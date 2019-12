Reprezentant AK Kroměříž Tomáš Navrátil vybojoval na mistrovství republiky v přespolním běhu deváté místo

Kroměříž – Tomáš Navrátil z AK Kroměříž vybojoval na mistrovství republiky v přespolním běhu v závodu vytrvalců deváté místo. V areálu Golf Resortu Kunětická hora poblíž Dříteče, v podniku dlouhém 10 kilometrů, rozloženém do 5 okruhů, zaběhl čas 32:21. Český titul získal za čas 30:30 Jiří Homoláč (VSK Univerzita Brno). Druhou příčku obsadil v cíli o sedm sekund pomalejší Marek Chrascina z TJ TŽ Třinec, na bronzové pozici skončil Viktor Šinágl (PSK Olymp Praha, 31:05).

,,Mistrovství republiky v krosu jsem se zúčastnil potřetí v kariéře. Zatím se mi ale na těchto šampionátech moc nedařilo. Letos na podzim mám ovšem skvělou formu. Proto jsem doufal, že na východě Čech skončím v elitní desítce výsledkové listiny. To se mi také podařilo,“ byl se ziskem deváté příčky spokojený Tomáš Navrátil.

Ten na rovinaté místy hrbolaté trati se spoustou zatáček, kde se na golfovém hřišti na ní přebíhaly duny, od startu běžel ve druhé velké skupině.

,,V závěru z ní byli nejlepší účastník olympijských her v Londýně v maratonu Jan Kreisinger z SK Studenec a jeden z borců propagující soustředění v keňském Itenu David Vaš z Českých Budějovic,“ prozradil Navrátil, který si v nejbližším období dá od běhání na chvíli pauzu.

Na start letošního mistrovství republiky v přespolním běhu se v závodu mužů postavilo 37 vytrvalců. Do cíle jich doběhlo osmadvacet.

ATLETIKA

Prvenství v Morkovském podzimním běhu obhájil Petr Šťastný. Prusinovický Jakub Janda skončil stříbrný

Morkovice – Petr Šťastný zvítězil v 5. ročníku Morkovského podzimního běhu. Reprezentant týmu Sport Import se blýskl na rovinaté trati dlouhé 10 kilometrů, časem rovných 33 minut. Brňan zároveň obhájil loňské prvenství v listopadovém závodu v Morkovicích. Stříbrnou příčku v podniku rozloženém do dvou okruhů vybojoval se ztrátou 2 minut a 34 sekund krosař z Prusinovic Jakub Janda (Rohálov Bike Team), třetí místo získal za čas 37:18 Tomáš Reška (Langsam). Filip Bukovjan z otrokovického KESBUK Teamu skončil v čase 37:23 čtvrtý, Vít Kotolan (Napoleoni, 38:27) byl pátý a Pavel Žák z pořádajícího Bike Triatlonu Morkovice doběhl šestý (38:35).

,,Loni jsem v Morkovském běhu skončil na bronzové pozici. Letos jsem se chtěl na Hané zlepšit. To se mi také podařilo,“ měl o motivaci postarané nejúspěšnější běžec ve výsledkové listině ze Zlínského kraje v Morkovicích Jakub Janda.

Ten přestože má rád kopce, tak od startu pořád běžel na druhé příčce. ,,Už po 100 metrech se vytvořilo pořadí, které vydrželo až do cíle. Já jsem se sice snažil Petra Šťastného udržet, ale krosař z Brna byl na rychlé trati lepší. Ovšem pobyt na druhém místě jsem měl i přes menší krizi na začátku druhého kola, pod kontrolou. Tomáš Reška byl daleko za mnou,“ potěšil zisk stříbrné pozice 28letého atleta z Prusinovic Jakuba Jandu.

Mladý vytrvalec z Holešovska se letos chystá absolvovat ještě jeden závod. ,,V sobotu budu bojovat v Čertovském běhu v Kroměříži,“ prozradil po vyhlašování výsledků v Morkovicích Janda.

