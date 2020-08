Sportovci hájící barvy Zlínského kraje měli hodně pestrý červenec. Vojtěch Bednarský vyhrál kvadriatlon v Zábřehu, Jiří Hradil uspěl v přerovském silničním cyklomaratonu Mamut Tour. Ve Velkých Karlovicích se za účasti borců z české biatlonové reprezentace konaly závody na kolečkových lyžích. Ovšem hned na začátku srpna se sportovci a diváci můžou v našem kraji těšit na další bohaté sportovní menu.

BIATLON

V centru Vsetína se uskuteční kvalifikační biatlonový závod ve sprintu se skupinovým startem

Zajímavé letní biatlonové měření sil budou mít možnost vidět příznivci tohoto sportu o víkendu na Valašsku. Klub WOCO Vsetín v sobotu 8. srpna pořádá kvalifikační Regionální závod Českého poháru v letním biatlonu žactva.

V centru Vsetína v areálu fotbalového hřiště s umělou trávou FC Vsetín, vedle střední školy Kostky v ulici Pod Pecníkem, se koná závod ve sprintu se skupinovým startem. Vypsáno je 12 žákovských kategorií.

Start prvního rozběhu je v 11 hodin. Startovné je 100 Kč.

Pořadatelé očekávají účast kolem 60 - 80 mladých biatlonistů.

ČASOVÝ PROGRAM REGIONÁLNÍHO ZÁVODU VE VSETÍNĚ:

8:15 Otevření areálu.

8:30 – 10:00 Prezentace, výdej startovních čísel.

9:00 – 10:30 Nástřel zbraní pro všechny kategorie.

10:30 – 10:45 Porada vedoucích družstev.

11:00 Start prvního rozběhu závodu.

14:00 Konec závodu.

14:30 – 15:00 Vyhlášení výsledků.

CYKLISTIKA

Jiří Hradil dojel v přerovském silničním cyklomaratonu Mamut Tour na bronzové příčce

Jiří Hradil (FORCE KCK Cykloteam Zlín) vybojoval bronzovou pozici v přerovském silničním cyklomaratonu Mamut Tour. Cyklista z krajského města dosáhl v závodu dlouhém 143 kilometrů, který měl převýšení 2385 metrů, času 3:38:21. Vítězný David Kulhánek z Favoritu Brno závod ovládl v čase 3:35:52. Druhý skončil Maxim Müller (TUFO Pardus Prostějov, 3:37:33).

V konkurenci 147 cyklistů ještě Michal Hradil dojel jednatřicátý (3:45:13), Milan Samohýl osmapadesátý (4:01:10), Pavel Kokeš si za čas 4:29:35 zaknihoval zisk 100. příčky a David Chovanec (všichni FORCE KCK Cykloteam Zlín, 4:29:48) byl klasifikovaný na 107. pozici.

Jiří Hradil v letošním Mamut Tour v délkou i charterem tratě oblíbeném závodu zároveň vyhrál kategorii třicátníků.

,,Od začátku jsme měli předem danou týmovou taktiku. Chtěli jsme být aktivní a dostat se do úniku,“ prozradil Jiří Hradil.

Tento záměr se v úvodu závodu zlínským jezdcům dařil.

,,Hned na nultém kilometru nastoupili Michal Hradil a David Chovanec. Rozhodující únik se však zrodil v průběhu sedmého kilometru, kdy se vpředu vytvořila desetičlenná skupina. V ní jsem z naší formace byl s bratrem Michalem. Po přejetí největších kopců zůstalo na čele už jenom pět cyklistů. Z toho tři z Favoritu Brno. V posledním kopci se tato skupina roztrhala a já jsem až do cíle už zůstal na třetí pozici. S tímto umístěním jsem ale maximálně spokojený,“ potěšil povedený výsledek na Hané Jiřího Hradila.

CYKLISTIKA

V Klobuckých kolech musí bikeři několikrát zdolat kopec Královec

V sobotu 8. srpna se ve Valašských Kloboukách koná 9. ročník závodu horských kol Klobucká kola. Ten je zařazený do Valašskokorpatské cyklotour 2020.

Pořadatelé z jednoty Orel Valašské Klobouky vypsali celkem 17 kategorií od nejmladšího žactva až po veterány. Připravené jsou tratě různé délky.

Žákovské kategorie startují v 10 hodin, aby v okolí valašskoklobouckého fotbalového hřiště poměřily síly na tratích od 200 metrů do 9 kilometrů.

