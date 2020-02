V Přerovském aquatlonu obsadili Filip Vabroušek a Adéla Aderlová stříbrné pozice

Malenovice – Reprezentantům Zlínského kraje se ve 4. ročníku Přerovského aquatlonu dařilo. Ten byl složený ze 400 metrů plavání a 5 kilometrů běhu.

V závodu mužů na Hané vybojoval Filip Vabroušek (AK Zlín) časem 17:21 stříbrnou pozici. Petr Vabroušek (Titan Trilife Zlín) skončil v čase 18:41 pátý. Prvenství získal Jan Šneberger (TT Příbram, 16:38).

,,Plavání mi moc nesedlo a čas 5:48 mi stačil na průběžnou šestou příčku. Do běhu jsem vyrážel se ztrátou osmadvaceti sekund na prvního v pořadí Michala Ondreje z Winneru Brno. Ovšem už v průběhu druhého kilometru jsem se posunul na druhé místo. Zmenšoval jsem ztrátu i na Jana Šnebergera. Skvěle běžícího aquatlonistu z Příbrami se mi však už dostihnout nepodařilo. Zisk druhé pozice před atakujícím Brňanem Michalem Pozdenkovem jsem si ale pohlídal,“ upozornil na rozhodující momenty aquatlonu v Přerově Filip Vabroušek.

V závodu žen se prosadila Adéla Aderlová (Titan Trilife Zlín), jež si doběhla za čas 22:22 pro druhé místo. Zvítězila Eliška Vlachová (Winner Brno, 21:06). Aderlové se vydařilo úvodní plavání. V něm byla mezi ženami nejrychlejší. V běhu byla ale suverénní Brňačka Vlachová.

ATLETIKA

Jakub Janda vybojoval v Dřevohosticích stříbrnou příčku. Silvie Duřpeková ovládla závod žen

Region – Osmadvacetiletý Jakub Janda z Prusinovic (Rohálov Bike Team) vybojoval stříbrnou příčku v 7. ročníku krosového běhu Dračí smyčka v Dřevohosticích. V 8,5 kilometru dlouhém závodu dosáhl času 32:21. Třetí místo na Hané obsadil v čase 33:08 Tomáš Neradil z Aspotu Hulín. Závod vyhrál Milan Vinklárek (Sokol Opatovice, 32:03). Z běžců z našeho kraje se dařilo ještě Josefovi Barotovi ze Slavkova pod Hostýnem, který skončil díky času 33:18 čtvrtý.

,,Po startu se vpředu vytvořila čtyřčlenná skupinka. Brzy jsme na čele však zůstali už jenom s Tomášem Neradilem. Oba jsme pak střídavě běželi na prvním místě. V průběhu pátého kilometru po obrátce v Bezuchově nás ovšem předběhl Milan Vinklárek. Ve zbytku závodu jsem byl s největším soupeřem z Opatovic v kontaktu. Měl jsem ale tužší nohy a proto se mi ho nepodařilo dostihnout. Neradil z čelních pozic odpadl a soustředil se na udržení bronzové příčky,“ popsal vývoj krosového běhu na Přerovsku Jakub Janda.

V Dřevohosticích se zviditelnila také Silvie Duřpeková. Reprezentantka Aspotu Hulín ovládla závod žen. Prvenství získala za čas 39:01. Druhá doběhla Monika Peluhová z Přerova (41:57), bronzová byla Silvie Beňová (Zapro Team, 43:37).

,,V Dřevohosticích jsem se chtěla rozběhnout před Rohálovskou desítkou. A protože se v okolí konaly další závody, tak mi chyběly silnější soupeřky. Proto jsem si hned po zaznění startovního výstřelu na prvním místě vytvořila velký náskok, který jsem v klidu kontrolovala až do cíle,“ informovala spokojená Silvie Duřpeková.

ATLETIKA

V neděli se v Přílukách poběží 10. ročník Zlínského jarního půlmaratonu

Zlín – Klub Sri Chinmoy Marathon Team Zlín v neděli 1. března pořádá 10. ročník Zlínského jarního půlmaratonu. Jednadvacetikilometrový závod rozložený do 9 rovinatých okruhů startuje v průmyslové zóně v Přílukách před budovou Madal Bal, v 10 hodin. Slavnostní vyhlášení výsledků bude v 12.30 hodin.

Vypsány jsou 4 kategorie mužů (18 – 49 let, 50 – 59 let, 60 – 69 let a nad 70 let) a 4 kategorie žen (18 – 49 let, 50 – 59 let, 60 – 69 let a nad 70 let).

Startovné při online registraci je do pátku 28. února 250 Kč, na místě v den startu pak 350 Kč. V jeho ceně je mimo jiné i občerstvení na trati a oběd po závodu.

Loni v březnu se půlmaratonu na předměstí Zlína zúčastnilo 85 mužů. Vítězství mezi nimi vybojoval Pavel Šedík (HBK Kyjov). Jihomoravan dosáhl času 1:15:17. Žen se na start postavilo sedmadvacet. Mezi nimi dominovala v čase 1:27:28 Taťána Straková z Klatov.

Traťové rekordy ve Zlínském jarním půlmaratonu drží v mužích z března 2018 Jiří Petr z Kovalovic u Brna (Salomon Suunto, 1:12:06). Ženskou traťovou rekordmankou je z roku 2012 Jana Dorazilová (AK Kroměříž), které před osmi lety v Přílukách naměřili čas 1:25:01.