Desetikilometrový závod žen ovládla Klára Švecová (Atomy Sport – club Kroměříž, 47:46), před Ester Smutnou. Ta byla v cíli o jednasedmdesát sekund pomalejší. Bronzovou příčku obsadila Jarmila Machálková (53:43).

ATLETIKA

Letošní dvanáctidílný seriál dvoumílových běhů ve Zlíně má v sobotu před sebou poslední závod

Zlín – Poslední závod z celoroční série Běhů na 2 míle 2019 ve Zlíně se koná v sobotu v Přílukách. Start dvanáctého podniku letošní sezony je na tradičním místě v oblasti průmyslové zóny před budovou Madal Bal, v 9 hodin.

3,2 kilometru dlouhý závod, který se poběží po asfaltové silnici, je rozložený do dvou rovinatých okruhů. Zváni jsou muži i ženy všech věkových kategorií. Poměřit síly může i mládež a na zkrácených tratích mají možnost zazávodit si také děti.

,,Jako vždy jsme také připravili zajímavý doprovodný program a každý účastník bude v cíli odměněný teplým lívancem se skořicí. Všechno zakončí závodnická tombola,“ zve na start co nejvíc zájemců jeden z pořadatelů Andrej Višněvský.

Ten zároveň ujišťuje, že běhu v Přílukách se nemusí nikdo obávat. ,,Na startu se sice objeví někteří špičkoví atleti a atletky, v příjemném prostředí a hlavně v přátelské atmosféře si k nám však můžou přijít zasportovat i amatérští běžci různého věku. V průběhu roku se u nás objevila spousta nadšenců ještě žákovského věku, ale i několik běžců a běžkyň starších ročníků. Například 83letí matadoři Vladislav Knebl (Toma Otrokovice) a Alois Láznička (SKOB Zlín), nebo 72letá Anežka Janečková z AK Zlín stále dosahují na výborné časy,“ upozorňuje Višněvský.

Letos se doposud do zlínských běhů na 2 míle do hlavního závodu aktivně zapojilo 179 atletů. Z toho bylo 110 mužů a 69 žen. V dětských kategoriích poměřilo síly 25 kluků a 20 holek.

Po jedenácti podnicích je na tom v mužích nejlíp Miroslav Švihel (BS Slopné), který je na čele průběžného pořadí s 1342 body. Mezi ženami jednoznačně dominuje se ziskem 810 bodů Anežka Janečková z AK Zlín.

ATLETIKA

Prvenství v Čertovském běhu v Kroměříži obhajují Tomáš Steiner a Veronika Brázdová

Kroměříž – V sobotu se v Kroměříži koná 9. ročník Čertovského běhu. Start desetikilometrového silničního závodu podporovaného Sportovními zařízeními města Kroměříž, je u zimního stadionu v 11 hodin. Cíl je na stejném místě. Prezentace probíhá od 9.30 hodin. Startovné je 150 Kč. V něm je zahrnuté i občerstvení.

Rovinatý závod se na začátku poběží po asfaltové silnici do Trávnických zahrádek. Dále pak po cyklostezce do Kvasic a zpět. Vypsány jsou 3 kategorie pro muže a 2 kategorie pro ženy.

Prvenství z roku 2018 obhajuje Tomáš Steiner. Reprezentant AK Drnovice v loňském roce na Hané zvítězil v čase 35:17. Závod žen vyhrála domácí kroměřížská Veronika Brázdová (Sykora running, 44:40).

Traťové rekordy drží v mužích z roku 2011 Tomáš Blaha (AK Kroměříž, 32:45). Mezi ženami doposud nikdo nepřekonal Janu Žaludkovou z roku 2016. Vytrvalkyně ze Zlína před třemi lety zaběhla čas 38:54.

FUTSAL

Vysokoškoláci Zlína si přivezli cenné body z Vyškova

Zlín – Velmi cenné tři body vybojovali v sobotu druholigoví futsalisté Zlína. V 10. kole soutěže vyhráli na ploše silného Vyškova 4:2.

