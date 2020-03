V sobotu dopoledne se v Přílukách koná třetí letošní zlínský dvoumílový běh

Zlín – Klub Sri Chinmoy Marathon Team Zlín v sobotu 7. března pořádá třetí letošní zlínský dvoumílový běh. Ten se koná v tradičním prostředí na tradiční trati rozložené do dvou rovinatých okruhů v Přílukách. Závod dlouhý 3,2 kilometru startuje před budovou Madal Bal v 9 hodin. Na stejném místě je i cíl.

,,Zváni jsou muži i ženy všech věkových kategorií. Pro děti bude připravený 800metrový závod. Chybět nebude ani občerstvení,“ vybízí k téměř už jarnímu sportování jeden z pořadatelů Andrej Višněvský.

V tomto období se dají v Příluách zaběhnout kvalitní časy.

Loni 2. března 2019 se totiž v Běhu na 2 míle ve Zlíně přepisovala historie. Domácí borec reprezentant týmu Edhouse.cz Jan Kolárik v mužích pokořil čas 9:51. To je doposud mužský traťový rekord dvoumílového závodu v Přílukách. Mezi ženami v loňském roce v březnu vybojovala zlatou příčku Veronika Jínková. Atletka z Kvasic se blýskla časem 13:08.

Ženskou traťovou rekordmankou je Agnikana Šenkýřová (Sri Chinmoy Marathon Team Zlín), které 6. září 2014 naměřili čas 11:59.

FOTBAL

Uherský Brod obsadil na mezinárodním turnaji v Trenčíně šesté místo

Uherský Brod – Fotbalistky Uherského Brodu jsou v plné přípravě na jarní část divize. Jednou z jejich kvalitních zimních prověrek byla účast na mezinárodním halovém turnaji v Trenčíně, kde slovácké družstvo vybojovalo šesté místo.

O několik nemocných hráček oslabený uherskobrodský kolektiv na Slovensku v základní skupině prohrál s Topolčany, porazil Petržalku a podlehl celku NMŠK Bratislava. Ve čtvrtfinále tým ze Slovácka zdolal Valašské Klobouky. V souboji o 5. místo se pak musel sklonit před uměním Petržalky.

,,Přestože jsme skončili šestí, s výkonem družstva jsem spokojený. Se slovenskými ligovými týmy jsme drželi krok a těší mě i výhra nad Valašskými Klobouky. Ve velmi dobrém světle se předvedly mladé hráčky Barbora Baná a Vendula Juráková. V koncovce se dařilo naší největší opoře Martině Dufkové, která byla se šesti brankami nejlepší střelkyní v turnaji,“ hodnotil vystoupení svých svěřenkyň v Trenčíně Jan Gazdík.

Turnaj vyhrálo domácí družstvo z Trenčína, před Dúbravkou. Bronzovou příčku obsadily Topolčany. Valašské Klobouky skončily osmé.

VÝSEDKY TURNAJE V TRENČÍNĚ:

Základní skupina:

Uherský Brod – Topolčany 1:4 (Dufková), Uherský Brod – Petržalka 2:0 (Dufková 2), Uherský Brod – NMŠK Bratislava 1:2 (Dufková).

Čtvrtfinále: Uherský Brod – Valašské Klobouky 2:1 (Dufková 2).

O 5. místo: Uherský Brod – Petržalka 0:5.

Sestava: Kateřina Karolová – Barbora Baná, Sandra Gáňová, Ivana Jurčová, Monika Kročilová, Vendula Juráková, Martina Dufková. Trenér: Jan Gazdík. Vedoucí družstva: Petr Zpěvák. Kustod: Adam Zpěvák.

HOKEJ

Zlín po vydařeném nástupu do utkání vyhrál zápas ve Vítkovicích

Zlín – Zlínští hokejoví junioři v DHL Superpoháru konečně zabrali. Po nevýrazných výkonech v posledních kolech se beranům v sobotu dařilo ve Vítkovicích, kde vyhráli 5:3.

