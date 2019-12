Ve Štědrovečerním běhu v Luhačovicích chyběla Vojtěchovi Sýkorovi sekunda k překonání traťového rekordu

Luhačovice – Český reprezentant v orientačním běhu Vojtěch Sýkora zvítězil v 31. ročníku Štědrovečerního běhu v Luhačovicích. Sýkora v jednom z nejstarších běžeckých závodů v novodobé historii v Česku dosáhl na dvoukilometrové trati času 5:17. Stříbrnou příčku vybojoval s osmisekundovou ztrátou Štěpán Mudrák, třetí skončil v čase 5:38 Michal Hubáček (všichni TJ OB Slovan Luhačovice). Vojtěch Sýkora v luhačovickém Štědrovečerním běhu obhájil prvenství z roku 2016, 2017 a 2018.

V závodu žen obsadily medailové pozice rovněž nositelky barev klubu orientačních běžců z Luhačovic. Prvenství získala za čas 7:30 Renata Hubáčková, druhá byla Kateřina Nevěřilová (7:33), bronzová doběhla Sára Bednaříková (7:39).

,,O Štědrovečerní běh byl velký zájem. Na start se ve všech kategoriích postavilo 142 běžců a běžkyň. Z toho bylo v hlavním dvoukilometrovém závodě 46 mužů a 27 žen,“ informoval za pořadatele Libor Slezák.

Tomu se tradiční závod ve vánočním období v lázeňském městě líbil. ,,V mužích Vojtěch Sýkora vyhlásil útok na traťový rekord. Sýkora byl sice na rovinaté trati od startu suverénní, ale rekord se mu o jednu sekundu překonat nepodařilo. Zajímavý a vyrovnanější byl závod žen. V něm do druhého okruhu vbíhaly těsně za sebou čtyři běžkyně. V posledních 500 metech zkušená Renata Hubáčková zrychlila a ta potom až do cíle před sebe už nikoho nepustila. O druhou příčku si to v závěrečném finiši rozdaly dorostenky Nevěřilová s Bednaříkovou,“ prozradil Libor Slezák.

Štědrovečerní běh v roce 2019 v Luhačovicích se konal na tradiční trati v Zahradní čtvrti, kde ho sledovalo více jak 100 neběžíčích diváků.

ATLETIKA

Milan Zvonek rozhodl Běh Štědrým ránem v Popově v prudkém seběhu na začátku čtvrtého kilometru

Štítná nad Vláří-Popov – Pětatřicetiletý Milan Zvonek a teprve desetiletá Anna Balážová vyhráli 7. ročník Běhu Štědrým ránem ve Štítné nad Vláří.

Zvonek (Zvonek Sport Valašské Klobouky) vybojoval první příčku za čas 27:20. Druhé místo obsadil se ztrátou 2 minut a 54 sekund Martin Čmelík z Leskovce (SK Hranice), třetí skončil v čase 30:17 Michal Vaculík ze Štítné nad Vláří.

,,Čmelík byl kvalitním soupeřem,“ uznal Milan Zvonek.

Ten podle předpokladů s vytrvalcem z Leskovce běžel úvodní tři kilometry na čele. ,,V následném prudkém seběhu jsem však zrychlil, abych se na první příčce osamostatnil do větrné části závodu. Poté jsem náskok na vedoucí pozici až do cíle neustále navyšoval. A navíc se mi ještě podařilo zlepšit o čtyřiaosmdesát sekund mužský traťový rekord ve Štítné nad Vláří,“ pochvaloval si po vyhlašování výsledků Milan Zvonek.

Balážová (Baláž Extréme Team Ostrava) mezi ženami dominovala díky času 38:10. Stříbrná mezi nimi byla Iva Karafiátová (Mattoni Freerun Zlín, 38:16), třetí do cíle doběhla Magdaléna Lukšíková (Zvonek Sport Valašské Klobouky, 40:16).

Letošní Běh Štědrým ránem, který tradičně pořádali manželé Martinátovi, se běžel na tradiční 7,7 kilometru dlouhé trati. Start i cíl závodu byl na návsi v Popově. Zúčastnilo se ho celkem 25 běžců a běžkyň.

ATLETIKA

Tomáš Navrátil vybojoval ve Štěpánském běhu v Kyjově bronzovou příčku. Na jihu Moravy se dařilo i reprezentantovi Atletiky Holešov Matějovi Eliášovi

Kroměříž – Tomáš Navrátil z AK Kroměříž obsadil v 57. ročníku Štěpánského běhu v Kyjově bronzovou příčku. V závodu dlouhém 8,2 kilometru, zaběhl čas 26:40. Zlatou pozici vybojoval v čase 26:20 Brňan Martin Zajíc, na druhém místě skončil David Kákona (AK Hodonín, 26:33).