Hlavní kategorie mužů, žen, veteránů, juniorů a juniorek uslyší startovní výstřel ve 13 hodin.

Muži pojedou na 5 náročných technických okruzích 22,5 kilometru dlouhý závod. Ženy poměří síly na 3 okruzích v závodu o celkové délce 13,5 kilometru. Pro juniory i juniorky je v porovnání s minulými lety připravená letos trochu pozměněná trať. Obě juniorské kategorie pojedou devítikilometrový závod.

Prezentace probíhá od 9 do 12.30 hodin.

,,Hlavní okruhovou trať jsme připravili v okolí fotbalového hřiště ve Valašských Kloboukách a také na přilehlých loukách a v lesích Bílých Karpat. Zvlášť zajímavé je stoupání chodníkem ke Královci, které dokonale prověří síly všech bikerů. To je v horní části trati atraktivní díky trailovému sjezdu,“ informuje za pořadatele Radek Bačo.

Absolutním vítězem se v loňském roce na Valašsku stal reprezentant formace Cyklogat Malenovice Radovan Holík. Ten zajel ve 22,5 kilometru dlouhém závodu čas 1:25:04. Mezi ženami v roce 2019 13,5kilometrový závod Klobucká kola vyhrála v čase 43:42 Lucie Prchalová (4 Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem).

CYKLISTIKA

V neděli se na Hané pojede 9. ročník Morkovského bajku

V neděli 9. srpna se v Morkovicích uskuteční odložený 9. ročník závodu horských kol Morkovské bajk.

,,Start hlavního 46 kilometrů dlouhého závodu je před morkovickým městským úřadem ve 13 hodin. Na stejném místě bude také cíl. Bikery na Kroměřížsku nejprve čeká osmikilometrový zaváděcí okruh a poté dva devatenáctikilometrové okruhy. Všechno s celkovým převýšením 1150 metrů,“ informuje za organizátory Pavel Žák.

Pořadatelé vypsali 6 mužských kategorií, 2 ženské kategorie a soutěž týmů.

,,Nejlepší bikeři v každé kategorii obdrží pohár a věcné ceny,“ prozradil ještě Žák.

Na Hané připravili také 27kilometrový závod. Ten má převýšení 600 metrů. V něm si zazávodí muži bez rozdílu věku, ženy bez rozdílu věku, kluci 13 a 14 let (ročník narození 2006 – 2007), holky 13 a 14 let (ročník narození 2006 a 2007).

V nezvyklém srpnovém termínu v Morkovicích v obou závodech očekávají účast kolem 300 vyznavačů horských kol.

V roce 2019 v hlavním závodu v Morkovském bajku vybojoval první příčku Filip Adel z Hlinska v Čechách (Superior Velsbike Team), který vyhrál v čase 1:35:28. Závod žen ovládla Lenka Fridrichová (Ghost Team, 1:56:54).

DRAČÍ LODĚ

V Kroměříži na Bagráku bude k vidění závod malých dračích lodí

V sobotu 8. srpna se v Kroměříži koná 3. ročník festivalu malých dračích lodí Kroměřížský drak. Zajímavý sportovní podnik na desetimístných dračích lodích bude k vidění na štěrkovišti Hráza, neboli na ,,Bagráku,“ Akce se koná pod záštitou kroměřížského starosty Jaroslava Němce.

Pořadatelé připravili závod na 200 metrů a závod na 1000 metrů.

Vypsány jsou čtyři kategorie: sport, fun, pro firmy a pro ženské posádky.

Start první rozjížďky je v 9 hodin. Vyhlášení výsledků proběhne od 18 hodin.

V rámci závodu se na Bagráku uskuteční také dětský den s doprovodným programem. Celý program bude moderovat Petr Zakopal. Vstupné je zdarma.

PROGRAM FESTIVALU DRAČÍCH LODÍ V KROMĚŘÍŽI:

Pátek 7. srpna 2020:

16:00 – 19:00 Tréninkové jízdy malých dračích lodí.

Sobota 8. srpna 2020:

8:30 – 9:00 Porada kapitánů.

9:00 – 18:00 Závody malých dračích lodí na 200 metrů a 1000 metrů.

14:00 – 15:00 Dračí jízdy přítomných dětí a dětí z dětských domovů.

18:00 – 19:00 Vyhlášení výsledků.

KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ

Jakub Štvrtecký vybojoval ve Skiroll Classics ve Velkých Karlovicích dvě medailové pozice

V okolí Velkých Karlovic se konaly dva závody na kolečkových lyžích ze seriálu Skiroll Classics. Toho se zúčastnili i čeští biatlonisté.

První šestadvacetikilometrový závod klasickou technikou vyhrál v čase 1:04:10 Mikuláš Karlík (reprezentace biatlonu Česka), před o sekundu pomalejším Václavem Sedláčkem (Silvini Madshus Team). O další sekundu zpět skončil na bronzové pozici Tomáš Krupčík (reprezentace biatlonu Česka). Domácí Jakub Štvrtecký (SKB Velké Karlovice, 1:04:14) obsadil čtvrté místo.

,,Rozhodovalo se až v závěrečném spurtu. V něm už mi chyběly síly,“ přiznal Jakub Štvrtecký, který v domácím prostředí hájil barvy Velkých Karlovic i biatlonové reprezentace Česka.

Následující jedenáctikilometrový závod volnou technikou, který měl převýšení 400 metrů, ovládl časem 33:58 Slovák Peter Mlynár (ŠKP Vysoké Tatry). Na stříbrné příčce dojel Jakub Štvrtecký (34:19), třetí místo vybojoval Adam Václavík (reprezentace biatlonu Česka, 34:50).

,,Na trati nás čekalo nepříjemné stoupání z Karolínky na Kohútku. Peter byl v tomto stoupání hodně silný. Snažil jsem se ho udržet. To se mi však nedařilo. Proto jsem si držel svoje tempo. Jinak by to dopadlo pravděpodobně hůř,“ konstatoval v cíli na Kohútce Štvrtecký.

KVADRIATLON

Reprezentant Titan Trilife Zlín Vojtěch Bednarský ovládl kvadriatlon v Zábřehu

Vojtěch Bednarský ze Šumperka hájící barvy klubu Titan Trilife Zlín zvítězil v čase 1:10:07 v 10. ročníku Welzlova kvadriatlonu v Zábřehu. Také zbývající medailové pozice obsadili reprezentanti zlínského oddílu Titan Trilife. Stříbrný skončil Radim Grebik (1:13:31), třetí místo vybojoval Václav Bednarský (1:13:59). Filip Lužný z Rožnova pod Radhoštěm obsadil pátou příčku (1:18:25).

Závod byl složený z 3 kilometrů běhu v místní nádrži, při kterém se brodilo v řece Moravská Sázava, dále z 600 metrů dlouhého plavání, 10,5kilometrové jízdy na kolečkových lyžích a 11kilometrové jízdě na horském kole.

,,S klukama z týmu jsme závod rychle rozběhli. Za prvním brodem se do čela posunul Radim Grebik, který do prvního depa doběhl se zhruba třicetisekundovým náskokem. Při plavání se ještě na druhou pozici probojoval Filip Václavík. Ovšem ve zbytku závodu se pořadí měnilo. A protože jsem na kolečkových lyžích i na horském kole zaběhl a zajel nejlepší časy, tak se mi kvadriatlon v Zábřehu podařilo vyhrát,“ radoval se v cíli Vojtěch Bednarský.

MOTORISMUS

V Lukově a Zlíně se v sobotu sejdou příznivci starých ,,škodovek“

Fanoušci starých ,,škodovek“ se mohou i letos těšit na Škoda meeting Zlín. Šestý ročník srazu majitelů vozů značky Škoda vyrobených do roku 1994 se koná v sobotu 8. srpna v areálu fotbalového hřiště v Lukově a na náměstí Míru ve Zlíně. Den plný zážitků zpestří orientační jízdy, hlasování o nejhezčí auto srazu a různé soutěže. Začátek srazu je v Lukově v 10 hodin. Startovné pro účastníky je 250 Kč, při registraci předem 200 Kč.

PROGRAM SRAZU ŠKODA MEETING V LUKOVĚ A ZLÍNĚ 2020:

8:00 Otevření areálu v Lukově, příjezd účastníků.

10:00 Komentovaný start orientační jízdy.

13:00 Návrat z orientační jízdy. Hlasování o nejhezčí auto.

15:00 Vyhlášení výsledků.

15:30 Odjezd na společnou vyjížďku do Zlína.

16:00 Vystavení všech vozů na náměstí Míru ve Zlíně.

18:00 Konec srazu.