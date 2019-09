Sobotní běhy Valachiarun startují na fotbalovém hřišti v Janové

Janová u Vsetína – V sobotu 28. září se v rámci 12. ročníku Valachiarun konají tři běžecké závody. Na Valašsku pořádají 18kilometrový horský běh s převýšením 550 metrů, desetikilometrový závod a závod na 4 kilometry. Všechny mají start v areálu fotbalového hřiště v Janové u Vsetína ve 12 hodin. Prezentace probíhá mezi 8 a 11.30 hodinou. Ve všech je možné poměřit síly ve čtyřech mužských a třech ženských kategoriích. Startovné je do neděle 22. září od 290 Kč do 350 Kč. Na místě pak od 350 Kč do 400 Kč.

,,Jedná se o dobře běhavou trať. Od startu se plynule stoupá dva kilometry na žlutou hřebenovku. Po ní se běží až po rozcestí U Krošenků, kde se odbočí vpravo na zelenou turistickou značku, která vede z kopce až do obce Hovězí. Odtud se krosaři vydají po cyklostezce zpět do Janové,“ letmo popsal osmnáctikilometrový závod jeden z organizátorů Libor Procházka.

Ten také informoval o desetikilometrovém běhu. ,,Na začátku trať povede z fotbalového hřiště v Janové po cyklostezce směrem na Hovězí. Tam se u školy odbočí vpravo na hlavní silnici na most a hned za ním vlevo a po druhém břehu řeky Bečvy až k areálu Koliba. Po cyklostezce se pak trasa vrací zpět do Janové, kde běžce čeká ještě okruh na fotbalovém hřišti do cíle,“ prozradil ještě Procházka.

CYKLISTIKA

O první příčce Tomáše Strnky v Napajedlech rozhodl spadlý řetěz Pavla Boudného. Prvenství mezi ženami obhájila Radka Pospíšilová

Napajedla – Tomáš Strnka (Bike Team Sazovice) vyhrál 3. ročník závodu v cross country XC Cup Napajedla 2019, když se v podniku dlouhém 30 kilometrů rozloženém do šesti okruhů s celkovým převýšením 840 metrů, prezentoval časem 1:07:12. Stříbrný Pavel Boudný ze Slavkova u Brna byl v cíli o dvanáct sekund pomalejší, třetí dojel Vojtěch Neradil (Kolovna KM-BT Morkovice, 1:07:28).

,,Na startu se sešla skvělá konkurence. K největším favoritům patřili Pavel Boudný a Michael Zeťák,“ informoval Tomáš Strnka.

A právě pětinásobný vítěz seriálu Kolo pro život Boudný od začátku závodu diktoval ostré tempo. Díky němu se v prvním kopci vedoucí skupina zredukoval na šest bikerů. V ní kromě reprezentanta Slavkova u Brna byli ještě Strnka, Neradil, Zeťák, Skalický a Žák.

,,Při nájezdu do druhého kola Boudný opět zrychlil tempo, které jsem pouze já dokázal akceptovat. Poté jsme na trati spolupracovali. Nicméně můj největší soupeř se občas pokoušel o nástupy. Ty jsem ale i díky bouřlivému povzbuzování diváků stačil zachytit. V závěru měl však Pavel Boudný smůlu. 100 metrů před cílem mu na napajedelských kostelních schodech spadl řetěz a díky této nepříjemnosti jsem se mohl radovat z vítězství,“ popsal vývoj zajímavého závodu Strnka.

Mezi ženami na 20kilometrové trati rozložené do čtyř okruhů s převýšením 560 metrů, vybojovala první příčku za čas 55:49 kroměřížská Radka Pospíšilová (Kolovna KM-BT Morkovice). Druhá skončila Martina Novotná (TÜV SÜD Rusava Bike Team, 56:18), třetí pozici získala zlínská Lucie Skřivánková (Kolovna KM-BT Morkovice, 57:44).

,,Pro start v Napajedlech jsem se rozhodla až v den závodu. Moc chuti jsem totiž do něho neměla. Necítila jsem se dost silná,“ přiznala Radka Pospíšilová.

Ta si však nakonec napajedelský podnik užila a obhájila v něm loňské i předloňské prvenství.

,,V kvalitní ženské konkurenci jsem ale původně neměla velké cíle. Po zaznění startovního výstřelu jsem se ovšem brzy posunula dopředu. Do prvního kopce mi jely nohy, a proto jsem zrychlila tempo. Nechtěla jsem riskovat, aby mně v technických pasážích někdo brzdil. Ve druhém okruhu už jsme na čele zbyly pouze s Martinou Novotnou. Ve třetím kole jsem však cítila, že jsem přepálila začátek. Martině ale v jenom technickém úseku spadl řetaz a to bylo klíčové pro moje prvenství.,“ uvedla v cíli Pospíšilová, která měla ze zisku zlaté příčky velkou radost.