,,Štěpánského běhu v Kyjově jsem se zúčastnil na pozvání hlavního pořadatele držitele skvělého času v maratonu Pavla Klimeše,“ vysvětloval svoji účast v nejstarším silničním závodu na Moravě Tomáš Navrátil.

Ten v podniku, v němž kvůli nemoci chyběl obhájce prvenství z roku 2018 Jiří Homoláč, běžel ve čtvrtek 26. prosince 2019 potřetí v kariéře.

,,Tamní těžkou trať mám rád. Letos na ní ale dominoval Martin Zajíc. Homoláčův svěřenec v součastném období totiž běhá ve velké pohodě. Už v průběhu druhého kilometru se Zajíc odpoutal od všech soupeřů. Já jsem běžel těsně za ním společně s Davidem Kákonou. V posledním stoupání jsem se pokusil neúspěšně nastoupit a probojovat se na druhou pozici. V následném seběhu byl už Kákona rychlejší,“ upozornil na klíčové momenty Navrátil, který se po závodu tradičně na Štěpána sešel se spolužáky a kamarády z holešovského gymnázia.

,,S nimi jsem pak mimo jiné dobrý výsledek z Kyjova oslavil,“ prozradil dále reprezentant kroměřížského atletického klubu Tomáš Navrátil.

V Kyjově závodily také ženy. Mezi nimi doběhla na pátém místě Martina Novotná, jež se na jihu Moravy prezentovala časem 33:49.

V závodu dlouhém 3,4 kilometru zvítězil v kategorii dorostenců Matěj Eliáš (10:42). Druhý byl Adamem Šando (oba Atletika Holešov, 13:44). Třetí mezi nimi skončil Mikuláš Křešťák (AK Kyjov, 15:38).

ATLETIKA

Filip Vabroušek vyhrál pětikilometrový noční běh v Praze

Malenovice – Filip Vabroušek vyhrál v Praze 4. ročník Běhu Wobenzym Christmas Night Run. Reprezentant AK Zlín v nočním závodu v centru hlavního města, dlouhém 5 kilometrů, dosáhl času 17:25. Stříbrný doběhl s dvaačtyřicetisekundovou ztrátou Miroslav Burián (CEPro Team), třetí příčku obsadil Jan Rada (Štefko Running Team, 18:18). Petr Vabroušek (Titan Trilife Zlín) skončil v čase 19:06 na osmém místě.

,,Závod se běžel podél Vltavy a zčásti i po náplavce mezi Rudolfínem a Štvanicí. Nádherný byl jeho poslední kilometr s výhledem na nasvícené Hradčany,“ užíval si pobyt v hlavním městě Filip Vabroušek.

Ten se do Prahy těšil. ,,Na start se postavilo 1300 běžců. Kolem závodu proto byla úžasná atmosféra. Já jsem se hned od začátku probojoval do čela. Nechtěl jsem, aby největší soupeři za mnou v silném větru taktizovali v závětří. A už v průběhu prvního kilometru jsem si na prvním místě vypracoval zhruba desetisekundový náskok, který se mi v závěru podařilo ještě navýšit,“ pochvaloval si v cíli Filip Vabroušek.

ATLETIKA

V sobotu ve Zlíně začíná dvanáctidílný seriál dvoumílových běhů 2020. Prvenství obhajují Miroslav Švihel a Anežka Janečková

Zlín – V sobotu 4. ledna ve Zlíně začíná další ročník Běhů na 2 míle. Soutěž složená z dvanácti závodů, které se uskuteční vždy každou první sobotu v měsíci, bude probíhat v oblasti průmyslové zóny v Přílukách. Start každého 3,2kilometrového závodu bude před budovou Madal Bal, vždy v 9 hodin. Závod rozložený do dvou rovinatých okruhů s asfaltovým podkladem je určený pro všechny věkové kategorie. Poměřit síly si tak můžou muži, ženy, junioři, juniorky a na zkrácených tratích také atleti žákovského věku.

,,V našem dvoumílovém běhu rádi přivítáme zkušené běžce, ale i všechny začínající zájemce o běhání pro radost. Na 800metrové trati si můžou přijít zazávodit i malé děti,“ zve za pořadatele Andrej Višněvský.

O zlínský Běh na 2 míle bude určitě i v roce 2020 zájem. Loni se celoroční oblíbené série zúčastnilo celkem 111 mužů a 70 žen. K tomu se na zkrácených tratích představilo 25 kluků a 20 holek.

Absolutní vítězství v roce 2019 vybojovali premiérově Miroslav Švihel (BS Slopné) a Anežka Janečková z AK Zlín. Zlínská veteránka Janečková mezi ženami vyhrála už poosmé v řadě, když triumfovala také v roce 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018.