Výsledek zápasu ovlivnil už jeho začátek. Zlín se hned ve 2. minutě ujal po dorážce Frömela do odkryté brány vedení. Ve čtvrté minutě to bylo po trefě Sebery 0:2. Vítkovice sice za třiačtyřicet sekund Krejsou korigovaly na 1:2, ve 12. minutě ale Chludil pohotovou ránou zajistil ševcům znovu dvoubrankový náskok. V dalším průběhu utkání berani vedli 4:2. V jednapadesáté minutě domácí však Mrvou snížili stav na 3:4. Naštěstí hned po šestadvaceti sekundách Jarošek vstřelil pátý gól hostů. Ve zbytku střetnutí zlínský tým už vítězství uhájil.

,,V úvodu utkání jsme Severomoravany zaskočili aktivním pojetím. Dařilo se nám napadat rozehrávku Vítkovic a proměňovali jsme také šance. Jenom škoda, že jsme dvaatřicet sekund před koncem první třetiny dostali gól na 2:3. Zápas pro nás mohl být klidnější. Nicméně i závěr duelu jsme takticky zvládli,“ potěšil skalp moravského rivala hostujícího útočníka Sebastiana Fajkuse.

Zlínský tým ve zbytku sezony odehraje ještě dvě utkání. Ve čtvrtek 5. března se od 18.30 hodin představí na ledě Komety Brno a v sobotu 7. března na zimním stadionu Luďka Čajky se v 12.30 hodin utká s Pardubicemi.

Výsledek 7. kola DHL Superpoháru:

VÍTKOVICE RIDERA – PSG BERANI ZLÍN 3:5 (2:3, 0:1, 1:1)

Branky Zlína: Frömel, Sebera, Chludil, Pavlas, Jarošek.

Zlín: Kořének (Šarman) – Jarošek, Riedl, Holík, Bednařík, Mikulík, Pavlas – Handl, Sebera, Weintritt, Lekeš, Luža, Richard Hrazdira ml., Fajkus, Frömel, Chludil.

HOKEJ

Vsetínští hokejoví junioři skončili ve východní skupině extraligy na třetím místě. Ve čtvrtfinále play off Valaši vyzvou Kobru Praha

Vsetín – Výhrou zakončili základní část extraligy hokejoví junioři Vsetína. V 42. kole Valaši na domácím ledě porazili Warrior Brno 6:3.

Domácí byli od začátku zápasu aktivnější a v 18. minutě si po brankách Pospíšila, Hilšera a Baďury vypracovali třígólový náskok. V třiadvacáté minutě Ondračka zařídil Vsetínu vedení 4:1. Brňané však v sedmatřicáté minutě korigovali na 4:3. V posledním dějství ale Frimel dvěma trefami v Kašparově síti pojistili Valachům vítězství.

,,V utkání jsme nechtěli nic podcenit. Hráči dlouho plnili taktické pokyny. Ve druhé třetině jsme však měli velký výpadek a soupeř téměř smazal naše tříbrankové vedení. Nakonec jsme zisk tří bodů uhájili. Bylo to však jenom naše povinné vítězství. Hosté mě ovšem překvapili. Dobře bruslili a vůbec nevypadali, že budou ve zbytku sezony hrát v baráži o záchranu,“ hodnotil duel jeden ze vsetínských trenérů Libor Žilka.

V tabulce východní skupiny extraligy skončil Vsetín na třetím místě.

Nyní Valachy čekají zápasy o postup do DHL juniorské ligy akademií. První překážkou bude tým Kobry Praha. První dva duely čtvrtfinálové série hrané na tři vítězná utkání se odehrají v úterý 3. března a středu 4. března v Praze. O víkendu se série přesune na Valašsko. Třetí střetnutí je na programu v sobotu 7. března od 13 hodin na zimním stadionu Na Lapači. Případný čtvrtý souboj by se hrál ve Vsetíně v neděli také od 13 hodin. Případný rozhodující pátý zápas by se odehrál ve čtvrtek 11. března na pražském ledě.

VHK ROBE VSETÍN – WARRIOR BRNO 6:3 (3:0, 1:3, 2:0)

Branky Vsetína: Frimel 2, Pospíšil, Hilšer, Baďura, Ondračka.

