Zářijový zlínský dvoumílový běh rozhodl Andrej Višněvský 200 metrů před cílem. Agnikana Šenkýřová byla suverénní

Zlín – Zajímavý průběh měl zářijový Běh na 2 míle ve Zlíně. Z prvenství se nakonec radoval Andrej Višněvský z pořádajícího klubu Sri Chinmoy Marathon Team Zlín. Ten na rovinaté trati v Přílukách v závodu dlouhém 3,2 kilometru zaběhl čas 10:34. Druhý v pořadí domácí Svatopluk Janečka byl v cíli o čtyři sekundy pomalejší, třetí byl v konkurenci 38 mužů další běžec ze Zlína Pavel Trňáček (11:05). Bronislav Matouch (Jisva Zlín, 11:06) skončil čtvrtý a Jiří Kalousek (Zvonek Sport Valašské Klobouky) v osobním rekordu 11:07 doběhl pátý.

,,Hned od startu jsme s Janečkou běželi na čele. Těsně za námi byla trojice Trňáček, Matouch a Kalousek. Svaťa udával tempo, které se mi dařilo akceptovat. 200 metrů před cílem jsem se pokusil o nástup a tento záměr mi vyšel,“ potěšil zisk cenné první příčky Andreje Višněvského.

Závod žen vyhrála držitelka ženského traťového rekordu na dvoumílové trati v Přílukách z roku 2014 Agnikana Šenkýřová (Sri Chinmoy Marathon Team Zlín, 13:58), před zlínskou Vandou Dospíšilovou (15:45) a Ivetou Macek (Easy Fitness Zlín, 15:52). Pavla Višněvská brala za čas 17:06 čtvrté místo a Keertivati Šenkýřová (obě Sri Chinmoy Marathon Team Zlín, 17:41) obsadila pátou příčku.

,,Od začátku jsem běžela na první pozici. A protože tentokrát v Přílukách chyběla větší konkurence, tak se mi ji bez problémů podařilo udržet až do cíle,“ konstatovala po suverénním vítězství Agnikana Šenkýřová.

Mužský závod, v němž rozhodoval poměr věku a výsledného času ovládl třiapadesátiletý Bronislav Matouch (Jisva Zlín, 11:06). Mezi ženami v tomto měření sil tradičně dominovala dvaasedmdesátiletá Anežka Janečková (AK Zlín, 18:01).

V Přílukách si na 800metrové trati zazávodilo také 14 dětí.

V kategorii kluků zvítězil v čase 3:01Tobiáš Tlusták, před Tobiasem Riesslerem (3:05) a Ondřejem Trňáčkem (všichni Zlín, 3:08).

V kategorii holek vybojovala první místo Kateřina Železníková (Biathlon Halenkovice, 3:26), před Markétou Ernestovou (Titan Meniskus Lukov, 3:31) a Zuzanou Železníkovou (Biathlon Halenkovice, 3:35).

ATLETIKA

Tomáš Blaha v traťovém rekordu vyhrál Noční běhu ve Vyškově.

Region – Regionálním krosařům se dařilo v Nočním běhu ve Vyškově. První příčku v šestikilometrovém rovinatém závodu zařazeném do seriálu Night Trail Run 2019, který se běžel okolo rybníka, vybojoval Tomáš Blaha. Reprezentant AK Kroměříž v něm dosáhl času 21:29. Druhé místo obsadil běžec z Přerovska Jiří Novotný z Kladníků. Ten byl v cíli o padesát sekund pomalejší. Bronzovou pozici získal Miroslav Bětík (JEMM Team Pozlovice, 23:42).

,,Účast v nočním běhu ve Vyškově jsem neplánoval. Večerní termín závodu mi však vyhovoval, a protože mě přesvědčili kamarádi, tak jsem se rozhodl letos v tomto podniku startovat,“ vysvětloval Tomáš Blaha.

Ten tentokrát příliš neznal největší soupeře. ,,Proto jsem úvodní kilometr nechal na čele běžet Jiřího Novotného, který měl výkonnější čelovku. V průběhu druhého kilometru jsem se ale probojoval na první místo a potom už jsem náskok na vedoucí pozici jenom navyšoval,“ upozornil na klíčový moment Blaha, který ovšem překvapivě nebyl spokojený s výsledným časem.