FLORBAL

Vsetínské florbalistky potřebují porazit Rtyni v Podkrkonoší i Dobrušku

Vsetín – Dva velmi důležité zápasy odehrají o víkendu prvoligové florbalistky Vsetína. Už v pátek 28. února změří síly ve sportovní hale Na Lapači od 20 hodin s kolektivem Rtyně v Podkrkonoší. V sobotu 29. února Valašky zkříží florbalky s celkem Dobrušky. Tento zápas, který se bude hrát ve sportovní hale v Uherském Brodu, začíná v 17 hodin. Valašky musí v obou duelech naplno bodovat, aby si vytvořily co nejvýhodnější pozici před play off.

,,Proti Rtyni v Podkrkonoší musíme získat povinné tři body. Nejslabší celek soutěže překonáme útočným florbalem a častou střelbou z každé pozice,“ nepřipouští si v pátečním souboji nic jiného, než výhru, jeden ze vsetínských trenérů Patrik Seevald.

Podstatně těžším protivníkem bude Dobruška. V tomto střetnutí se bude přímo bojovat o čtvrté místo v tabulce. ,,Východočešky jsou nepříjemný tvrdě hrající soupeř. Proto proti nim zvolíme úplně jinou taktiku, než proti Rtyni v Podkrkonoší. Sázet budeme na pozornou obranu a rychlé brejky,“ plánuje Seevald, který si uvědomuje, že v sobotním střetnutí budou rozhodovat maličkosti.

,,Abychom i proti Dobrušce uspěli, tak nesmíme dělat individuální chyby a musíme proměňovat šance. Těch si pravděpodobně moc nevypracujeme,“ předpokládá Patrik Seevald.

HOKEJ

Zlínští berani v DHL Superpoháru utrpěli dva debakly

Zlín – Hokejovým juniorům Zlína se v DHL Superpoháru nedaří.

Ve čtvrtek mladí ševci na domácím ledě utrpěli debakl od Komety Brno 3:9.

,,Nepovedl se nám začátek střetnutí. V 9. minutě jsme prohrávali 0:3. Poté gólmana Šarmana vystřídal Michal Kořének. Ovšem ani ve zbytku duelu se náš herní projev nezlepšil a 50. minutě to bylo už 2:8. Brno nám tak nedalo šanci na příznivý výsledek,“ konstatoval po utkání zklamaný zlínský forvard Sebastian Fajkus.

Také v sobotu berani marně bojovali o příznivý výsledek. V Pardubicích prohráli 3:10. Hosté znovu nezvládli první třetinu. Po ní prohrávali pětibrankovým rozdílem. Východočeši lépe bruslili a byli důraznější před jejich brankou. Zlín proto skóre korigoval až v závěru zápasu.

Výsledky 5. a 6. kola DHL Superpoháru:

PSG BERANI ZLÍN – KOMETA BRNO 3:9 (1:5, 1:0, 1:4)

Branky Zlína: Pavlas, Dobiáš, Frömel.

PARDUBICE – PSG BERANI ZLÍN 10:3 (5:0, 3:1, 2:2)

Branky Zlína: Kozubík, Bednařík, Frömel.

Zlín: Šarman, Kořének – Riedl, Holík, Jaroněk, Bednařík, Mikulík, Pavlas, Hamrlík – Handl, Sebera, Lekeš, Kozubík, Luža, Richard Hrazdira ml., Dobiáš, Fajkus, Frömel, Chludil.

TENIS

Turnaje ve Velké ceně Rožnova pod Radhoštěm vyhráli Anton Oškrobaný, Libor Zapletal a Radomír Kykrych

Rožnov pod Radhoštěm – Tři turnaje se hrály ve 2. ročníku mezinárodní Velké ceny Rožnova pod Radhoštěm tenisových amatérů nad padesát let. V halovém podniku ve dvouhře hraném na třech taraflexových kurtech se na Valašsku ve všech soutěžích představilo 25 tenistů.

Kategorii Open ovládl Slovák z Považské Bystrice Anton Oškrobaný, když ve finále ze zápasu za stavu 3:1 odstoupil Miroslav Petružela (Daskabát u Olomouce). Zlínský Dušan Machala vybojoval postup do semifinále. V něm prohrál s Oškrobaným 4:6.

,,Oškrobaný se prosazoval razantním útokem od základní čáry. Matadorovi z Považské Bystrice se dařily i prohozy,“ upozornil ředitel turnaje Jan Nahodil.

Soutěž Jašek Cup vyhrál Libor Zapletal (Lhotka u Zlína), který ve finálovém utkání udolal Mariána Dobrotku ze Sidonie 7:5.

,,Zapletalovi vycházela taktika postavená na trpělivosti. V duelu plném dlouhých výměn udělal tenista ze Lhotky u Zlína míň chyb,“ prozradil Nahodil.

Kategorii Medium opanoval Radomír Kykrych. Brňan v zápase o první příčku zdolal Pavla Remiáče (Ostrava) 6:1.

,,Kykrych oplatil Remiášovi porážku ze základní skupiny. Veterán z Brna se ve finále poučil z chyb z prvního duelu. V partii o první místo upustil od tvrdých úderů. Úspěch mu zajistily výměny hrané s menší razancí ven z kurtu. Ostravan byl navíc unavenějším tenistou,“ informoval o třetí soutěži Jan Nahodil.