku v 14.30 hodin. Všechny mají cíl v nadmořské výšce 972 metrů na kopci Kasárna.

V tříetapovém podniku, který je součástí Slezského poháru silničních cyklistů patří k favoritům jezdci formace FORCE KCK Cykloteam Zlín. Prvenství z loňského roku obhajuje Jiří Hradil.

CYKLISTIKA

Prvenství v nedělním Kašavském bajkapu obhajují Pavel Žák a Petra Holznerová

Kašava – Druhý ročník závodu horských kol zařazený do letošního sedmidílného seriálu Valašskokarpatské cyklotour Kašavský Bajkap se koná v neděli 15. září. Pořadatelé z Orla Kašava a kašavského Valachbajk Teamu vypsali celkem 17 kategorií od odrážedel až po veterány. Připravené jsou tratě od 250 metrů do 29 kilometrů. Prezentace u místní základní školy začíná v 9 hodin a při ní se přijímají také přihlášky na závod. Prezentovat se je nutné vždy maximálně 30 minut před startem každé kategorie. Start i cíl všech kategorií je u Základní a Mateřské školy v Kašavě.

Hlavní devětadvacetikilometrový závod rozložený do dvou kopcovitých okruhů s celkovým převýšením 940 metrů, odstartuje ve 13 hodin.

,,Trať od tělocvičny Základní a Mateřské školy zpočátku povede po zpevněné cestě kolem hřbitova k vodojemu a lesní cestou mírným stoupáním pod Vrzavými skálami. Následovat bude 300metrový sjezd a hned poté příjemný kopec Hrubým lesem na nejvyšší místo závodu pod Kopnou. Následuje dvoukilometrový sjezd, který vystřídá první ze tří prudších výjezdů v Hájích. Potom bikery čeká druhé nejvyšší místo Nad Bařinami. Pak se pojede po trávou zarostlé lesní cestě Janůvkami a po rozbité asfaltové cestě kolem Slušovické přehrady do nejnižšího bodu závodu pod Sobolicí. Záhy začne stoupání okolo Sobolice a po loukách a lesní cestě se přejede na Vinohrádek. V závěru se po bývalém lyžařském svahu sjede na hlavní cestu a po asfaltové silnici se dojede do cíle,“ popsal okruh jeden z pořadatelů Tomáš Minařík.

Loni Kašavský bajkap vyhráli Pavel Žák (KM BT Morkovice, 1:16:44) a Petra Holznerová (Zvonek Sport Valašské Klobouky, 1:52:41).

CYKLISTIKA

Poslední letošní závod Valašského MTB poháru se pojede v neděli v Semetíně

Semetín – V neděli se v Semetíně na Vsetínsku pojede poslední čtvrtý letošní podnik z Block Valašského MTB poháru. Start i cíl všech závodů v cross country je v bajkovém a rybářském semetínském areálu. Trať je zčásti postavená na tréninkových trailech a je zpevněná umělými překážkami.

Pořadatelé vyhlásili kategorie od odrážedel až po veterány a veteránky. Prezentace pro dětské kategorie probíhá od 9 do 10 hodin. Pro kadety, juniory, juniorky, muže a ženy od 10 do 12 hodin. Startovné pro děti a juniory je 100 Kč, pro dospělé kategorie 150 Kč.

Start závodů pro odrážedla, přípravku, předžáky, mladší žáky a starší žáky je od 10.15 hodin. Od 13.30 hodin si postupně zazávodí kadeti, junioři, kadetky, juniorky, ženy, muži, muži veteráni a ženy veteránky.

TRIATLON

Martina Novotná zakončila triatlonovou sezonu stříbrnou příčkou v Pilmanovi

Region – Martina Novotná z Brusného (TÜV SÜD Rusava Bike Team) má na konci léta skvělou sportovní formu. V Pilmanovi vybojovala stříbrnou pozici. V závodu, který byl předposledním dílem Czechman Tour 2019 a který byl zároveň mistrovstvím České republiky ve středním triatlonu, dosáhla na tratích 1,9 – 90 – 21,1 kilometru, výsledného času 5:26:09. Prvenství ve Žďáru nad Sázavou získala za čas 5:03:36 největší favoritka Simona Křivánková z hranického Rocktechnik triatlonu, třetí místo obsadila Jana Candrová z Českých Budějovic (5:33.26). Silvie Pavlíčková z Aspotu Hulín skončila v čase 5:51:48 pátá.

