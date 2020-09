Tomáš Blaha a Petr Kučera ovládli Běžecký mítink v Bohuňovicích

Regionální vytrvalci ovládli 34. ročník Běžeckého mítinku v Bohuňovicích. Vítězství na Hané si zaknihoval zásluhou času 49:44 Tomáš Blaha (AK Kroměříž). Stříbrný byl Petr Kučera (PSG Chropyně, 50:02). Třetí místo obsadil Jan Ristovský (TJ Šumperk, 51:32).

Závod zařazený do Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje měřil 14 kilometrů a byl rozložený do dvou rovinatých okruhů.

,,Brzy po startu jsme se Petrem Kučerou odpoutali od všech ostatních soupeřů. Poté jsme až do začátku druhého okruhu běželi vpředu společně.. V průběhu devátého kilometru jsem zrychlil tempo a na tento nástup už Kučera nedokázal zareagovat,“ upozornil na rozhodující moment závodu Tomáš Blaha.

,,Se svým výkonem jsem spokojený. V dešti a na rozbahněné trati bylo sice od devátého kilometru Tomášovo tempo pro mě už moc svižné, postupně jsem se na něho dotahoval a vůbec jsem se netrápil,“ měl dobrý pocit v cíli Petr Kučera.

ATLETIKA

Po Běhu pro Paměť národa v Uherském Hradišti zazpívá ve Starém Městě Adam Mišík

V sobotu 19. září se v Uherském Hradišti koná 2. ročník Běhu pro Paměť národa. Na Slovácku je připravený desetikilometrový závod a pětikilometrový závod. Start obou závodů je na uherskohradišťském Masarykově náměstí v 15.15 hodin. Pořadatelé vyhlásili všechny mužské i ženské věkové kategorii. Prezentace končí ve 14 hodin. Startovné při online registraci je 300 Kč, na místě v den závodu 400 Kč. Vyhlášení výsledků je na programu v 17 hodin.

V Uherském Hradišti připravili také hudební doprovodný program. Akustický koncert Honzy Grebíka začíná v 17.30 hodin a koncert pro Paměť národa Adama Mišíka v Sportparku rybníček ve Starém Městě začne v 19.30 hodin.

ATLETIKA

Cíl Běhu rodným krajem Emila Zátopka bude ve Valašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm

V sobotu 19. září se již po osmnácté uskuteční silniční Běh rodným krajem Emila Zátopka. 22,3 kilometru dlouhý závod startuje před technickým muzeem v Kopřivnici, v 11 hodin.

Trať má převýšením 375 metrů. Poběží se směrem na Štramberk, Ženklavu, Veřovice, sedlo nad pramenem Jičínky, do Rožnova pod Radhoštěm. Cíl bude v rožnovském Dřevěném městečku ve Valašském muzeu v přírodě.

Prvních 300 běžců obdrží v cíli pamětní medaili a upomínkový předmět.

Slavnostní vyhlašování vítězů za účasti členů Českého klubu olympioniků je na programu od 14.30 hodin.

Loňského Běhu rodným krajem Emila Zátopka se zúčastnilo 181 mužů a 49 žen.

Prvenství vybojoval Tomáš Lichý z TJ Třinec (Splašení gorili, 1:14:00) Nejlepším regionálním běžcem ve výsledkové listině byl Tomáš Blaha z AK Kroměříž. Ten obsadil časem 1:25:20 11. místo. Závod žen ovládla Keňanka Jepkurui Gladys Biwitt (1:28:28). Martina Novotná z Brusného (AK Kroměříž, 1:36:02) skončila pátá.

ATLETIKA

V neděli se na Valašsku poběží závod do vrchu Klobucký hrb. Cíl je na Jelenovské

Klub Lyžařů Valašské Klobouky v neděli 20. září pořádá 5. ročník trailového závodu v běhu do vrchu Klobucký hrb. Zázemí závodu je u lyžařského vleku na Pechancových lúkách.

Pořadatelé vypsali 3 mužské a 2 ženské kategorie. Zazávodit si můžou také junioři a juniorky. Na zkrácených tratích je připraveno ještě dalších 10 mládežnických kategorii od předškoláků až po starší žáky a starší žačky.

Intervalový start je v nadmořské výšce 420 metrů u dolní stanice vleku, v 11 hodin. Prezentace začíná v 9 hodin. Startovné je 50 Kč. Děti ho mají zdarma.

Hlavní závod měří 4,2 kilometru a jeho cíl je v nadmořské výšce 664 metrů na kopci Jelenovská.

Ve všech kategoriích se očekává účast 150 běžců a běžkyň.

DUATLON

Valašskokarpatská cyklotour pokračuje Polanským duatlonkem

Čtvrtým dílem letošní Valašskokarpatské cyklotour bude v sobotu 19. září Polanský duatlonek. Podnik složený z běhu a závodu na horských kolech odstartuje na fotbalovém hřišti ve Valašské Polance nejmladšími kategoriemi, v 10 hodin. Od 12 hodin vyběhnou a vyjedou na trať junioři a juniorky. Po nich si postupně zazávodí všechny seniorské kategorie. A to muži do 39 let, do 49 let a nad 50 let, ženy do 39 let a nad 40 let. Prezentace pro hlavní závod ve Valašské Polance končí v 11.45 hodin, pro děti v 9.45 hodin.

