/ROZHOVOR/ Sáloví fotbalisté Zlína obsadili v Celostátní lize šesté místo. Na začátku sezony se sice pozvolna rozehrávali, v závěru se jim už dařilo. Ve čtvrtfinálové sérii play off se silnou Poličkou byli dokonce blízko k postupu do Final Four. Po nečekané výhře v prvním duelu v Poličce, ale šanci na postup mezi čtyři nejlepší celky soutěže promarnili ve druhém zápase na domácí palubovce. Ve třetím rozhodujícím utkání už zlínskému mužstvu chyběly síly. O tom jak se letošní sezona Zlína vyvíjela, ale také o té příští se rozpovídal obránce Jakub Zapletal.

Vítězný pokřik zlínských sálových fotbalistů. | Video: Dorazil František

S jakou představou šel Zlín do letošní sezony Celostátní ligy?

Především jsme chtěli do naší sestavy zapracovat mladé hráče. Samozřejmě jsme se chtěli také porvat o co nejlepší umístění. Ideálně o postup do Final Four.

Jak se sezona vyvíjela?

Na začátku se nevyvíjela úplně podle našich představ. Nebyli jsme spokojení s počtem získaných bodů. Rozehrávali jsme se pomalu. Po novém roce s příchodem Petra Jiráčka se náš herní projev zlepšil a předváděli jsme slušný futsal.

Zdroj: Dorazil František

Na čem byla postavená hra Zlína?

Na týmovém pojetí. Co se futsalových návyků za českou špičkou zaostáváme. Potřebujeme se pravidelně potkávat na trénincích a v nich drilovat automatismy.

Co se zlínskému mužstvu dařilo?

Hlavně zápasy na konci základní části, kdy jsme vyhráli s Poličkou 2:1 a s Varnsdorfem 3:2. Vydařilo se nám také první čtvrtfinálové utkání v Poličce. V něm jsme zvítězili 5:3. Dařilo se nám i ve finálovém turnaji Českého poháru. V něm jsme vybojovali bronzovou příčku.

Které duely se Zlínu nepovedly?

Hlavně v prvním turnaji na domácí palubovce souboj s Moravskou Třebovou, který jsme prohráli 0:7. Tenkrát se v naší sestavě objevili noví hráči a tím utrpěla součinnost mužstva. Nevydařil se nám ani prosincový zápas na půdě Chemcomexu Praha. Týden před vánočními svátky jsme Pražanům podlehli 1:8. Toto střetnutí jsme odehráli v okleštěné sestavě pouze s pěti hráči. Zklamali jsme i ve druhém čtvrtfinále doma s Poličkou. Po výhře v prvním čtvrtfinále v Poličce jsme si doma postup do Final Four měli pohlídat. Zejména, když Východočeši k nám přijeli v oslabené sestavě.

Kdo patřil k největším tahounům zlínského mužstva?

Pivot matador Zdeněk Julina, který svými zkušenostmi a hrou na 6ce mužstvu velmi pomáhal. Zdeněk umí v útoku udržet balón a mohli jsme se o něho opřít. Svojí herní inteligencí a prací pro tým byl pro naše mužstvo nepostradatelný obránce Petr Jiráček. Ten přestože toho ve velkém fotbalu hodně dokázal, je skromný kluk a ostatní by si z něho mohli vzít příklad, jak se pracuje na hrací ploše. Ve spoustě zápasů nás podržel brankář Eduard Jakubčík. Velkou a tradiční oporou byl také útočník Tomáš Haloda, který dokáže vstřelit gól z jakékoliv pozice, hlavně z té nejméně pravděpodobné.

Co chybělo Zlínu, aby ve čtvrtfinále postoupil přes Poličku do Final Four?

Po prvním vyhraném utkání nám v tom druhém domácím chyběl hlavně klid v hlavách. V domácím duelu jsme měli být také produktivnější v koncovce. Ve třetím rozhodujícím čtvrtfinále už se v Poličce projevila větší futsalová kvalita Východočechů.

Co nyní dělají zlínští sáloví fotbalisté?

Ve svých fotbalových oddílech už se všichni věnujeme velkému fotbalu.

S jakou představou půjde Zlín do další sezony Celostátní ligy?

V současném období ještě nevím, jestli příští ročník Celostátní ligy budeme vůbec hrát. Hlavně musíme sehnat sponzory. Každopádně nejvyšší soutěž v sálovém fotbalu v Česku hrát chceme. Pokud budeme i příští rok Celostátní ligu hrát, tak bych chtěl, aby se udrželo jádro týmu pohromadě a pokračovalo se v omlazování zlínského mužstva.

SOUPISTA ZLÍNA V CELOSTÁTNÍ LIZE 2023 – 2024:

Eduard Jakubčík – Jakub Zapletal, Dominik Dvořáček, Tomáš Klein, Vítek Dorazil, Zdeněk Julina, Jan Chvíla, Tomáš Holík, Petr Votava, Tomáš Haloda, Petr Jiráček, Přemysl Krejčí, Filip Kolařík, Lukáš Juhás, Matěj Votava, Jiří Kíza, Jiří Kovář, Michailo Vatutin. Trenér: Adam Helešic, vedoucí mužstva: František Dorazil.

STŘELCI ZLÍNA V CELOSTÁTNÍ LIZE 2023 – 2024.

7 branek – Dominik Dvořáček, Matěj Votava, Tomáš Haloda, 6 branek – Tomáš Holík, 4 branky – Filip Kolařík, Zdeněk Julina, 3 branky – Petr Votava, 2 branky – Jan Chvíla, Petr Jiráček, 1 branka – Jiří Kovář.

Zdroj: Dorazil František