Vsetín: Málek – Holáň, Kožený, Zeman, Pernický, Houser, Ondračka – Pospíšil, Novosad, Baďura, Veselý, Hilšer, Klímek, Vašenka, Vavřík, Frimel.

STOLNÍ TENIS

Vsetínské áčko si na Jihlavu věří. Rezerva Valašek v případě výhry nad celkem z Vysočiny zachrání druhou ligu.

Vsetín – Druholigovým stolním tenistkám Vsetína vrcholí sezona. V předposledním zápase základní části soutěže áčko Valašek poměří síly s Jihlavou. Sobotní duel hraný v Tělocvičně jednoty Sokola Vsetín začíná v 10 hodin.

,,Celek z Vysočiny se v posledních sezonách opírá pouze o Michaelu Vondrovou. Jihlavské jedničce ale chybí kvalitní spoluhráčky. Lucie Janáčková a Adéla Píšová za ní dost zaostávají. Proto jsme v utkání jasným favoritem. Nic na tom nezmění ani skutečnost, že hosté nedávno porazili Českou Skalici. Jihlavu bychom měli na domácích stolech bez problémů porazit. Vyšší stolně tenisová kvalita je totiž na naší straně,“ hýří před utkáním s předposledním družstvem tabulky sebevědomím vedoucí kolektivu ze Vsetína Martin Hnátek.

Ten do zápasu vyšle sestavu Simona Tydlačková, Lenka Glücková a Kateřina Hnátková. Radana Vránová je pořád zraněná.

S Jihlavou se od 14 hodin utká také vsetínská rezerva. Druhý sobotní souboj bude k vidění od 14 hodin.

Také v tomto střetnutí nejsou domácí bez šance na příznivý výsledek. Tím je výhra nad průměrným celkem soutěže. Záloha Valašek má navíc o zvýšenou motivaci postarané. V případě vítězství si zajistí druholigovou příslušnost i pro příští sezonu.

TENIS

Zimní debly na Vršavě ovládli Slováci Anton Oškrobaný s Milošem Michelem

Zlín – Slovenská dvojice Anton Oškrobaný, Miloš Michel (Považská Bystrica, Bytča) vyhrála 3. ročník mezinárodního tenisového turnaje ve čtyřhře Zimní debly na Vršavě. Ten byl třetím podnikem českého amatérského okruhu Senior´s Tour 2020.

Vítězové halového antukového podniku ve Zlíně v semifinále porazili Petra Handlíře s Radovanem Svobodou (Brno, Zlín) 6:2, 6:7, 11:9 a ve finále zdolali Dalibora Nováka a Jaroslavem Častulíkem (Zlín, Uherské Hradiště) 6:4, 7:6. Ve druhém semifinále Novák s Častulíkem překonali Jana Nahodila s Miroslavem Petruželou (Valašské Klobouky, Daskabát u Olomouce) 6:3, 7:5. Třetí místo obsadili Nahodil s Petruželou. Handlíř se Svobodou do souboje o bronzovou příčku nenastoupili.

,,Dramatický a pohledný finálový duel dvou sehraných párů rozhodl větší důraz Slováků. Oškrabaný s Michelem díky agresivnímu pojetí vybojovali víc vítězných balónů,“ prozradil ředitel turnaje Jan Nahodil.

Ve Zlíně se hrál také Turnaj velké útěchy (o 5. místo). To získali Zdeněk Strohalm s Janem Neubauerem (Grygov, Dub nad Moravou). Pár z Olomoucka si ve finále poradil s Petrem Mišíkem a Mariánem Dobrotkou (Ilava, Sidonie) 7:5.

,,Strohalm s Neubauerem se na kurtu dobře doplňovali,“ informoval Nahodil.

Turnaj malé útěchy (o 9. místo) ovládli matadoři ze Štítné nad Vláří Josef Hnaníček s Ladislavem Matušincem. Valaši ve finále porazili duo Peter Leško, Vladimír Benkovský (Žilina, Púchov) 6:4, 4:6, 11:9.

,,Hnaníček hrál dobře od základní čáry a Matušinec byl bezchybný na síti,“ upozornil na podstatu úspěchu dvojice ze Štítné nad Vláří hlavní organizátor zimních deblů na Vršavě Jan Nahodil.