A to i přesto, že ve Vyškově překonal traťový rekord závodu. ,,Můj čas mohl být ještě lepší. V zatáčkách jsem ale pořádně neviděl na cestu a v těchto úsecích jsem ztrácel cenné sekundy,“ uvedl ještě v cíli nositel barev kroměřížského atletického oddílu Tomáš Blaha.

Závod žen vyhrála Lucie Kalafutová (AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm, 26:35). Stříbrná skončila Veronika Hrabálková (27:27), třetí příčku brala veteránka Simona Grulichová (AK Drnovice, 27:33).

Poslední šestý závod z letošního seriálu Night Trail Run bude v sobotu 5. října Noční běh v Holešově. Ten v tamní Zámecké zahradě startuje v 19.30 hodin.

ATLETIKA

V sobotu se bude ve Valašském Meziříčí v areálu Dezy běhat okolo komína

Valašské Meziříčí – V sobotu se bude v areálu Dezy ve Valašském Meziříčí sportovat. V tomto neobvyklém prostředí se totiž uskuteční závod Deza desítka okolo komína. Ten je součástí 5. ročníku pětidílné série Agrofert Run 2019. Start hlavního desetikilometrového závodu je ve 12 hodin. Startovné do hlavního závodu je 100 Kč, ostatní startovné neplatí.

Trať nejprve povede po Masarykově ulici, poté po Hranické ulici, dále pak podél Bečvy do Lhotky nad Bečvou a do cíle v areálu valašskomeziříčské Dezy.

Vypsány jsou kategorie pro muže i ženy. Pořadatelé připravili rovněž kilometrový nesoutěžní rodinný běh a podle kategorií i několik dětských běhů.

PROGRAM DEZA DESÍTKY OKOLO KOMÍNA VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ 2019:

8:00 Otevření areálu a zahájení prezentace pro závodníky.

9:00 Otevření dětské Sport arény (džungle, malování na obličej, doprovodné stánky, občerstvení).

9:45 Start dětských běhů.

10:45 Vyhlášení výsledků dětských běhů.

11:30 Start Impuls rodinného běhu na 1 kilometr.

12:00 Start Deza desítky okolo komína.

14:00 Vyhlášení vítězů Deza desítky okolo komína.

ATLETIKA

V sobotu se koná 4. ročník Běhu Napajedelskou bránou

Napajedla – Město Napajedla, Sokol Napajedla společně s místní Tělovýchovnou jednotou a ASPV Napajedla v sobotu pořádají 4. ročník Běhu Napajedelskou bránou.

Start hlavního závodu na 5 mil je v okolí kina a sokolovny, v 16.30 hodin. Tam je i cíl. Prezentace končí v 16.15 hodin. Od 14 hodin jsou na zkrácených tratích připravené ještě dětské běhy, běhy pro mládež, rodinný běh a nesoutěžní běh pro širokou veřejnost. V Napajedlech nezapomněli ani na bohatý doprovodný program.

Hlavní závod se poběží na okruhu Na Kapli a na okruhu na cyklostezce podél řeky Moravy.

Vyhlášení výsledků je na programu od 18 hodin. Po něm na Radničním dvoře začne Afterparty.

Loni zlatou příčku v hlavním pětimílovém závodu vybojoval za čas 29:27 Ondřej Velička z Bystřice pod Hostýnem. V ženách brala prvenství zlínská Jana Žaludková (32:34).

ATLETIKA

Cíl Běhu rodným krajem Emila Zátopka bude ve Valašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm. Ceny bude předávat i Dana Zátopková.

Rožnov pod Radhoštěm – V sobotu se již po sedmnácté uskuteční silniční Běh rodným krajem Emila Zátopka. 22,3 kilometru dlouhý závod startuje před technickým muzeem v Kopřivnici v 11 hodin.

Trať má převýšením 375 metrů. Poběží se směrem na Štramberk, Ženklavu, Veřovice, sedlo nad pramenem Jičínky, do Rožnova pod Radhoštěm. Cíl bude v rožnovském Dřevěném městečku ve Valašském muzeu v přírodě. Prvních 300 běžců obdrží v cíli pamětní medaili.