TERMÍNY BĚHŮ NA 2 MÍLE VE ZLÍNĚ 2020:

4. ledna, 1. února, 7. března, 4. dubna, 2. května, 6. června, 4. července, 1. srpna, 5. září, 3. října, 7. listopadu, 5. prosince.

FUTSAL

Zlín v souboji o druhé místo utrpěl debakl na půdě Žabinských Vlků z Brna

Zlín – Poslední druholigové utkání v roce 2019 skončilo pro druholigové futsalisty Zlína nečekaným debaklem. Reprezentanti Baťovy univerzity prohráli na půdě Žabinských Vlků z Brna 0:9.

Hostům s zápas nepovedl. V 7. minutě prohrávali 2:0, v 18. minutě to bylo 4:0. Ve třiadvacáté minutě si dal dokonce Foral vlastní branku. A ani ve zbytku střetnutí se zlínský celek v koncovce neprosadil. Navíc inkasoval další čtyři góly.

,,Chyběl nám brankář Vitásek a také Huťka, Hlobil, Juhás a Sklenář. I bez těchto opor jsme ale měli dosáhnout na lepší výsledek,“ neomlouval vysokou porážku hostující univerzál Pavel Krajča mladší.

,,Zejména v prvním poločase jsme měli smůlu, když jsme zahodili spoustu vyložených šancí. Naopak domácí byli v koncovce hodně produktivní. A ve druhé půli nás Brno trestalo z rychlých brejků. Navíc vítězný kolektiv výrazně podržel neprůstřelný gólman Pšurný,“ konstatoval zklamaný Krajča mladší.

V tabulce Zlínu po 13. kole patří třetí místo. V dalším utkání se zlínské mužstvo střetne v sobotu 11. ledna s Baníkem Ostrava. Zápas s atraktivním soupeřem ve sportovní hale Datart začíná ve 20 hodin.

ŽABINŠTÍ VLCI BRNO – VŠSK FUTSAL ZLÍN 9:0 (4:0)

Sestava Zlína: Žáček – Pavel Krajča, Křepelka, Konečník, Foral, Kašík, Lendler, Torma, Tomaštík.

HOKEJ

Hokejoví junioři Zlína v neděli změří síly s rakouským Salzburgem

Zlín – Atraktivní mužstvo se v neděli 5. ledna představí v hokejovém Turnaji juniorů o pohár DHL ve Zlíně. Do krajského města přijede tým EC Red Bull Salzburg. Zápas na zimním stadionu Luďka Čajky začíná ve 13 hodin.

,,Hosté mají mladý tým se spoustou výborných individualit. Jejich sestava je složená z hráčů z Rakouska, Německa, Švédska, Finska, Itálie, Slovenska, Běloruska, Dánska, Velké Británie, USA a Česka. Z českých hokejistů mají na soupisce obránce Filipa Hadamczika a forvarda Martina Hložka,“ představil rakouský celek útočník Zlína Sebastian Fajkus.

Ten tuší, co bude v utkání rozhodovat. ,,Musí se nám povést začátek střetnutí. Rovněž musíme hrát disciplinovaně,“ uvědomuje si třetí nejproduktivnější hráč zlínské sestavy v soutěži Fajkus.

Domácí chtějí utkání samozřejmě vyhrát. ,,Abychom v partii se silným soupeřem uspěli, tak je nutné zápas zvládnout takticky. V duelu musíme dobře bruslit a účinné napadat rozehrávku obránců Salzburgu. Důležité také bude, jak se nám bude dařit proměňovat šance,“ ví, jak překonat desátý tým tabulky v Turnaji juniorů o pohár DHL Sebastián Fajkus.

A kdo bude v zajímavém střetnutí hájit zlínskou branku? ,,Máme tři spolehlivé gólmany. Ale jestli zápas začne Michal Kořének, Patrik Hamrla, nebo Dominik Šarman, se rozhodne až těsně před utkáním,“ netuší, jak se rozhodnou trenéři domácí útočník Fajkus.

NOHEJBAL

Ve Vlčnově se koná 28. ročník nohejbalového Memoriálu Karla Prchlíka.

Vlčnov – Nohejbalový klub ve Vlčnově v sobotu 4. ledna pořádá už 28. ročník turnaje trojic, který je Memoriálem Karla Prchlíka. Jednoho z nejkvalitněji obsazeného nohejbalového podniku v zimním období ve Zlínském kraji se zúčastní trojice z Moravy, Čech a Slovenska.

