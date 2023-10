Elitní český rallyeový závodník Erik Cais skončil na víkendové Rally Hungary na konečném sedmém místě, když jej o lepší výsledek připravil defekt z desáté rychlostní zkoušky.

Český rallyeový závodník Erik Cais skončil na víkendové Rally Hungary na sedmém místě. | Foto: Jan Froněk.

“Maďarsko jsme měli skvěle rozjeté. Podle mě jsme dosahovali dobrých časů. Samozřejmě místní borci jezdili hodně rychle, takže držet se jich nebylo jednoduché. Obecně ale jet s evropskou špičkou bylo skvělé,” začal s hodnocením Cais.

Jenže stejně jako na letošní Barum Rally nebo naposled na Rally Morava přišel defekt. “Připravil nás o boj o třetí místo. Nevím, kde se to stalo a ani co k tomu více říct. Mrzí mě to o to více, protože v Maďarsku z toho mohl být hezký výsledek,” cítil Cais, kterého čeká v říjnu start v Central European Rally, která se pojede v rámci mistrovství světa také na českém území.

“Bohužel taková je rallye. Nebudu ale lhát, že to není těžké hodnotit, protože těch defektů bylo v poslední době více a stály nás relativně dobré výsledky,” připomněl fryštácký pilot smůlu, která se ho letos drží.

“Je třeba jít dál a soustředit se na Central European Rally. To teď bude podstatné. Děkuji týmu, partnerům, fanouškům a samozřejmě navigátorovi Igorovi (Bacigálovi). A teď se musím vrátit silnější,” dodal Erik Cais.