V posledních kolech formou obdaření hosté se po zaváhání vyškovského brankáře Vrby a následné dorážce Huťky ujali v 6. minutě vedení. Domácí ale Selingerem ve 12. minutě vyrovnali na 1:1. Zbytek prvního poločasu však znovu patřil Zlínu. Opět Huťka a Žáček se v osmnácté minutě poslali celek z krajského města do vedení na 3:1.

Ve druhé půli znovu Selinger korigoval stav na 2:3. Poslední slovo však měl zlínský tým, když čtyři minuty před koncem zužitkoval Foralovu přihrávku Tomaštík gólem na 2:4.

,,V zápase velmi dobré úrovně, v němž jsme nastoupili v silné sestavě, bylo důležité, že jsme si v prvním poločase vypracovali dvoubrankový náskok. Vyškov byl totiž hodně nepříjemným soupeřem. Domácí se potom až do konce střetnutí snažili vyrovnat. My jsme jim to však nedovolili. V některých momentech jsme ale měli štěstí,“ uznal vedoucí zlínského mužstva Pavel Krajča starší.

Ten vyzdvihl výkon celého kolektivu. ,,Bylo vidět, že náš tým v hale třetího celku soutěže zdobí vůle po úspěchu. Hodně nám také pomohlo, že jsme se mohli spolehnout na jistého gólmana Vitáska,“ pochvaloval si po závěrečném hvizdu rozhodčích Krajča starší.

Výsledek 10. kola:

AMOR VYŠKOV – VŠSK FUTSAL ZLÍN 2:4 (1:3)

Branky Zlína: Huťka 2, Žáček, Tomaštík.

Sestava: Vitásek – Žáček, Huťka, Juhás, Konečník, Foral, Kašík, Lendler, Torma, Sklenář, Tomaštík.

FUTSAL

V duelu Zlína s Jeseníkem bude důležitá každá vstřelená branka

Zlín – V pořádném tempu se hraje v posledním období druhá futsalová liga. Mužstvo VŠSK Zlín čeká v neděli už 11. zápas sezony. V něm vysokoškoláci z krajského města vyzvou tým Jeseníku. Duel ve sportovní hale Datart začíná ve 20 hodin. Domácí by měli až na zraněného Pavla Krajču do utkání nastoupit v kompletní sestavě.

,,Jeseník je tradičním účastníkem východní skupiny druhé ligy. Severomoravané navíc každou sezonu bojují v tabulce o přední příčky. Předvádí chytrý futsal postavený na zajištěné obraně. Daří je jim také rychlý přechod do útoku,“ prozradil základní poznatky o silném soupeři zlínský hrající kouč Michal Huťka.

Ten také ví, že je nutné eliminovat tvořivé a střelecké schopnosti největších opor hostů Jana Vavrače, Davida Macury a Patrika Plháka. ,,Tyto hráče nesmíme pouštět do koncovky,“ uvědomuje si Huťka, který očekává vyrovnaný zápas.

,,Důležitá bude každá vstřelená branka. Proto musíme proměňovat šance,“ věří, že domácí střetnutí vyhrají trenér Zlína Michal Huťka.

STOLNÍ TENIS

V Nedašově v sobotu pořádají 11. ročník Mikulášského turnaje ve stolním tenise

Nedašov – V Nedašově v sobotu pořádají 11. ročník Mikulášského turnaje ve stolním tenise. Ten bude zároveň 1. ročníkem Memoriálu Josefa Kolínka. V místním kulturním domě se bude hrát na čtyřech stolech soutěž ve dvouhře mužů a soutěž ve dvouhře žen. První zápasy tradičního předvánočního sportovního podniku na Valašsku začnou ve 13 hodin. Rozhodující souboje o celkové prvenství budou k vidění mezi 16. a 18. hodinou. Očekává se účast zhruba 30 hráčů a hráček.

Loni se v Nedašově představilo 22 hráčů a 8 hráček. Vítězství v singlu mužů vybojoval Patrik Procházka, který ve finále porazil Jiřího Fojtíka 3:0. Dvouhru žen ovládla Monika Mikušková, před Anežkou Fojtíkovou. Na bronzové pozici skončila Anděla Nováková.