CYKLISTIKA

Pavel Žák na prvenství v Kašavě zaútočil pět kilometrů před cílem. Pro Martinu Doleželovou byla trať ve valašských kopcích ideální

Kašava – Reprezentant týmu Kolovna KM-BT Morkovice Pavel Žák zvítězil ve 2. ročníku závodu horských kol Kašavský bajkap. V závodu dlouhém 29 kilometrů rozloženém do dvou okruhů, který měl převýšení 940 metrů, zajel čas 1:19:50. Druhé místo obsadil s osmasedmdesátisekundovou ztrátou Fryštačan v barvách formace 4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem Radoslav Šíbl, třetí skončil Ondřej Fukala (SK Edie Team, 1:23:35).

,,Kopcovitá trať mi vyhovovala,“ tvrdí Pavel Žák.

Ten se od startu pohyboval na předních pozicích. ,,Do šestého kilometru jsme jeli na čele společně se Šíblem a Fukalou. Poté Ondřej Fukala odpadl a vpředu jsme zůstali už jenom s Radkem Šíblem. K rozhodujícímu nástupu jsem se odhodlal v jednom ostrém stoupání pět kilometrů před cílem. Pak už jsem si dojel pro obhajobu loňské vítězné pozice v Kašavě,“ radoval se morkovický biker Žák.

Závod žen ovládla čtyřiatřicetiletá Martina Doleželová (Bike Team Sazovice, 1:50:45), před Anetou Chudárkovou (Cykloch Team, 1:53:49). Bronzová dojela v čase 1:57:17 obhájkyně loňského prvenství, členka týmu Zvonek Sport Valašské Klobouky Petra Holznerová.

,,Po celou dobu se mi jelo velmi dobře. Trať vedená po krásných úsecích malebných valašských kopců byla pro mě naprosto ideální,“ pochvalovala si závod v Kašavě Martina Doleželová, jež v prvním kole zvolila volnější tempo.

,,Druhé kolo už jsem si maximálně užívala. Zvlášť, když bikerový podnik pořádaný kamarádem je pro mě po Drásalovi a Rusavské padesátce mojí srdeční záležitostí.,“ přiznala v cíli sazovická bikerka Doleželová.

Ta si však přeje, aby se ve 3. ročníku Kašavského bajkapu mezi ženami sešla větší konkurence.

CYKLISTIKA

David Chovanec skončil v trojčasovce na Kasárna čtrnáctý. Josef Slezák vyhrál kategorii šedesátníků

Zlín – Nejúspěšnějším reprezentantem z formace FORCE KCK Cykloteam Zlín v 19. podniku Slezského poháru silničních cyklistů byl David Chovanec. Ten v 5. ročníku mezinárodní Časovky na Kasárna obsadil v absolutním pořadí 14. příčku. Chovanec dosáhl v závodu složeném ze tří časovek, výsledného času 53:09. Ivo Odvárka skončil v čase 53:35 šestnáctý, Jiří Slavík (54:10) osmnáctý, Josef Slezák (57:13) šestadvacátý, Petr Vendlovský (1:01:21) čtyřicátý, Tomáš Galuška (1:08:30) dvaapadesátý a Milan Sedlář (1:10:05) čtyřiapadesátý. Zvítězil Slovák Tomáš Kojtal z Martina (47:41).

Zlínským cyklistům se na Moravskoslovenském pomezí dařilo v jednotlivých kategoriích. Společnost šedesátníků vyhrál Josef Slezák. Mezi padesátníky dojel Ivo Odvárka na stříbrné pozici. V hlavní kategorii mužů do 29 let bral David Chovanec páté místo a Jiří Slavík mezi nimi dojel sedmý. Mezi čtyřicátníky byl Petr Vendlovský devátý, Tomáš Galuška třináctý a Milan Sedlář čtrnáctý.

,,Závod byl rozložený do tří etap, které startovaly po dvou hodinách. První etapa z Makova na Kasárna byla dlouhá 6,3 kilometru a měla převýšení 388 metrů. Druhá etapa z Velkých Karlovic na Kasárna měřila 5 kilometrů s převýšením 402 metrů. Třetí etapa z Ráztoky na Kasárna měla 6 kilometrů a na její trati jsme museli překonat 468 výškových metrů,“ představil zajímavou trojčasovku David Chovanec.

Ten také prozradil recept na úspěch v takovém závodu. ,,Důležité je být na tom dobře fyzicky i psychicky. Rovněž je potřeba třikrát se dostat do maximálního výkonu. Zvlášť, když se tento závod koná až v závěru sezony, kdy se sčítá únava. Navíc nás letos trápilo poměrně chladné počasí. To ale bývá v polovině září na hřebenech Javorníků obvyklé,“ tvrdí zlínský cyklista.