Slavnostní vyhlašování vítězů je na programu od 14.30 hodin. Účast při předávání cen přislíbila i Dana Zátopková.

Loňského Běhu rodným krajem Emila Zátopka se zúčastnilo 194 mužů a 32 žen. Prvenství vybojoval Keňan Kipchumba Mark Rotich (1:14:30). Nejlepším regionálním běžcem ve výsledkové listině byl Tomáš Blaha z prusinovického týmu ONěmec. Ten obsadil časem 1:20:36 šesté místo. Závod žen ovládla také Keňanka Wachake Susan Muthoni (1:28:26). Martina Novotná z Brusného (ONěmec.cz, 1:39:28) skončila čtvrtá.

CYKLISTIKA

V neděli se v okolí Podkopné Lhoty uskuteční 6. ročník Lhotské pětadvacítky

Podkopná Lhota – Šestý ročník závodu horských kol Fagus Bike Kopná 2019 Lhotská pětadvacítka se koná v neděli v Podkopné Lhotě a okolí. Pořadatelé vypsali celkem čtyři kategorie pro muže, dvě pro ženy, a po jedné kategorii pro juniory a juniorky. Na kilometrovém, nebo pětikilometrovém okruhu si zazávodí také děti od 6 do 15 let.

Start je u Myslivecké chaty na Kopné v 11 hodin. Na stejném místě je i cíl. Prezentace bude probíhat v Penzionu Kopná mezi 9. a 10.30 hodinou. Startovné je 250 Kč. Vítěz si kromě poháru a věcných cen z Podkopné Lhoty odveze prize money 2500 Kč.

Hlavní 25,8 kilometru dlouhá trať má převýšení kolem 900 metrů a v Hostýnských vrších bude rozložená do tří okruhů.

Loňskou Lhotskou pětadvacítku vyhrál Pavel Žák z klubu Kolovna KM-BT Morkovice, který získal zlatou příčku za čas 1:01:11. V závodu žen zvítězila v čase 1:24:47 Petra Žáková z Mysločovic.

DUATLON

Valašskokarpatská cyklotour v sobotu pokračuje Polanským duatlonkem

Valašská Polanka – Šestým dílem letošní Valašskokarpatské cyklotour bude v sobotu oblíbený Polanský duatlonek. Podnik složený z běhu a závodu na horských kolech odstartuje na fotbalovém hřišti ve Valašské Polance nejmladšími kategoriemi v 10 hodin. Od 12 hodin vyběhnou a vyjedou na trať junioři a juniorky. Po nich si postupně zazávodí všechny seniorské kategorie. A to muži do 39 let, do 49 let a nad 50 let, ženy do 39 let a nad 40 let. Prezentace pro hlavní závod ve Valašské Polance končí v 11.45 hodin, pro děti v 9.45 hodin.

TENIS

Memoriál Milana Dořičáka v Zašové vyhrála valašskomeziříčská dvojice Miroslav Krupa, Oto Wollner

Zašová – Celkem 13 párů bojovalo v 9. ročníku Memoriálu Milana Dořičáka v Zašové. Z vítězství v tenisovém turnaji ve čtyřhře se nakonec radovala dvojice z Valašského Meziříčí Miroslav Krupa, Oto Wollner, kteří ve finále porazili vsetínský debl Jakub Barabáš, Miloš Juříček. Bronzovou pozici obsadili domácí tenisté Jaromír Vičan s Petrem Hrbáčem.

,,Třináct dvojic nejprve bojovalo ve dvou skupinách. Z každé skupiny postoupily čtyři nejlepší páry do čtvrtfinále. Potom už se hrálo až do finále vyřazovacím systémem,“ vysvětloval hrací systém hlavní organizátor Dořičákova memoriálu Aleš Linduška.

Ten také pochválil vítězný debl. ,,Bývalý extraligový hráč Olomouce Ota Wollner i bojovník Miroslav Krupa jsou zkušení matadoři. Wollner ovládá všechny údery a Krupa má skvělý servis i hru na síti. Navíc ve finále byli oba psychicky odolnými tenisty. Vyrovnaný souboj o první příčku totiž rozhodla až koncovka zápasu,“ prozradil ještě Linduška.