Holešov – /ROZHOVOR/ Zase je král! A opět se posadil na pomyslný trůn v rekordním čase, když o tři minuty překonal svůj dva roky starý rekord. Jan Jobánek podruhé vyhrál bikemaraton Drásal v Holešově na 115 kilometrů Hostýnskými vrchy v čase 4:38:30 hodiny.

Jan Jobánek. | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

„Posledních pět kilometrů jsem sledoval hodinky a tušil jsem, že by to mohlo vyjít," pochvaloval si Jobánek triumf v nejstarším a v jednom z nejtěžších českých maratonů na horských kolech.

Zatímco před dvěma roky jste vyhrál až v závěrečném spurtu, letos jste si pro triumf přijel způsobem start – cíl. Pamatujete?

Ano, závody byly úplně rozdílné. Předloni jsem totiž rozhodl až v posledních metrech ve spurtu s Honzou Hruškou.

Jak vysoko zařadíte poslední vítězství?

Hodně vysoko. Drásala mám hodně rád. Letos to nebylo vůbec jednoduché, protože jsem jel celý závod sám. Z tohoto pohledu to bylo poměrně těžké, proto si vítězství moc cením.

Kde jste získal rozhodující náskok?

Co jsem měl informace na občerstvovacích stanicích, rozdíl byl pořád mezi minutou a dvěma. Ale rozhodně to nebyl bezpečný náskok. Myslel jsem si, že budu mít větší a odjedu závod více na pohodu. Kluci jeli za mnou dobře a více než dvě minuty jsem nezískal. Rozhodně to nebylo jednoznačné.

Je v podobných závodech těžší hlídat náskok na čele, nebo dotahovat?

Každý má svoje. Když útočíte zezadu, máte dobré informace, jak se náskok mění, takže víte, jestli jej stahujete nebo ne. Když jste první, je to těžší, jelikož informace máte zpětně. Přesně jsem nevěděl, jak na tom jsem, ale měl jsem výhodu dvou minut. Zkusil jsem to a naštěstí mi to vyšlo.

Vyhrál jste s dvouapůlminutovým náskokem na Ondřeje Fojtíka. Tam jste začal věřit ve vítězství?

Až při dojezdu v zámecké zahradě. Protože mi celkem dost ke konci docházely síly a poslední kopec z Fryštáku je dlouhé stoupání. Tam už jsem chytal křeče. Otáčel jsem se, jestli mě kluci nedojíždí.

Jak moc vám usnadnil závod fakt, že letos nestartoval Jan Hruška?

Byl by to jeden z velkých soupeřů. Vybral si jiný závod. Je škoda, že nejel. Porovnání tam není, my se však potkáváme často.

V sobotu panovalo šílené vedro, ale vám to prý nevadilo. Jak jste se vyrovnával s počasím?

Mám takové počasí hodně rád a vyhovuje mi to. Naopak nemusím déšť, zimu a bláto. Bylo potřeba hodně pít, takže jsem do sebe dostal pět litrů tekutin. Křeče přišly až v závěru, ale ty prožíval úplně každý, kdo závod jel a dokončil.

Byla nějaká oslava triumfu?

Zůstali jsme v Holešově s celým týmem až do večera. Na Drásalovi to mám rád, jelikož není úžasný jen závod, ale i celý doprovodný program.

Zamčená brána byla pro pořadatele Drásala stresující

Rtuť teploměru se na slunci šplhala ke čtyřicítce. Na téměř 1100 cyklistů se vydalo pokořit cyklistický maraton Drásal. Nejstarší a jeden z nejtěžších závodů na horském kole. V drsných podmínkách kraloval Jan Jobánek, který o tři minuty časem 4:38:30 hodin překonal na trati 115 kilometrů vlastní dva roky starý rekord.

„Zasloužil si to. Jel s dvouminutovým náskokem na své soupeře. Neměl ani žádné technické problémy jako v minulosti, kdy měl defekt těsně před cílem. Tentokrát mu všechno vyšlo," všiml si hlavní pořadatel Jaromír Ondrušák.

Jobánek proměnil závod ve vlastní spanilou jízdu stylem start – cíl. Na trati měl také o jednoho konkurenta méně, jelikož dvojnásobný vítěz Drásala Jan Hruška zvolil jiný podnik.

„Startoval v etapovém závodě. Věděli jsme předem, že letos nepřijede," nebyl překvapený Ondrušák.

Závodníci se také museli vyrovnat s velkým vedrem a dusným počasí.

„Naštěstí převážná část trasy vede lesem, takže to nebylo tak hrozné jako třeba na přímém slunci v zámecké zahradě. Spokojenost s počasím je ale individuální. Třeba Jobánek si jej hodně pochvaloval. Jinému se ale jede lépe za deště za chladného počasí," podotkl organizátor závodu.

Příliš mnoho problémů letos pořadatelé řešit nemuseli. Například ale nedopatřením zůstala zavřená brána zámecké zahrady na krátké 53kilometrové trati.

„Přitom vždy bývá otevřená, ale nyní byla těsně před startem zamčená. Naštěstí jsme vše stačili vyřešit. Byla to ale stresová záležitost," pousmál se Ondrušák.

Navíc řešil i jednu netradiční událost. Jeden z cyklistů musel se zlomenou klíční kostí do zlínské Baťovy nemocnice.

„Ovšem neměl mobilní telefon, ani kontakty na své blízké. Říkal mi jen, že v zámecké zahradě je skupinka jeho deseti známých z Chropyně. Tak jsem tam šel a domluvil se s nimi, že jej ze Zlína převezou domů," dodal Jaromír Ondrušák.