HOKEJ

Zlínští berani si v Juniorské lize akademií připsali cenný skalp Slavie Praha

V Juniorské hokejové lize akademii odehrálo mužstvo PSG Berani Zlín dva rozdílné zápasy.

V pátek zlínský tým porazil Slavii Praha 5:2.

,,Pražané byli na začátku utkání lepší. Měli víc ze hry a v první třetině lépe bruslili. Díky aktivnímu pojetí si také vytvořili spoustu šancí. V této pasáži střetnutí nás podržel gólman Šarman. Od druhé části jsme začali být aktivnější. Už jsme nepropadali v útočném pásmu. S přibývajícími minutami se hra vyrovnala. Ve dvaatřicáté minutě jsme si vypracovali vedení až na 4:1. Hosté nás ale potom díky přesilovkám dostávali pod tlak. Se štěstím jsme však duel dovedli k tříbodovému zisku,“ potěšil skalp kvalitního soupeře domácího kouče Zbyňka Mařáka.

V sobotu berani podlehli Dukle Jihlava 4:5 v prodloužení.

,,Jihlava byla dlouho lepším týmem. Až ve druhém dějství jsme se zlepšili a podařilo se nám vyrovnat na 2:2. To nás ale stálo spoustu sil. Přesto se nám ještě jednou podařilo smazat dvoubrankový náskok soupeře. Dvaadvacet sekund před koncem základní hrací doby srovnal Sebera skóre na 4:4. V prodloužení gól nepadl a v samostatných nájezdech byli hosté šťastnější,“ konstatoval po druhém víkendovém střetnutí Zbyněk Mařák.

V dalších soubojích se Zlín v pátek od 18 hodin představí na ledě Kladna a v sobotu budou mladí berani ve 13 hodin hrát v hale Sparty Praha.

Výsledky 3. a 4. kola:

PSG BERANI ZLÍN – SLAVIA PRAHA 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Branky Zlína: Kozubík 2, Dřímal, Broža, Sebera.

PSG BERANI ZLÍN – DUKLA JIHLAVA 4:5 (1:2, 2:2, 1:0, - 0:1) v prodloužení

Branky Zlína: Sebera 2, Richard Hrazdira ml., Martinec.

PSG Berani Zlín: Šarman, Synek – Holík, Velikovský, Bednařík, Mikulík, Reidl, Liss – Broža, Dřímal, Handl, Sebera, Laciga, Martinec, Kráčalík, Masař, Richard Hrazdira ml., Kozubík, Frömel, Lavička.

TENIS

V turnaji amatérů ve čtyřhře v Mrlínku byli suverénní favorité Jan Klimčák s Josefem Ketlerem

Dvojice Jan Klimčák (Mrlínek), Josef Ketler (Kelč) vyhrála 8. ročník tenisového turnaje amatérů ve čtyřhře v Mrlínku. Vítězové ve finále porazili domácí borce Aleše Otáhala s Jaroslavem Otáhalem. Bronzovou příčku vybojoval pár Luboš Žaloudík, Petr Kundera.

Tradičního letního tenisového podniku v obci u Bystřice pod Hostýnem hraného na tvrdém povrchu se letos zúčastnilo 10 deblů.

,,Klimčák s Ketlerem se do turnaje přihlásili až jako poslední dvojice,“ upozornil vedoucí tenisového oddílu TJ Mrlínek Pavel Hynek.

,,Vítězové potom ve všech zápasech dominovali. Neměli žádnou slabinu. Vynikali kvalitním servisem, dařilo se jim v dlouhých výměnách i ve hře na síti. Bez problémů tak potvrdili roli největších favoritů,“ vyzdvihl nejlepší pár v mrlínském turnaji Hynek.

Ten také ocenil výkony poražených finalistů bratrů Otáhalových. ,,Nejstarší dvojice v turnaji podávala bojovné výkony. Aleš Otáhal i Jaroslav Otáhal dokázali na kurtu prodat bohaté tenisové zkušenosti. Duely zvládali také takticky,“ chválil tenisové matadory z Mrlínku Pavel Hynek.

VÝSLEDKY ROZHODUJÍCÍCH ZÁPASŮ V TENISOVÉM TURNAJI VE ČTYŘHŘE V MRLÍNKU 2020:

O 9. místo: Martin Žaloudík, Dan Novák – Vladimír Kocián, Kamila Ošťádalová 6:0 skreč.

O 7. místo: David Kočička, Vojtěch Bajgar – Ondřej Motal, Michal Adámek 6:3.

O 5. místo: Petr Kulich, Petr Janek – Pavel Hynek, Radek Mikeška 6:1.

O 3. místo: Luboš Žaloudík, Petr Kundera – Vojtěch Sadil, Tomáš Duchoň 6:1.

Finále: Jan Klimčák, Josef Ketler – Aleš Otáhal, Jaroslav Otáhal 6:1.