,,Turnaj si zahrají zástupci některých špičkových klubů z našeho kraje. Proto se u nás představí reprezentanti extraligového Climaxu Vsetín. Možnost poměřit síly s kvalitními soupeři možná využijí také nohejbalisté z Valašského Meziříčí, Prštného, Otrokovic, Kroměříže a pořádajícího Vlčnova. K vidění bude rovněž umění českého nohejbalisty roku 1998 Viléma Ungermanna, nebo nejlepšího nohejbalisty v České republice v roce 2003 Františka Kalase,“ informuje jeden z pořadatelů Roman Hruboš.

Ve vlčnovské sportovní hale se bude hrát na jednom kurtu a první smeče v ní zaduní už v 8 hodin. Prezentace je od 7.30 hodin. Startovné na trojici je 450 Kč. Rozhodující souboje o co nejlepší umístění jsou na programu mezi 17. a 18. hodinou.

Zlatou příčku v loňském roce vybojoval Bruno Team hrající v sestavě Miroslav Sachl, František Kalas, Vojtěch Holas.

SÁLOVÝ FOTBAL

Sáloví fotbalisté Zlína přivítají v neděli ve sportovní hale Datart Spartu Praha a bombarďáky z Větřní

Zlín – Mužstvo Zlína se o víkendu v první celostátní lize v sálovém fotbale poprvé v letošní sezoně představí domácím divákům. Celek z krajského města v neděli 5. ledna nejprve od 15 hodin změří síly se Spartou Praha a poté se v 17 hodin utká s kolektivem z Větřní. Oba duely se odehrají ve sportovní hale Datart.

,,Pražská Sparta předvádí agresivní sálový fotbal ozdobený pohlednými kombinačními akcemi. Pražané, které koučuje český reprezentant Václav Bellada jsou navíc nebezpeční ze standardních situací. Tým složený se zkušených, ale i mladých hráčů, se navíc může v bráně spolehnout na Jaroslava Belladu. V listopadovém utkání jsme s nimi na jejich ploše v Radotíně vyhráli 3:2. Proto doufám, že je i v domácí odvetě porazíme,“ plánuje zlínský útočník Jan Hřebačka.

Domácí, kteří jsou v tabulce elitní české soutěže po 8. kole na druhém místě chtějí naplno bodovat i v následném duelu s mužstvem z Větřní.

,,Bombarďáci z jihu Čech vedení bývalým brankářem české sálovkářské reprezentace Pavlem Šilhánem zvládají svoje zápasy velmi dobře takticky. Mají skvěle nacvičené rozehrávky autů, rohů i přímých kopů. Nicméně i druhé nedělní střetnutí chceme vyhrát, abychom smazali manko na lídra soutěže Chemcomex Prahu. V partii s pátým týmem tabulky ovšem musíme po celý průběh zápasu podávat soustředěný a bezchybný výkon. Větřní totiž dokáže potrestat každou chybu,“ uvědomuje si Hřebačka.

PROGRAM 1. CELOSTÁTNÍ LIGY V SÁLOVÉM FOTBALE VE ZLÍNĚ:

Neděle 5. ledna: Moravská Třebová – Sparta Praha (14), Zlín – Sparta Praha (15), Moravská Třebová – Větřní (16), Zlín – Větřní (17).

STOLNÍ TENIS

Ve Slavičíně se bude v sobotu bojovat o regionální stolně tenisové přeborníky. Tituly ve dvouhrách obhajují Petr Chromčák a Gábina Bezděková

Slavičín – Seniorské přebory regionu Zlín ve stolním tenise se uskuteční v sobotu 4. ledna ve Slavičíně. V místní sportovní hale se představí kolem 50 nominovaných hráčů z 15 až 18 oddílů.

Hrát se bude dvouhra mužů a čtyřhra mužů. Vypsaná je také dvouhra žen a čtyřhra žen. Ve všech utkáních se bude bojovat na tři vítězné sety.

Prezentace probíhá od 7.30 hodin. Turnaj, který se bude hrát na 12 stolech, začne v 9 hodin. Rozhodující semifinálové zápasy a finálové duely o tituly v singlu i deblu jsou na programu mezi 14. a 17. hodinou.

V loňském roce, kdy se přebory uskutečnily rovněž ve Slavičíně, získal titul ve dvouhře mužů Petr Chromčák. Reprezentant Sokola Jasenná ve finále porazil Ladislava Paďoura ze Sokola Kostelec. Prvenství v singlu mezi ženami vybojovala Gábina Bezděková. Stříbrná mezi nimi skončila Iveta Zámečníková, třetí na Valašsku byla Kristýna Bezděková (všechny Orel Zlín). Zlaté medaile v čtyřhře mužů získali Roman Kopečný s Ladislavem Paďourem (Sokol Kostelec), kteří ve finálovém duelu pokořili Pavla Vidláře s Jiřím Zikmundem (Jiskra Otrokovice).