Chovanec ke všem třem časovkám přistupoval zodpovědně. ,,Mezi nimi jsem se soustředil na co nejrychlejší regeneraci a po každé etapě i na vyjetí, doplnění minerálů, jídla a další rozjetí,“ uvedl člen týmu FORCE KCK Cykloteam Zlín, který ve všech časovkách sázel na osvědčenou taktiku a to jet od začátku do konce naplno.

,,Nejvíc mi vyhovovala první časovka z Makova. Ta byla sice nejdelší, ale ne tak prudká, jako dvě zbývající. Naopak nejvíc jsem se trápil ve druhé etapě. Hlavně její závět, kde asfalt vystřídaly kostky a štěrk. Největší krizi jsem však zažil kilometr před cílem poslední časovky, kde byl sklon silnice přes 12 %. Ve třetí etapě mě ale motivoval klubový kolega Ivo Odvárka, kterého jsem měl pořád na dohled. Ivo startoval dvacet sekund přede mnou,“ přiznal David Chovanec, pro něhož to letos byla první kompletní závodní cyklistická sezona v kariéře.

CYKLISTIKA

V sobotu se na Valašsku koná závod horských kol Polický okruh

Police – V sobotu se uskuteční závod horských kol Polický okruh. Ten je zároveň Memoriálem Ley Menšíkové. Pořadatelé připravili tři tratě. Nejmenší děti do 5 let si zazávodí 450 metrů, děti do 11 let poměří síly v podniku dlouhém 900 metrů. Hlavní závod s celkovým převýšením 680 metrů rozložený do pěti okruhů, který se pojede po polní, lesní cestě, ale také po chodníku a louce, měří 20 kilometrů.

Start první kategorie v Polici u Valašského Meziříčí je u místní klubovny ve 12 hodin. Startovné je do čtvrtku 26. září 150 Kč, v den závodu 250 Kč.

TENIS

Turnaj mistrů v kategorii Cibula Cup v ATP Valašska vyhrál luhačovický matador Karel Křen

Region – Turnaj mistrů v kategorii Cibula Cup v tenisovém ATP Valašska 2019 na antuce v Brumově ovládl Karel Křen. Luhačovický hráč v podniku, který definitivně uzavřel letošní sezonu na okruhu valašského ATP, ve čtvrtfinále porazil Filipa Nevrlku z Valašských Klobouk 4:6, 7:6, 10:3, v semifinále překonal Tomáše Vaška (Luhačovice) 6:2, 7:5 a ve finále zdolal valašskoklobouckého Daniela Novotného 6:2, 6:4.

,,Křen Master vyhrál díky velké houževnatosti. V Turnaji mistrů Cibula Cup tak dokázal, že pořád drží krok s podstatně mladšími soupeři. Ve finále proti Danielu Novotnému ale nebyl favoritem. Nicméně tenistovi z Valašských Klobouk dokázal vnutit svůj herní styl, kdy pomocí vysoké obrany od základní čáry trpělivě čekal na chyby Novotného,“ chválil matadora z Luhačovic ředitel celého okruhu ATP Valašska Jan Nahodil.

Suverénním celkovým vítězem kategorie Cibula Cup v ATP Valašska 2019 se však stal Martin Liška z Valašské Polanky.

KONEČNÉ POŘADÍ V KATEGORII CIBULA CUP V ATP VALAŠSKA 2019:

1. Martin Liška (Valašská Polanka) 120 bodů, 2. Karel Křen (Luhačovice) 85, 3. Daniel Novotný (Valašské Klobouky) 68, 4. Tomáš Vašek 66, 5. Dušan Struhař (oba Luhačovice) 49, 6. Lukáš Koseček (Lidečko) 39, 7. Filip Nevrlka (Valašské Klobouky) 32, 8. Josef Laža (Valašská Polanka) 25, 9. Vladimír Kuchař (Púchov) 21, 10. Jan Zahustel (Beluša) 21.

TENIS

V sobotu se bude ve Valašském Meziříčí hrát 2. ročník Memoriálu Dušana Křesaly

Valašské Meziříčí – Ve Valašském Meziříčí se v sobotu uskuteční 2. ročník antukového tenisového turnaje amatérů ve čtyřhře, který je Memoriálem Dušana Křesaly. Ten se bude hrát v areálu valašskomeziříčského tenisového klubu DEZA. Areál se nachází u krytého bazénu a koupaliště. Prezentace probíhá do 8.30 hodin. První turnajové výměny budou k vidění od 9 hodin. Rozhodující semifinálové zápasy a finálový duel jsou na programu mezi 14. a 16. hodinou. Očekává se účast 16 párů.