,,V příjemném počasí to byl můj další povedený závod,“ užívala si pobyt na Vysočině Martina Novotná, která tak důstojně a bez krize zakončila letošní triatlonovou sezonu.

,,Zvlněná trať Pilmana mi vyhovovala. Po plavání jsem šla z vody na třetím místě. Na třetí příčce jsem zůstala i po cyklistice. Závěrečný běh mi ovšem sedl a v průběhu jedenáctého kilometru jsem se probojovala na stříbrnou pozici. Na druhém místě jsem pak zůstala až do cíle,“ potěšil výborný výkon i výsledek v okolí Žďáru nad Sázavou třicetiletou triatlonistku z Brusného Novotnou.

TRIATLON

Trnavského kolíka popáté vyhrál Tomáš Minařík. Veronice Brázdové vyhovovalo uspořádání disciplín

Trnava – Podle očekávání souboj dvou největších favoritů z týmu Valachbajk Team orámoval 12. ročník sprint triatlonu Trnavský kolík.

Z vítězství se nakonec radoval osmatřicetiletý Tomáš Minařík z Kašavy, který se v Trnavě, Podkopné Lhotě a okolí, v závodu složeném ze 100 metrů plavání, 1 kilometru běhu a 10 kilometrů cyklistiky, prezentoval výsledným časem 31:41. Za první příčku mimo jiné dostal tradiční bečku piva. Stříbrnou pozici obsadil s třináctisekundovým mankem zlínský Martin Hečko, třetí skončil v čase 32:35 Fryštačan Roman Mezihorák.

,,Letos jsem s výhrou v Trnavském kolíkovi nepočítal,“ tvrdí Tomáš Minařík.

Ten se po plavání v rybníku v Podkopné Lhotě podle předpokladů pohyboval v hloubi startovního pole.

,,Do druhého depa u Penzionu Vraník v Trnavě jsem však doběhl už na druhé pozici. Kousek před odbočkou na Neubuz jsem navíc dojel i Marina Hečka. Poté jsme se po výjezdu z Neubuze s Hečkem na čele pravidelně střídali a snažili se udržet co nejrychlejší tempo. V následném prvním prudším kopci jsem se ale svému největšímu soupeřovi vzdálil a v tomto úseku trati jsem dokonce přemýšlel o vylepšení traťového rekordu v závodu. To se mi však v cíli o třináct sekund nepodařilo,“ mírně zalitoval Minařík.

Ten si také všiml, že letos do Trnavy přijel závod zmapovat český reprezentant v olympijském triatlonu Jan Čelůstka.

,,Rekordního času se proto možná dočkáme příští rok,“ kalkuloval ještě dobře naladěný triatlonista z Kašavy Tomáš Minařík.

Závod žen vyhrála kroměřížská Veronika Brázdová (Valachbajk Team), jež vybojovala zlatou příčku za čas 41:10. Stříbrná byla Jana Rychlíková (41:48), třetí do cíle dojela Eva Drozdová (45:02).

,,Vyhovovalo mi uspořádání disciplín, kdy po plavání následoval běh a až na závěr cyklistika,“ přiznala Veronika Brázdová.

Triatlonistka z Hané se v průběhu kilometrového běžeckého úseku probojovala ze čtvrté pozice do čela.

,,Ve druhém depu byla ale Jana Rychlíková ještě rychlejší, Tu jsem však na kole brzy předjela a potom už jsem první příčku udržela až do cíle,“ radovala se v Trnavě Brázdová.

PŘEHLED VÍTĚZŮ TRNAVSKÉHO KOLÍKA 2008 – 2019:

1. ročník 2008: Petr Blažek (Zlín) 37:40.

2. ročník 2009: Marcel Máčala (Hlásnice) 35.31.

3. ročník 2010: Marek Punčochář (Vizovice) 34.45.

4. ročník 2011: Ondřej Malý (Bratřejov) 32:20.

5. ročník 2012: Antonín Barbořák (Trnava) 32:54.

6. ročník 2013: Tomáš Minařík (Kašava) 31:34.

7. ročník 2014: Tomáš Minařík (Kašava) 31:28.

8. ročník 2015: Martin Hečko (Zlín) 32:14.

9. ročník 2016: Tomáš Minařík (Kašava) 31:45.

10. ročník 2017: Petr Pospíšil (Kašava) 32:21.

11. ročník 2018: Tomáš Minařík (Kašava) 31:48.

12. ročník 2019: Tomáš Minařík (Kašava) 31:41.